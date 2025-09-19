Сирия търси помощ от САЩ за възстановяване на финансовата система на страната

Сирийският външен министър Асаад ал-Шайбани обсъди начини за възстановяване на сирийската икономика в световната финансова система с представители на правителството във Вашингтон, съобщи Министерството на външните работи на арабската република.

Според министерството, ал-Шайбани се срещна с представители на Министерството на финансите на САЩ, както и със специалния представител на САЩ за Сирия Том Барак. „По време на срещата обсъдиха начини за възстановяване на сирийската икономика в световната финансова система, което ще помогне за засилване на съвместните усилия за борба с финансирането на тероризма“, съобщи Министерството на външните работи.

Ал-Шайбани пристигна по-рано във Вашингтон като ръководител на сирийска делегация. Това е първото официално посещение на сирийски външен министър в САЩ от 25 години насам. Както беше съобщено по-рано, ал-Шайбани възнамерява да обсъди преговори с Израел във Вашингтон относно евентуално споразумение за сигурност, както и окончателното отменяне на американските санкции срещу Сирийската арабска република.