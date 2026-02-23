Близо 590 милиарда долара ще струва възстановяването на Украйна

Цената на възстановяването на Украйна може да достигне приблизително 588 млрд. USD за 10 години, сочи доклад на Световната банка (СБ). Той е изготвен съвместно от СБ, ООН, Европейската комисия и украинското правителство.

Според оценките към 31 декември 2025 г. „пълната цена на възстановяването на Украйна би била близо 588 млрд. USD за 10 години“. Тази сума е „почти три пъти номиналния БВП на Украйна през 2025 г.“, отбелязва докладът.

В документа се предоставят оценки, че разходите за възстановяване в транспортния сектор биха могли да достигнат 96 млрд. USD, в енергийния сектор – около 91 млрд. USD, в жилищния сектор – около 90 млрд. USD, в търговския и индустриалния сектор – над 63 млрд. USD, а в селскостопанския сектор – над 55 млрд. USD. Разминирането също може да изисква до 28 млрд. USD, отбелязват авторите на доклада.