Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Правилата на ЕС за климата удрят лошо европейската авиация

Правилата на ЕС за климата удрят лошо европейската авиация

13 Февруари, 2026 11:19 422 5

  • авиация-
  • климат-
  • ес-
  • правила

Air France-KLM ще бъде принудена да съкрати почти половината от полетите си до Азия, ако Брюксел не облекчи политиките

Правилата на ЕС за климата удрят лошо европейската авиация - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Правилата на ЕС за климата, изискващи от европейските авиокомпании да използват все по-големи количества скъпо устойчиво гориво (SAF), ще подкопаят способността на превозвачите да се конкурират по маршрутите от Европа до Азия, съобщи Financial Times (FT) с позоваване на главния изпълнителен директор на Air France-KLM Бенджамин Смит.

„Европейските авиокомпании са до голяма степен уязвими от конкуренцията, поради нежеланието на Европа да се справи с постоянните пазарни дисбаланси“, каза Смит. „Този ​​дисбаланс не само застрашава нашите климатични амбиции, но също така застрашава конкурентоспособността на европейската авиация“, добави той.

Той каза, че Air France-KLM ще бъде принудена да съкрати почти половината от полетите си до Азия, ако Брюксел не облекчи климатичните политики, които поставят индустрията в „много неизгодно положение“ в сравнение с нейните конкуренти. Само 8 от 13 азиатски маршрута ще станат нерентабилни през следващите 10 години, прогнозира авиокомпанията.

Air France-KLM вече спря да лети по пет маршрута до Азия от 2015 г. насам поради нарастващите разходи, с които не се сблъскват конкурентите от Персийския залив. British Airways и Lufthansa също намалиха услугите по азиатските маршрути. Европейските авиокомпании загубиха пазарен дял по този маршрут от конкуренти като Emirates, Qatar Airways и Turkish Airlines, които обслужват пътници през централните хъбове в Дубай, Доха и Истанбул.

Съгласно програмата на ЕС за намаляване на въглеродните емисии в авиационната индустрия, общностните авиокомпании са задължени да добавят 2% SAF към своето гориво от 1 януари 2025 г. През 2030 г. делът му трябва да нарасне до 6%, а до 2035 г. - до 20%.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Скоро всички ще летите на S7 и стюардессы в небесносини роклета ще ви радват окото.

    Коментиран от #5

    11:24 13.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Ми азиатските компании и американците и най-вече арабите са благодарни!

    Безумията на фашистката мафия в Брюксел продължават да убиват европейския бизнес!

    11:33 13.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    ВЪН И ДАЛЕЧ ОТ ФАШИСТКИЯ ПСЕВДОСЪЮЗ АКО ИСКАМЕ ДЪРЖАВАТА ДА ОЦЕЛЕЕ И ДА СЕ РАЗВИВАМЕ ИКОНОМИЧЕСКИ!!!

    11:34 13.02.2026

  • 4 Все повече ограничения

    1 0 Отговор
    и рестрикции от страна на европейската комисия.
    А вчера заявиха че ще предприемат облекчения за да може да се развива бизнеса.
    Зодия рак едно напред две назад и две нули с плюс трето полова то....

    11:38 13.02.2026

  • 5 Берлин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Летях със тях,наистина красиви и храната невероятна, всичко безплатно,бях изненадан от всичко,на много високо ниво от КЛМ,люфтфафе и аир франс,

    11:40 13.02.2026