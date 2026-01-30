Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Европа е в Тупик, заради липсата на руски газ

Европа е в Тупик, заради липсата на руски газ

30 Януари, 2026 10:23 813 24

Ситуацията се усложнява и от манията на президента Тръмп по Гренландия и свързаната с това „екзистенциална заплаха за Северноатлантическия алианс“

Европа е в Тупик, заради липсата на руски газ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейските страни се оказват в трудна ситуация поради отказа си от руски газови доставки, тъй като имат малко алтернативи. Това мнение изрази анализаторът Франк Кейн в статия за Arabian Gulf Business Insight.

„Политиците в ЕС и Обединеното кралство са изправени пред избор между намаляващите доставки на петрол и газ от Русия, от които са се ангажирали да откажат трайно през следващата година, и зависимостта от американски източници, съюзник, който започва да изглежда като враг“, отбеляза той. Кейн също така подчерта, че „манията на президента Тръмп по Гренландия и свързаната с нея екзистенциална заплаха за Северноатлантическия алианс“ поставят Европа в затруднено положение.

На 26 януари Съветът на ЕС окончателно одобри пълна забрана за доставките на руски втечнен природен газ за ЕС от 1 януари 2027 г. и на газ по тръбопроводи от 30 септември 2027 г. Нарушенията на тази забрана ще бъдат подложени на значителни глоби. Подобни планове се разработват в Брюксел за руския петрол и ядреното гориво за атомните електроцентрали.


  • 1 койдазнай

    3 23 Отговор
    А в какво се състои тоя тупик?!?
    Газ в България има, цената му е по ниска от колкото преди 10 години, по ниска от колкото преди 15 години.

    Коментиран от #10, #15

    10:25 30.01.2026

  • 2 Хм...

    27 2 Отговор
    Още санкции, а?
    Спъваш се 19 пъти в един и същи камък и затова се каниш да се спънеш 20ти път в същия камък!?!
    Сигурен съм, че в медицината има термин за това състояние.

    10:26 30.01.2026

  • 3 Какво означава тупик?

    17 0 Отговор
    Улица без изход, не е ли?

    10:26 30.01.2026

  • 4 кой му дреме

    4 2 Отговор
    какво е тупик ?
    същото като тупак ?

    Коментиран от #8

    10:27 30.01.2026

  • 5 Какво стана, бре?

    18 3 Отговор
    Санкциите работят, нали? Работят перфектно за разрушаването на Европа, хихихихх... :D

    10:27 30.01.2026

  • 6 Голем смех

    1 19 Отговор
    Газ в БГ колкото искаш, на цена по-ниска от преди десетина години. Седим на топло и сухо, а не гинем в нечии окопи. Руската газ да си я пият руснаците.

    10:29 30.01.2026

  • 8 Гончар Романенко

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "кой му дреме":

    Цугцванг по-добре ли звучи?! :))

    10:30 30.01.2026

  • 9 да минат на водород

    3 4 Отговор
    съвременната европа не трябва да е зависима и бедна . газификацията е в огромни размери . така за да намажат вдигнаха цената . после сложиха втечнена американска . от 5 години все я вдигат цената . у нас има тенденция . малко било чирен хранилището . с петрола е същото . вдигат си цената . вдигат си заплатата .

    10:30 30.01.2026

  • 10 Нещо май не си Ок...

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Дрънкаш пълни глупости,утоплявам се на газ от доста години,първоначално плащах по 60-70лв на месец за утопление,топла вода и готвене,сега плащам по 350-400лв.
    Къде е разликата според теб...

    10:31 30.01.2026

  • 11 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ

    1 11 Отговор
    Норвегия, Шотландия, Близкият изток, Азери ни доставят газ. Кво ли беше това Газпром...

    Коментиран от #23

    10:31 30.01.2026

  • 12 Трол

    7 2 Отговор
    Ще се справим заедно. Като се допираме един в друг, ще се стоплим.

    10:33 30.01.2026

  • 13 ГАЗ КОЛКОТО ЩЕШ

    0 7 Отговор
    За евраци всеки е готов да ни доставя. Путин го прецакаха газово, а скоро и...петролно.

    10:34 30.01.2026

  • 14 Ванко шемета

    1 4 Отговор
    Копелет@ аз газ НЕ ползвам 😆 все тая ми е 🤣

    Коментиран от #22

    10:36 30.01.2026

  • 15 Цък

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Надмина Лена Бориславова, която каза: американския газ е четири пъти по евтин от руския.
    Средната цена за 2016 г. беше около 30-32 лв./MWh, което е двойно по-малко спрямо нивата от януари 2026 г. (60,92 лв./MWh). Пълните исторически данни можете да намерите в архива на Булгаргаз.

    Коментиран от #20

    10:38 30.01.2026

  • 16 Но внасяме демократичен газ

    6 0 Отговор
    а урси и розовите понита цвилят в захлас.
    Те не се интересуват че цената е тройна и преминава през посредници А самата газ отново идва от Русия.
    А икономиката на федерална Република Германия е в колапс

    10:39 30.01.2026

  • 17 Мишел

    6 0 Отговор
    Отказването от евтините руски суровини и енергия означава нулева конкурентност на произвежданите в ЕС стоки. САЩ отстраняват основен икономически конкурент, който при това им помага при своето отстраняване.

    10:40 30.01.2026

  • 18 Ами

    6 0 Отговор
    Цената на газа скочи два пъти от 2024г. Преди плащах по 6 -7 стотинки за киловат/час, през 2024 стигна до 30 стотинки, а в последните 15 месеца се стабилизира на 12-14 стотинки на киловат/ час

    10:40 30.01.2026

  • 19 Румен Радев

    1 2 Отговор
    Ще им дам неруски газ от Боташ.

    10:41 30.01.2026

  • 20 Точно

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цък":

    така е. Тази информация е налична на сайта на комисията по енергийно и водно регулиране. Добре, че беше азерският газ (колко е наистина азерски е друг въпрос), че увеличението да е само два пъти.

    10:43 30.01.2026

  • 21 Европа е

    0 2 Отговор
    в тупик,а вие,дето ги пишете тия ,сте русофилитични тАпаци.

    10:45 30.01.2026

  • 22 Ти може

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ванко шемета":

    и да не ползваш газ в къщи, но плащаш двойното увлечение на цената му през цената на хляба, зеленчуците, тухлите и куп други потребителски стоки за производството на които природния газ е основен източник на енергия.

    10:47 30.01.2026

  • 23 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ":

    Наскоро имаше отказ на Катар да достави газ на ЕС и цената на газа в ЕС подскочи. Танкерите газовози отидоха в Азия. При доставка по газопроводи това не става.

    10:48 30.01.2026

  • 24 Трите,

    0 0 Отговор
    "Едни" тро лове са ви присърце....

    10:49 30.01.2026