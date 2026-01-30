Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ изпревариха по добив на петрол Русия и Саудитска Арабия

30 Януари, 2026 08:56 486 8

Тръмп: Произвеждаме повече от всякога в историята

САЩ изпревариха по добив на петрол Русия и Саудитска Арабия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Производството на петрол в САЩ надхвърли общото производство на Русия и Саудитска Арабия. Това заяви министърът на енергетиката Крис Райт на заседание на кабинета на президента в Белия дом.

„Производството ни на газ също е по-високо от това на Русия, Китай и Иран взети заедно – вторият, третият и четвъртият по големина производители на природен газ“, заяви той.

Както подчерта началникът на кабинета на щата Вашингтон Доналд Тръмп на срещата, САЩ сега „произвеждат повече от всякога в историята“. „Извличаме повече енергия от земята, по-специално петрол и газ. Никога не сме се доближавали до това“, каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    4 2 Отговор
    САЩ са номер 1

    08:59 30.01.2026

  • 2 Георги

    3 1 Отговор
    даже американците техния петрол направо с танкерите го добиват

    08:59 30.01.2026

  • 3 хехе

    3 2 Отговор
    не че нещо, ама що тогава цената на петрола не пада.

    Коментиран от #4

    08:59 30.01.2026

  • 4 САЩ добиват...

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    ... скъп нефт!!! Няма как да падне цената!!!

    Коментиран от #8

    09:03 30.01.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    дрил бейби дрил

    09:05 30.01.2026

  • 6 Евроатлантик

    2 2 Отговор
    Сащ са велики ! Най-голямата бензиностанция и склад за стари ракети !

    09:05 30.01.2026

  • 7 Софиянец

    1 1 Отговор
    Който има акъл знае, че това не е хубаво за сащисаните! 😂

    09:10 30.01.2026

  • 8 хехе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ добиват...":

    като е скъп на кой го продават на извънземните ли?

    09:13 30.01.2026