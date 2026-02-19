Да бъде създаден фонд от 3 милиарда долара за развитие на изкуствения интелект

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предложи създаването на глобален фонд за изкуствен интелект (ИИ) от 3 млрд. USD.

„Призовавам за създаването на глобален фонд за развитие на ИИ, за да се изгради основен капацитет в развиващите се страни, да се развият умения и събиране на данни, да се осигури достъп до компютърни технологии и да се създадат приобщаващи системи. Нашата цел е 3 млрд. USD“, каза той, говорейки на конференция за развитието на изкуствения интелект в Ню Делхи.

Гутериш подчерта, че ИИ трябва да увеличи човешкия потенциал, а не да го замени, и че технологиите трябва да бъдат безопасни за всички.

В същото време испанският премиер нарече риска ИИ да излезе извън човешки контрол реален. Педро Санчес също отбеляза, че ИИ предоставя на човечеството „безпрецедентна сила“.

Говорейки на срещата на върха за въздействието на изкуствения интелект през 2026 г. в Ню Делхи, министър-председателят отбеляза, че изкуственият интелект предоставя на човечеството „безпрецедентна сила“. „Той разширява знанията, повишава производителността и подобрява благосъстоянието“, каза министър-председателят, според El Pais. „Испания иска да бъде начело на тази трансформация, не само използвайки тази технология, но и развивайки я.“

„Но макар че вярваме в тази технология, ние също така настояваме, че тя трябва да се ръководи от човешки ценности“, добави Санчес. „Трябва да се борим с използването на ИИ за злонамерени цели.“ „Рискове като прекомерна концентрация на власт, злоупотреба от страна на властимащите със злонамерени намерения или дори загуба на човешки контрол върху изкуствения интелект са реални и нарастващи“, каза министър-председателят. „И ние трябва да ги спрем.“

Санчес също изрази загриженост относно потенциалните загуби на работни места, които изкуственият интелект може да причини, и екологичните рискове, свързани с огромните центрове за данни, които ще трябва да бъдат построени, за да го поддържат.