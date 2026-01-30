САЩ изпревариха по добив на петрол Русия и Саудитска Арабия

Производството на петрол в САЩ надхвърли общото производство на Русия и Саудитска Арабия. Това заяви министърът на енергетиката Крис Райт на заседание на кабинета на президента в Белия дом.
„Производството ни на газ също е по-високо от това на Русия, Китай и Иран взети заедно – вторият, третият и четвъртият по големина производители на природен газ“, заяви той.
Както подчерта началникът на кабинета на щата Вашингтон Доналд Тръмп на срещата, САЩ сега „произвеждат повече от всякога в историята“. „Извличаме повече енергия от земята, по-специално петрол и газ. Никога не сме се доближавали до това“, каза той.
1 Атина Палада
08:59 30.01.2026
2 Георги
08:59 30.01.2026
3 хехе
Коментиран от #4
08:59 30.01.2026
4 САЩ добиват...
До коментар #3 от "хехе":... скъп нефт!!! Няма как да падне цената!!!
Коментиран от #8
09:03 30.01.2026
5 таксиджия 🚖
09:05 30.01.2026
6 Евроатлантик
09:05 30.01.2026
7 Софиянец
09:10 30.01.2026
8 хехе
До коментар #4 от "САЩ добиват...":като е скъп на кой го продават на извънземните ли?
09:13 30.01.2026