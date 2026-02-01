Новини
Бизнес »
В Европа се продават все повече китайски автомобили

В Европа се продават все повече китайски автомобили

1 Февруари, 2026 08:43 373 3

  • китай-
  • европа-
  • автомобили-
  • продажба-
  • ръст

Близо 10% от сделките на Стария континент са именно с такива коли

В Европа се продават все повече китайски автомобили - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Делът на китайските автомобилни производители на пазара на нови коли в Европа достигна рекордните 9,5% през декември 2025 г., съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на данни на германската изследователска компания Dataforce.

Продажбите на китайските компании нарастват поради популярността на техните хибридни и електрически превозни средства. Освен това, през последното тримесечие на 2025 г. китайските производители за първи път надминаха корейските си конкуренти в продажбите на нови автомобили. Изчисленията на Dataforce включват страни от Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия и Обединеното кралство.

Китайските автомобили са особено популярни в Обединеното кралство и южноевропейските страни като Испания, Италия и Гърция. „Изумени сме колко бързо китайските автомобили се наложиха в Южна Европа. Знаехме, че хората в тези страни са по-гъвкави, когато става въпрос за избор на марка, но в сегмента на електрическите автомобили това беше неочаквано“, цитира агенцията анализатора на Dataforce Джулиан Литцингер.

Делът на китайските електрически автомобили в съответния сегмент на автомобилния пазар е бил 11% през 2025 г., което е двойно повече от предходната година. Агенцията отбелязва, че поради насищането на вътрешния пазар на Китай и американските мита се очаква китайските производители да продължат да увеличават доставките си за Европа. Това усложнява ситуацията за европейската автомобилна индустрия, която осигурява работа на 13 милиона души и е загубила 110 000 работни места през последната година и половина.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ойрожендъри

    3 1 Отговор
    шлямат ли ви по задните бузки ?

    08:46 01.02.2026

  • 2 Урсула фон дер Келепир

    4 0 Отговор
    Юруш урсуланци!

    08:48 01.02.2026

  • 3 Пич

    5 1 Отговор
    Вярно е ! Все по често настигам таратайки които не съм виждал , и когато ги доближа добре , виждам някакво име което е труднопрочитаемо! Но някога така се смеехме и на корейците.....

    08:48 01.02.2026