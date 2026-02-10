Новини
Бизнес »
ЕС ще продължи да зависи от американските цифрови технологии

ЕС ще продължи да зависи от американските цифрови технологии

10 Февруари, 2026 14:47 433 4

  • сащ-
  • ес-
  • софтуер-
  • зависимост

Две трети от пазара на облачни услуги в Европа се контролира от американски компании

ЕС ще продължи да зависи от американските цифрови технологии - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Страните от Европейския съюз (ЕС) няма да могат напълно да се откажат от американските цифрови технологии и ще останат зависими от тях през следващите години, съобщи Politico, чиито журналисти интервюираха представители на държавите членки.

Пълното технологично „отделяне“ от САЩ не е реалистична цел и не отговаря на широките стратегически интереси на Европа“, заяви литовският министър на икономиката и иновациите Едвинас Грикшас в отговор на запитването на вестника.

Германското правителство споделя това мнение: говорител на Министерството на дигитализацията и модернизацията на държавата отбеляза, че „пълното заместване на чуждестранните цифрови услуги не е нито възможно, нито необходимо“. Представител на финландското Министерство на финансите изрази мнение, че изоставянето на американските услуги е възможно, но не в близко бъдеще.

Повечето европейски правителства използват американски софтуер. Две трети от пазара на облачни услуги в Европа се контролира от американските компании Google, Microsoft и Amazon. Повечето европейски компании също използват софтуер, създаден в САЩ. Сред европейските страни Ирландия, Финландия и Швеция са най-зависими от американски софтуер.

Междувременно някои страни от ЕС, включително Финландия, проучваха сценарии за пълно спиране на американските услуги от страна на Вашингтон. Франция направи крачка към отказ от американски софтуер, като създаде свой собствен еквивалент на услугите за видеоконферентна връзка Zoom и Microsoft Teams.

Общо журналистите на вестника изпратиха запитвания до правителствата на 27 страни. Изданието получи отговори от властите на Германия, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Ирландия, Белгия и Люксембург.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Цифровизацията при Ганчо е под 10%

    14:52 10.02.2026

  • 2 Баба Лила от Ярловица

    2 0 Отговор
    То няма ЕС, щом зависи от одобрението на накой друг ? За справка новините и младите деца убити в х.Петрохан. За убоиците няма да има съд и присъда !

    14:53 10.02.2026

  • 3 Сатана Z

    2 0 Отговор
    450 милионна Европа иска помощ от 300 милионните САЩ да ги защити от 135 милиона Руснаци.Ти да видиш.

    14:53 10.02.2026

  • 4 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Европа се управлява от наркозависими идиоти ,а европейците сме офце че ги търпим

    15:12 10.02.2026