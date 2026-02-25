Японски стартъп тества „летяща кола“ за първи път (ВИДЕО)

Японската компания SkyDrive проведе първата демонстрация на полета на своята „летяща кола“ в Токио. Пускането на услугата на пазара в определени региони на страната е планирано за 2028 г., съобщава аг. Kazinform, позовавайки се на аг. Kyodo.
Тестът е проведен с участието на Mitsubishi Estate и Kanematsu. Дистанционно управляваният безпилотен летателен апарат (ROV) остана във въздуха приблизително 3.5 минути, летейки на около 150 метра над Токийския залив.
Електрическият модел SD-05, с дванадесет ротора, е проектиран за трима души и може да измине от 15 до 40 километра без презареждане.
Разработчиците отбелязват, че компактните му размери и лекото тегло позволяват на апарата да каца на места, недостъпни за традиционни хеликоптери и други летателни апарати, изискващи просторни площадки за кацане.
Демонстрационните полети и демонстрациите на терминала ще продължат до събота.
Очаква се този вид транспорт да помогне за намаляване на задръстванията по пътищата и обществения транспорт. Устройството беше демонстрирано преди това на Световното изложение в Осака.
Главният изпълнителен директор на компанията Томохиро Фукузава заяви, че след 2030 г. цената на пътуване може да бъде приблизително двойно по-висока от тази на такси или дори по-ниска. Той добави, че благодарение на скоростта, четири до пет пъти по-бърза от тази на такси, спестеното време ще оправдае разликата в цената.
Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има над какво да мислят още
12:22 25.02.2026
2 Да бе
Коментиран от #4
12:27 25.02.2026
3 Ха ха ха
12:28 25.02.2026
4 пфф
До коментар #2 от "Да бе":Къв лиценз за самолет, бе, Груев? Това нещо може да лети на 2 м над земята.
12:28 25.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.