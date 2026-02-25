Новини
Японски стартъп тества „летяща кола“ за първи път (ВИДЕО)

25 Февруари, 2026 12:13 453 5

Тя остана във въздуха 3.5 минути на височина 150 метра от земята

Японски стартъп тества „летяща кола“ за първи път (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Японската компания SkyDrive проведе първата демонстрация на полета на своята „летяща кола“ в Токио. Пускането на услугата на пазара в определени региони на страната е планирано за 2028 г., съобщава аг. Kazinform, позовавайки се на аг. Kyodo.

Тестът е проведен с участието на Mitsubishi Estate и Kanematsu. Дистанционно управляваният безпилотен летателен апарат (ROV) остана във въздуха приблизително 3.5 минути, летейки на около 150 метра над Токийския залив.

Електрическият модел SD-05, с дванадесет ротора, е проектиран за трима души и може да измине от 15 до 40 километра без презареждане.

Разработчиците отбелязват, че компактните му размери и лекото тегло позволяват на апарата да каца на места, недостъпни за традиционни хеликоптери и други летателни апарати, изискващи просторни площадки за кацане.

Демонстрационните полети и демонстрациите на терминала ще продължат до събота.

Очаква се този вид транспорт да помогне за намаляване на задръстванията по пътищата и обществения транспорт. Устройството беше демонстрирано преди това на Световното изложение в Осака.

Главният изпълнителен директор на компанията Томохиро Фукузава заяви, че след 2030 г. цената на пътуване може да бъде приблизително двойно по-висока от тази на такси или дори по-ниска. Той добави, че благодарение на скоростта, четири до пет пъти по-бърза от тази на такси, спестеното време ще оправдае разликата в цената.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Япония
  • 1 Има над какво да мислят още

    1 0 Отговор
    Много е шумна и перките не са защитени от сблъсък с птици.

    12:22 25.02.2026

  • 2 Да бе

    1 1 Отговор
    Ама за такава колца да я караш се иска любителски лиценз за самолет,а той струва $10,000 - $16,000 🤣

    Коментиран от #4

    12:27 25.02.2026

  • 3 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Еййй, тамън останаха да се пускат за строителство още три лота на Хемус......

    12:28 25.02.2026

  • 4 пфф

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе":

    Къв лиценз за самолет, бе, Груев? Това нещо може да лети на 2 м над земята.

    12:28 25.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.