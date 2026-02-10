Предупреждава се за недостиг на гориво в Берлин

Ръководството на рафинерията PCK в Шведт, в която Роснефт държи дял чрез дъщерно дружество, предупреди германските власти, че санкциите на САЩ вредят на бизнеса ѝ и заплашват доставките на гориво за Берлин и региона. Информацията съобщи аг. Reuters, позовавайки се на писмо от ръководството на рафинерията до германския министър на икономиката Катерина Райхе.

„Вече сме изправени пред ограничения в оперативната си дейност“, подчерта ръководството на рафинерията, призовавайки правителството да осигури постоянно освобождаване от санкциите на САЩ. „Последиците от настоящите санкции засягат сигурността на доставките в региона“, се казва в писмото. Документът описва влошаващите се проблеми в завода, който снабдява с гориво 9 от 10 автомобила в Берлин, снабдява летището в столицата, доставя бензин до Бранденбург и Източна Германия и доставя суровини за химическата промишленост.

През октомври 2025 г. Министерството на финансите на САЩ предостави освобождаване от санкции за дъщерните дружества на Роснефт в Германия. Освобождаването от права е валидно до 29 април. Германия иска удължаване на освобождаването за рафинерията PCK в Шведт. Работна група, съставена от представители на германското правителство, провинция Бранденбург и ръководството на рафинерията, ще се срещне през следващите дни, за да обсъди възможни решения.

На 16 септември 2022 г. германските власти прехвърлиха германските активи на Роснефт (Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH) под управлението на Германската федерална мрежова агенция. По този начин тя получи контрол върху акции в 3 петролни рафинерии: PCK в Шведт, Miro в Карлсруе и Bayernoil във Фогбург. Роснефт обяви в същия ден, че това решение означава пълна загуба на активи и че възнамерява да защити интересите си в съда. Компанията смята, че прехвърлянето към външно управление „няма правно основание“, тъй като всички задължения са били изпълнени, независимо от политическата ситуация. През септември миналата година германското правителство удължи външното управление на тези активи до 10 март 2026 г.