Европейските страни се оказват в трудна ситуация поради отказа си от руски газови доставки, тъй като имат малко алтернативи. Това мнение изрази анализаторът Франк Кейн в статия за Arabian Gulf Business Insight.

„Политиците в ЕС и Обединеното кралство са изправени пред избор между намаляващите доставки на петрол и газ от Русия, от които са се ангажирали да откажат трайно през следващата година, и зависимостта от американски източници, съюзник, който започва да изглежда като враг“, отбеляза той. Кейн също така подчерта, че „манията на президента Тръмп по Гренландия и свързаната с нея екзистенциална заплаха за Северноатлантическия алианс“ поставят Европа в затруднено положение.

На 26 януари Съветът на ЕС окончателно одобри пълна забрана за доставките на руски втечнен природен газ за ЕС от 1 януари 2027 г. и на газ по тръбопроводи от 30 септември 2027 г. Нарушенията на тази забрана ще бъдат подложени на значителни глоби. Подобни планове се разработват в Брюксел за руския петрол и ядреното гориво за атомните електроцентрали.