Най-лошият сценарий е ескалация на търговската война. Тръмп е непредсказуем

Налагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на глобални 15% мита върху вноса в САЩ подкопава доверието в търговията със страната. Това мнение е изразено от експерти от Хонконг, цитирани от South China Morning Post (SCMP).

„Действията на президента Тръмп само подкопават доверието в американските инвестиции и търговия, като причиняват само вреда“, каза пред изданието Джими Нг, представител на Китайската асоциация в Законодателния съвет на Хонконг. „През последните години бизнес секторът на Хонконг стана по-предпазлив по отношение на правенето на бизнес със САЩ и полага значителни усилия за диверсифициране на пазарите и веригите за доставки“, добави той.

Според експерта най-лошият сценарий може да бъде ескалация на търговската война. „Тръмп е твърде непредсказуем. Трябва да останем спокойни и да се подготвим да се адаптираме към промените“, добави той. Уили Лин, член на изпълнителния комитет на Съвета на спедиторите в Хонконг, заяви, че Тръмп не може да приеме, че Върховният съд го надхитри. „Затова той наложи тези временни тарифи, за да спаси репутацията си“, каза Лин, добавяйки, че „това може да направи световната търговия по-хаотична“.

Дани Лау, почетен председател на Асоциацията на малките и средни предприятия в Хонконг, смята, че решението на Тръмп за тарифите може да внесе допълнителна несигурност и нестабилност в бизнеса. „Всичко се случва твърде бързо. И никой не знае какви нови трикове ще използва президентът Тръмп утре“, отбеляза той.

През 2024 г. двустранната търговия между Хонконг и САЩ е била 64,3 млрд. USD, което е с 6,2% повече спрямо 2023 г.

На 20 февруари Върховният съд на САЩ постанови, че по-ранното налагане на вносни мита от президента на САЩ Доналд Тръмп на други страни съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) е злоупотреба с власт. В отговор Тръмп обяви увеличение на така наречените глобални тарифи върху вноса в САЩ от 10% на 15%.