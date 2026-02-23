Близо 590 милиарда долара ще струва възстановяването на Украйна

Цената на възстановяването на Украйна може да достигне приблизително 588 млрд. USD за 10 години, сочи доклад на Световната банка (СБ). Той е изготвен съвместно от СБ, ООН, Европейската комисия и украинското правителство.
Според оценките към 31 декември 2025 г. „пълната цена на възстановяването на Украйна би била близо 588 млрд. USD за 10 години“. Тази сума е „почти три пъти номиналния БВП на Украйна през 2025 г.“, отбелязва докладът.
В документа се предоставят оценки, че разходите за възстановяване в транспортния сектор биха могли да достигнат 96 млрд. USD, в енергийния сектор – около 91 млрд. USD, в жилищния сектор – около 90 млрд. USD, в търговския и индустриалния сектор – над 63 млрд. USD, а в селскостопанския сектор – над 55 млрд. USD. Разминирането също може да изисква до 28 млрд. USD, отбелязват авторите на доклада.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
21:13 23.02.2026
2 Сатана Z
21:14 23.02.2026
3 питайте боко
Коментиран от #9
21:14 23.02.2026
4 Аз да питам за
21:14 23.02.2026
5 ООрана държава
21:15 23.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Помак
21:16 23.02.2026
8 Сатана Z
21:16 23.02.2026
9 хаха
До коментар #3 от "питайте боко":Къде се е чуло и видяло пропаднали ориенталци - кроманьонци да имали "бяла държава"
ХАХАХА! Корумпирана паплач! Иска им се да са "бяла държава", за да могат още да крадат просто.
21:17 23.02.2026
10 То няма да я има и няма да струва нищо
21:22 23.02.2026
11 Уса
21:24 23.02.2026
12 Хи хи
21:27 23.02.2026
13 Сталин
умалишенньie маньяки или,
другими словами,
озверевший скот.
Но,именно такие нам
нужньi в данньiй период
временни,чтобьi уничтожать
непокорньiх славян.
А затем они сами должньi
бьiть унищоженьi,так как
зверям не место среди людей.
Паул Гьобелс
21:30 23.02.2026
14 Сталин
21:32 23.02.2026
15 Само питам
21:35 23.02.2026
16 Нищо работа
Коментиран от #20, #34
21:36 23.02.2026
17 НРБ
21:37 23.02.2026
18 Някой
21:38 23.02.2026
19 Разминирането да си го правят урк
Разминирането също може да изисква до 28 млрд
21:38 23.02.2026
20 да ги кихат цъкачите на копейки русофоби
До коментар #16 от "Нищо работа":1100 $ на калпак на русофоборец от бг
Коментиран от #21
21:40 23.02.2026
21 а бе козяшките тамагочита
До коментар #20 от "да ги кихат цъкачите на копейки русофоби":Ще нападате ли Иран тая вечер ?
21:43 23.02.2026
22 много съм учуден
21:45 23.02.2026
23 Сатана Z
Не е смешно.
21:49 23.02.2026
24 Берлин
21:53 23.02.2026
25 Луд
22:01 23.02.2026
26 Здрасти
22:04 23.02.2026
27 Уха
22:09 23.02.2026
28 Мечешка
И щеше ли да има всякъкви разрушения, ако Зеленски беше се изказал против:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
против АТО на бандеровци, убила стотици украински деца след 2014 г.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна с//едмица преди 24.02.2022
Предлагане достъп на английски военни 22.02.2022
22:10 23.02.2026
29 Просто решение
Всеки е тръгнал от някъде загради живота си. След грешки, падения, удари "под кръста" ...
Да се оправят!
Аз съм Пас!
22:13 23.02.2026
30 Миро
22:52 23.02.2026
31 Зелен наркоман
23:01 23.02.2026
32 Едва
23:02 23.02.2026
33 Перо
23:03 23.02.2026
34 Да те светна
До коментар #16 от "Нищо работа":Ние сме в "Съвета за мир".Ще плащаме двойно
23:04 23.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Аоо
02:16 24.02.2026