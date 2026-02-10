ЕС ще продължи да зависи от американските цифрови технологии

Страните от Европейския съюз (ЕС) няма да могат напълно да се откажат от американските цифрови технологии и ще останат зависими от тях през следващите години, съобщи Politico, чиито журналисти интервюираха представители на държавите членки.

„Пълното технологично „отделяне“ от САЩ не е реалистична цел и не отговаря на широките стратегически интереси на Европа“, заяви литовският министър на икономиката и иновациите Едвинас Грикшас в отговор на запитването на вестника.

Германското правителство споделя това мнение: говорител на Министерството на дигитализацията и модернизацията на държавата отбеляза, че „пълното заместване на чуждестранните цифрови услуги не е нито възможно, нито необходимо“. Представител на финландското Министерство на финансите изрази мнение, че изоставянето на американските услуги е възможно, но не в близко бъдеще.

Повечето европейски правителства използват американски софтуер. Две трети от пазара на облачни услуги в Европа се контролира от американските компании Google, Microsoft и Amazon. Повечето европейски компании също използват софтуер, създаден в САЩ. Сред европейските страни Ирландия, Финландия и Швеция са най-зависими от американски софтуер.

Междувременно някои страни от ЕС, включително Финландия, проучваха сценарии за пълно спиране на американските услуги от страна на Вашингтон. Франция направи крачка към отказ от американски софтуер, като създаде свой собствен еквивалент на услугите за видеоконферентна връзка Zoom и Microsoft Teams.

Общо журналистите на вестника изпратиха запитвания до правителствата на 27 страни. Изданието получи отговори от властите на Германия, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Ирландия, Белгия и Люксембург.