Европа е в Тупик, заради липсата на руски газ

Европейските страни се оказват в трудна ситуация поради отказа си от руски газови доставки, тъй като имат малко алтернативи. Това мнение изрази анализаторът Франк Кейн в статия за Arabian Gulf Business Insight.
„Политиците в ЕС и Обединеното кралство са изправени пред избор между намаляващите доставки на петрол и газ от Русия, от които са се ангажирали да откажат трайно през следващата година, и зависимостта от американски източници, съюзник, който започва да изглежда като враг“, отбеляза той. Кейн също така подчерта, че „манията на президента Тръмп по Гренландия и свързаната с нея екзистенциална заплаха за Северноатлантическия алианс“ поставят Европа в затруднено положение.
На 26 януари Съветът на ЕС окончателно одобри пълна забрана за доставките на руски втечнен природен газ за ЕС от 1 януари 2027 г. и на газ по тръбопроводи от 30 септември 2027 г. Нарушенията на тази забрана ще бъдат подложени на значителни глоби. Подобни планове се разработват в Брюксел за руския петрол и ядреното гориво за атомните електроцентрали.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Газ в България има, цената му е по ниска от колкото преди 10 години, по ниска от колкото преди 15 години.
Коментиран от #10, #15
10:25 30.01.2026
2 Хм...
Спъваш се 19 пъти в един и същи камък и затова се каниш да се спънеш 20ти път в същия камък!?!
Сигурен съм, че в медицината има термин за това състояние.
10:26 30.01.2026
3 Какво означава тупик?
10:26 30.01.2026
4 кой му дреме
същото като тупак ?
Коментиран от #8
10:27 30.01.2026
5 Какво стана, бре?
10:27 30.01.2026
6 Голем смех
10:29 30.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гончар Романенко
До коментар #4 от "кой му дреме":Цугцванг по-добре ли звучи?! :))
10:30 30.01.2026
9 да минат на водород
10:30 30.01.2026
10 Нещо май не си Ок...
До коментар #1 от "койдазнай":Дрънкаш пълни глупости,утоплявам се на газ от доста години,първоначално плащах по 60-70лв на месец за утопление,топла вода и готвене,сега плащам по 350-400лв.
Къде е разликата според теб...
10:31 30.01.2026
11 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ
Коментиран от #23
10:31 30.01.2026
12 Трол
10:33 30.01.2026
13 ГАЗ КОЛКОТО ЩЕШ
10:34 30.01.2026
14 Ванко шемета
Коментиран от #22
10:36 30.01.2026
15 Цък
До коментар #1 от "койдазнай":Надмина Лена Бориславова, която каза: американския газ е четири пъти по евтин от руския.
Средната цена за 2016 г. беше около 30-32 лв./MWh, което е двойно по-малко спрямо нивата от януари 2026 г. (60,92 лв./MWh). Пълните исторически данни можете да намерите в архива на Булгаргаз.
Коментиран от #20
10:38 30.01.2026
16 Но внасяме демократичен газ
Те не се интересуват че цената е тройна и преминава през посредници А самата газ отново идва от Русия.
А икономиката на федерална Република Германия е в колапс
10:39 30.01.2026
17 Мишел
10:40 30.01.2026
18 Ами
10:40 30.01.2026
19 Румен Радев
10:41 30.01.2026
20 Точно
До коментар #15 от "Цък":така е. Тази информация е налична на сайта на комисията по енергийно и водно регулиране. Добре, че беше азерският газ (колко е наистина азерски е друг въпрос), че увеличението да е само два пъти.
10:43 30.01.2026
21 Европа е
10:45 30.01.2026
22 Ти може
До коментар #14 от "Ванко шемета":и да не ползваш газ в къщи, но плащаш двойното увлечение на цената му през цената на хляба, зеленчуците, тухлите и куп други потребителски стоки за производството на които природния газ е основен източник на енергия.
10:47 30.01.2026
23 Мишел
До коментар #11 от "АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ":Наскоро имаше отказ на Катар да достави газ на ЕС и цената на газа в ЕС подскочи. Танкерите газовози отидоха в Азия. При доставка по газопроводи това не става.
10:48 30.01.2026
24 Трите,
10:49 30.01.2026