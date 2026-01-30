САЩ изпревариха по добив на петрол Русия и Саудитска Арабия

Производството на петрол в САЩ надхвърли общото производство на Русия и Саудитска Арабия. Това заяви министърът на енергетиката Крис Райт на заседание на кабинета на президента в Белия дом.

„Производството ни на газ също е по-високо от това на Русия, Китай и Иран взети заедно – вторият, третият и четвъртият по големина производители на природен газ“, заяви той.

Както подчерта началникът на кабинета на щата Вашингтон Доналд Тръмп на срещата, САЩ сега „произвеждат повече от всякога в историята“. „Извличаме повече енергия от земята, по-специално петрол и газ. Никога не сме се доближавали до това“, каза той.