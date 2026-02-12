Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мицотакис призовава за по-ниски цени на енергията в Европа

12 Февруари, 2026 14:21 389 4

Енергийният пазар на Европейския съюз не функционира добре

Енергийният пазар на Европейския съюз не функционира добре и са необходими по-ниски цени на енергията в Европа. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви това при пристигането си на неформална среща на върха на европейските лидери в Белгия.

„Абсолютно ясно е, че енергийният пазар на Европейския съюз в момента не функционира добре. Нуждаем се от по-тясна интеграция на енергийния пазар, за да намалим в крайна сметка цените на енергията в Европа както за европейските потребители, така и за европейския бизнес“, каза Мицотакис.

Той отбеляза, че „Гърция се готви да участва в дискусиите с редица конкретни предложения за намаляване на европейската бюрокрация, подобряване на функционирането на единния пазар и гарантиране, че конкурентоспособността в крайна сметка е от полза както за бизнеса, така и за европейските потребители.“

Конкурентоспособността сама по себе си е доста абстрактно понятие, освен ако не е съчетана със създаването на повече работни места с по-добри заплати и най-вече с по-ниски цени на европейския пазар за борба с кризата с високите разходи“, обясни Мицотакис. „Ако това не се случи, ще бъде трудно да се получи необходимата обществена подкрепа за вземане на важни решения.“ „Сега ще имаме възможност да се съсредоточим повече върху въпросите на енергийния пазар“, подчерта правителственият глава.


