Близо 590 милиарда долара ще струва възстановяването на Украйна
  Тема: Украйна

Близо 590 милиарда долара ще струва възстановяването на Украйна

23 Февруари, 2026 21:11 920 36

  • украйна-
  • оон-
  • световна банка-
  • възстановяване-
  • средства-
  • период

Изчисленията на Световната банка са за период на възстановяване от 10 години

Близо 590 милиарда долара ще струва възстановяването на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на възстановяването на Украйна може да достигне приблизително 588 млрд. USD за 10 години, сочи доклад на Световната банка (СБ). Той е изготвен съвместно от СБ, ООН, Европейската комисия и украинското правителство.

Според оценките към 31 декември 2025 г. „пълната цена на възстановяването на Украйна би била близо 588 млрд. USD за 10 години“. Тази сума е „почти три пъти номиналния БВП на Украйна през 2025 г.“, отбелязва докладът.

В документа се предоставят оценки, че разходите за възстановяване в транспортния сектор биха могли да достигнат 96 млрд. USD, в енергийния сектор – около 91 млрд. USD, в жилищния сектор – около 90 млрд. USD, в търговския и индустриалния сектор – над 63 млрд. USD, а в селскостопанския сектор – над 55 млрд. USD. Разминирането също може да изисква до 28 млрд. USD, отбелязват авторите на доклада.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 10 гласа.
  • 1 Пич

    13 1 Отговор
    И кво..! Урсулианците се надяват, САЩ да им позволи да хванат ръка...!!!??? Жалкари, изправящи краставици, и дигитализиращи хавлии !!!

    21:13 23.02.2026

  • 2 Сатана Z

    10 0 Отговор
    А защо не 600 ?Украинките ние ще ги възстановим за няколко месеца без 💰.Те ще ги отработят.

    21:14 23.02.2026

  • 3 питайте боко

    15 2 Отговор
    А за възстановяването на България ,за да стане бяла държава ,ще струва повече пари .

    Коментиран от #9

    21:14 23.02.2026

  • 4 Аз да питам за

    15 1 Отговор
    един приятел - кой ще ги плати?

    21:14 23.02.2026

  • 5 ООрана държава

    14 1 Отговор
    За втори път ни натрапвате тая статия днес, пари НЕМА

    21:15 23.02.2026

  • 7 Помак

    11 1 Отговор
    Сметка без кръчмаря и то не само на приказка !

    21:16 23.02.2026

  • 8 Сатана Z

    17 2 Отговор
    Тези 600 милиарда долара няма да стигнат и за една магистрала от София до Варна 450км по 3 милиарда на км.

    21:16 23.02.2026

  • 9 хаха

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "питайте боко":

    Къде се е чуло и видяло пропаднали ориенталци - кроманьонци да имали "бяла държава"

    ХАХАХА! Корумпирана паплач! Иска им се да са "бяла държава", за да могат още да крадат просто.

    21:17 23.02.2026

  • 10 То няма да я има и няма да струва нищо

    15 1 Отговор
    Урко фашизма приключи

    21:22 23.02.2026

  • 11 Уса

    15 0 Отговор
    Който има грешни пари за грешните хора да дава

    21:24 23.02.2026

  • 12 Хи хи

    12 0 Отговор
    На нас за урките ни е през обая работа .. и едно евро няма да дадем !!

    21:27 23.02.2026

  • 13 Сталин

    12 0 Отговор
    Бандеровцьi-ето
    умалишенньie маньяки или,
    другими словами,
    озверевший скот.

    Но,именно такие нам
    нужньi в данньiй период
    временни,чтобьi уничтожать
    непокорньiх славян.

    А затем они сами должньi
    бьiть унищоженьi,так как
    зверям не место среди людей.

    Паул Гьобелс

    21:30 23.02.2026

  • 14 Сталин

    20 0 Отговор
    Няма да се плашите нашите славни ръководители на България,Тиквата Прасето и Простокирчовците ще теглят още 100 000 000 000 заеми и ще ги подарим на нашите приятели урните да си построят имения и хотели

    21:32 23.02.2026

  • 15 Само питам

    14 0 Отговор
    А бе козляците , Руснаците като приключат с украйна , кой ще плаща репарациите бе ?!

