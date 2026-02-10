Новини
Бизнес »
Предупреждава се за недостиг на гориво в Берлин

Предупреждава се за недостиг на гориво в Берлин

10 Февруари, 2026 22:45 1 279 10

  • германия-
  • берлин-
  • гориво-
  • дефицит-
  • предупреждение-
  • завод-
  • работа

Последиците от настоящите санкции засягат сигурността на доставките в региона

Предупреждава се за недостиг на гориво в Берлин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ръководството на рафинерията PCK в Шведт, в която Роснефт държи дял чрез дъщерно дружество, предупреди германските власти, че санкциите на САЩ вредят на бизнеса ѝ и заплашват доставките на гориво за Берлин и региона. Информацията съобщи аг. Reuters, позовавайки се на писмо от ръководството на рафинерията до германския министър на икономиката Катерина Райхе.

Вече сме изправени пред ограничения в оперативната си дейност“, подчерта ръководството на рафинерията, призовавайки правителството да осигури постоянно освобождаване от санкциите на САЩ. „Последиците от настоящите санкции засягат сигурността на доставките в региона“, се казва в писмото. Документът описва влошаващите се проблеми в завода, който снабдява с гориво 9 от 10 автомобила в Берлин, снабдява летището в столицата, доставя бензин до Бранденбург и Източна Германия и доставя суровини за химическата промишленост.

През октомври 2025 г. Министерството на финансите на САЩ предостави освобождаване от санкции за дъщерните дружества на Роснефт в Германия. Освобождаването от права е валидно до 29 април. Германия иска удължаване на освобождаването за рафинерията PCK в Шведт. Работна група, съставена от представители на германското правителство, провинция Бранденбург и ръководството на рафинерията, ще се срещне през следващите дни, за да обсъди възможни решения.

На 16 септември 2022 г. германските власти прехвърлиха германските активи на Роснефт (Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH) под управлението на Германската федерална мрежова агенция. По този начин тя получи контрол върху акции в 3 петролни рафинерии: PCK в Шведт, Miro в Карлсруе и Bayernoil във Фогбург. Роснефт обяви в същия ден, че това решение означава пълна загуба на активи и че възнамерява да защити интересите си в съда. Компанията смята, че прехвърлянето към външно управление „няма правно основание“, тъй като всички задължения са били изпълнени, независимо от политическата ситуация. През септември миналата година германското правителство удължи външното управление на тези активи до 10 март 2026 г.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    26 0 Отговор
    Жителите на Берлин ще започнат да завиждат на тези в Га -за за топлото време ,което им осигурява добри условия да живот на открито през деня и в палатка през ноща.

    22:47 10.02.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    19 0 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, санкциите работят!

    22:59 10.02.2026

  • 3 Урсула фон дер Миндер

    23 0 Отговор
    Защо им е бензин, всички трябва да се возят на електрички да му е зле на Путин!

    23:13 10.02.2026

  • 4 Опааа

    17 0 Отговор
    Веднага да се обадят на Вова! 🇷🇺 Да се извинят за простотиите,да отменят санкциите и да се молят за гориво! Веднага!

    23:28 10.02.2026

  • 5 Милена нещо си чела Руски медии

    0 9 Отговор
    Вземи пий нещо че си се обезводнила

    00:01 11.02.2026

  • 6 Новини

    11 0 Отговор
    Санкциите работят идиоти. Ето ви зелената сделка.

    00:15 11.02.2026

  • 7 Милена нещо си чела Руски медии

    1 5 Отговор
    Платените сектанти от ПП-ДБ започнаха ритуално да се трепят.

    00:35 11.02.2026

  • 8 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Закършвате ли го вече от безумните санкции

    00:38 11.02.2026

  • 9 Не вярвам

    2 0 Отговор
    в германистан такива неща не се случват.
    Там е само цветя. Не лъжете.

    02:23 11.02.2026

  • 10 Който

    1 0 Отговор
    Реже клона,на който безгрижно благоденства,това го очаква!

    04:07 11.02.2026