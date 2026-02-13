Правилата на ЕС за климата удрят лошо европейската авиация

Правилата на ЕС за климата, изискващи от европейските авиокомпании да използват все по-големи количества скъпо устойчиво гориво (SAF), ще подкопаят способността на превозвачите да се конкурират по маршрутите от Европа до Азия, съобщи Financial Times (FT) с позоваване на главния изпълнителен директор на Air France-KLM Бенджамин Смит.

„Европейските авиокомпании са до голяма степен уязвими от конкуренцията, поради нежеланието на Европа да се справи с постоянните пазарни дисбаланси“, каза Смит. „Този ​​дисбаланс не само застрашава нашите климатични амбиции, но също така застрашава конкурентоспособността на европейската авиация“, добави той.

Той каза, че Air France-KLM ще бъде принудена да съкрати почти половината от полетите си до Азия, ако Брюксел не облекчи климатичните политики, които поставят индустрията в „много неизгодно положение“ в сравнение с нейните конкуренти. Само 8 от 13 азиатски маршрута ще станат нерентабилни през следващите 10 години, прогнозира авиокомпанията.

Air France-KLM вече спря да лети по пет маршрута до Азия от 2015 г. насам поради нарастващите разходи, с които не се сблъскват конкурентите от Персийския залив. British Airways и Lufthansa също намалиха услугите по азиатските маршрути. Европейските авиокомпании загубиха пазарен дял по този маршрут от конкуренти като Emirates, Qatar Airways и Turkish Airlines, които обслужват пътници през централните хъбове в Дубай, Доха и Истанбул.

Съгласно програмата на ЕС за намаляване на въглеродните емисии в авиационната индустрия, общностните авиокомпании са задължени да добавят 2% SAF към своето гориво от 1 януари 2025 г. През 2030 г. делът му трябва да нарасне до 6%, а до 2035 г. - до 20%.