В Европа се продават все повече китайски автомобили

Делът на китайските автомобилни производители на пазара на нови коли в Европа достигна рекордните 9,5% през декември 2025 г., съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на данни на германската изследователска компания Dataforce.

Продажбите на китайските компании нарастват поради популярността на техните хибридни и електрически превозни средства. Освен това, през последното тримесечие на 2025 г. китайските производители за първи път надминаха корейските си конкуренти в продажбите на нови автомобили. Изчисленията на Dataforce включват страни от Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия и Обединеното кралство.

Китайските автомобили са особено популярни в Обединеното кралство и южноевропейските страни като Испания, Италия и Гърция. „Изумени сме колко бързо китайските автомобили се наложиха в Южна Европа. Знаехме, че хората в тези страни са по-гъвкави, когато става въпрос за избор на марка, но в сегмента на електрическите автомобили това беше неочаквано“, цитира агенцията анализатора на Dataforce Джулиан Литцингер.

Делът на китайските електрически автомобили в съответния сегмент на автомобилния пазар е бил 11% през 2025 г., което е двойно повече от предходната година. Агенцията отбелязва, че поради насищането на вътрешния пазар на Китай и американските мита се очаква китайските производители да продължат да увеличават доставките си за Европа. Това усложнява ситуацията за европейската автомобилна индустрия, която осигурява работа на 13 милиона души и е загубила 110 000 работни места през последната година и половина.