    21:35 23.02.2026

  • 16 Нищо работа

    12 0 Отговор
    590 млрд.$ са по 1100 $ на калпак на гражданин на ЕС...от кърмачето до пенсионера столетник...а за нас в България някакви си...7 млрд.

    Коментиран от #20, #34

    21:36 23.02.2026

  • 17 НРБ

    11 1 Отговор
    Да ги дадат Запазва Европа и САЩ, които подстрекаваха Украйна за тази война !! Англия също да плаща...можеше изобщо да няма война, но те се подиграваха с Путин и го предизвикаха! Жалко за милион убити мъже, още толкова осакатени и съсипаната държава Украйна !!

    21:37 23.02.2026

  • 18 Някой

    13 0 Отговор
    А, не е вярно. Поне двойно трябва да е. Питайте Зеленски - има нужди човека.

    21:38 23.02.2026

  • 19 Разминирането да си го правят урк

    6 0 Отговор
    за тяхна сметка дето са ги закопали

    Разминирането също може да изисква до 28 млрд

    21:38 23.02.2026

  • 20 да ги кихат цъкачите на копейки русофоби

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Нищо работа":

    1100 $ на калпак на русофоборец от бг

    Коментиран от #21

    21:40 23.02.2026

  • 21 а бе козяшките тамагочита

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "да ги кихат цъкачите на копейки русофоби":

    Ще нападате ли Иран тая вечер ?

    21:43 23.02.2026

  • 22 много съм учуден

    12 0 Отговор
    Защо автомобилите на Мексиканските наркокартели са с украински номера бе ?

    21:45 23.02.2026

  • 23 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Питайте пострадалите от наводненията в България как им възстановиха всичко и на каква цена.
    Не е смешно.

    21:49 23.02.2026

  • 24 Берлин

    9 0 Отговор
    Колкото и да дадеш на Окрабандер,малко,малко и малко,нагли и лъжливи.

    21:53 23.02.2026

  • 25 Луд

    6 0 Отговор
    Колко още по 600милиарда ще трябват за Арабската пролет и Газа като прибавим и Африка следват инвалидите и сираците умът ми не побира цялостната картина на борците за мир и благополучие на хората.

    22:01 23.02.2026

  • 26 Здрасти

    6 0 Отговор
    В ми искаха война с Русия ето че я имат. Халал да им е на управниците и народа. Като гледам какви са и нашите управници, не очаквам различен сценарий. Няма как да настъпваш кучето по опашката и да не очакваш да те захапе. Зеления наркоман да излиза на магистралата да започва да ги заработва.

    22:04 23.02.2026

  • 27 Уха

    4 2 Отговор
    Буци и Шиши почват да ги носят в чували. Четкайте ги у Дубай

    22:09 23.02.2026

  • 28 Мечешка

    6 0 Отговор
    Чакай, чакай, нали Зеленски искаше 2 или 3 трилиона. Не може толкова малко.
    И щеше ли да има всякъкви разрушения, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    против АТО на бандеровци, убила стотици украински деца след 2014 г.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна с//едмица преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 22.02.2022

    22:10 23.02.2026

  • 29 Просто решение

    4 0 Отговор
    Да се оставят както сa,след демилитаризацията и денацификация, и да се оправят.

    Всеки е тръгнал от някъде загради живота си. След грешки, падения, удари "под кръста" ...

    Да се оправят!

    Аз съм Пас!

    22:13 23.02.2026

  • 30 Миро

    1 4 Отговор
    Започва СВО "Трепи копейките"!

    22:52 23.02.2026

  • 31 Зелен наркоман

    3 0 Отговор
    Ох, баня,ох, кеф ! Златната баня, златен кенеф!

    23:01 23.02.2026

  • 32 Едва

    4 0 Отговор
    ли ще е само това сметката ама карай да върви.

    23:02 23.02.2026

  • 33 Перо

    5 0 Отговор
    Израел и Англия да плащат! Те накараха Зеленски да се откаже от договорите през 2022 г.

    23:03 23.02.2026

  • 34 Да те светна

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нищо работа":

    Ние сме в "Съвета за мир".Ще плащаме двойно

    23:04 23.02.2026

  • 36 Аоо

    1 0 Отговор
    След войната Русия ще помогне, но не защото ще плаща репарации, а защото са истински хора,а боклуците от запад ще гледат отстрани и когато Украйна се изправи от руините отново, мизерния запад отново ще почне да насъсква украинците.

    02:16 24.02.2026