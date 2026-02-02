Новини
Високите цени на металите са заплаха за българската електроиндустрия

Високите цени на металите са заплаха за българската електроиндустрия

2 Февруари, 2026 10:27, обновена 2 Февруари, 2026 10:32 482 3

БАСЕЛ с мерки срещу субсидираната конкуренция от трети страни

Високите цени на металите са заплаха за българската електроиндустрия - 1
Цена на златото
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на мед, алуминий, сребро и злато достигнаха исторически рекорди през 2025 г. и продължават да се задържат на високи нива в началото на 2026 г., предупреди Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). Това поскъпване създава натиск върху българските производители на кабели, трансформатори, електроапаратура и оборудване за възобновяеми енергийни източници.

По данни на London Metal Exchange (LME) и London Bullion Market Association (LBMA) медта се търгува над 13 800 USD/тон, алуминият - над 3300 USD/тон, златото - над 5500 USD/тройунция, а среброто - почти 120 USD/тройунция. За злато това е значително над средната стойност за периода 2015-2025 г., която е 3431.5 USD/тройунция.

Основните причини за скока в цените са нарастващото търсене, свързано с електрификацията, възобновяемите енергийни източници и електромобилите, недостатъчните инвестиции в добив и преработка през последното десетилетие, нарушените вериги на доставки и държавните субсидии в страни извън ЕС като Китай и Турция.

Според асоциацията високите цени на металите водят до повишаване на себестойността на продукцията, изкривяване на конкуренцията, загуба на пазарни позиции в ЕС и риск от свиване на българското производство.

„Когато производители извън ЕС работят със субсидирани суровини и енергия, а българските предприятия поемат пълния пазарен и регулаторен натиск, резултатът е загуба на конкурентоспособност. Това е риск за производството, заетостта и износа в България", заяви д-р инж. Димитър Белелиев, председател на БАСЕЛ.

В отговор на тези рискове от БАСЕЛ апелират за три мерки. Първата е индексация на цените на металите в дългосрочни договори и обществени поръчки в България. Втората – защита на българската индустрия от нелоялна конкуренция от страни извън ЕС, а третата – политика за запазване на производствения капацитет и работните места у нас.

Високите цени на металите са заплаха за българската електроиндустрия

В Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) членуват 115 български и чуждестранни компании с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Членове на БАСЕЛ са производители на електрически и електронни изделия, фирми за ремонт и изграждане на електрически инсталации, доставка на компоненти и др. с общ годишен оборот над 1 млрд. евро. През 2024 г., за 9-та поредна година (с изкл. на 2022 г.), електроиндустрията е била с най-голям принос в износа на България, около 4 млрд. евро. В електротехниката и електрониката работят 1300 компании с над 57 000 служители.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дънди прешъс

    0 0 Отговор
    аа ний сме ок

    10:43 02.02.2026

  • 2 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор
    Стига сте лъгали бе, вие НЯМАТЕ индустрия...

    10:48 02.02.2026

  • 3 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Докато са печелили от дейността си, никой в България не беше чувал, че било имало такава индустрия. Сега когато явно жънат загуби от дейността си бият тъпана и искат помощи от държавата. Явно искат и те да седнат на голямата държавна трапеза в България, защото чуждестранните им контрагенти са ги отсвирили. Между другото най-големият виц който съм чувал наскоро е че в България имало електротехническа и електронна индустрия.

    10:55 02.02.2026