Новини
Бизнес »
Най-лошият сценарий е ескалация на търговската война. Тръмп е непредсказуем
  Тема: Войната на митата

Най-лошият сценарий е ескалация на търговската война. Тръмп е непредсказуем

23 Февруари, 2026 21:25 1 045 7

  • мита-
  • търговска война-
  • доналд тръмп-
  • китай-
  • сащ-
  • непредсказуем

Митата подкопават доверието в търговията със САЩ

Най-лошият сценарий е ескалация на търговската война. Тръмп е непредсказуем - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Налагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на глобални 15% мита върху вноса в САЩ подкопава доверието в търговията със страната. Това мнение е изразено от експерти от Хонконг, цитирани от South China Morning Post (SCMP).

„Действията на президента Тръмп само подкопават доверието в американските инвестиции и търговия, като причиняват само вреда“, каза пред изданието Джими Нг, представител на Китайската асоциация в Законодателния съвет на Хонконг. „През последните години бизнес секторът на Хонконг стана по-предпазлив по отношение на правенето на бизнес със САЩ и полага значителни усилия за диверсифициране на пазарите и веригите за доставки“, добави той.

Според експерта най-лошият сценарий може да бъде ескалация на търговската война. „Тръмп е твърде непредсказуем. Трябва да останем спокойни и да се подготвим да се адаптираме към промените“, добави той. Уили Лин, член на изпълнителния комитет на Съвета на спедиторите в Хонконг, заяви, че Тръмп не може да приеме, че Върховният съд го надхитри. „Затова той наложи тези временни тарифи, за да спаси репутацията си“, каза Лин, добавяйки, че „това може да направи световната търговия по-хаотична“.

Дани Лау, почетен председател на Асоциацията на малките и средни предприятия в Хонконг, смята, че решението на Тръмп за тарифите може да внесе допълнителна несигурност и нестабилност в бизнеса. „Всичко се случва твърде бързо. И никой не знае какви нови трикове ще използва президентът Тръмп утре“, отбеляза той.

През 2024 г. двустранната търговия между Хонконг и САЩ е била 64,3 млрд. USD, което е с 6,2% повече спрямо 2023 г.

На 20 февруари Върховният съд на САЩ постанови, че по-ранното налагане на вносни мита от президента на САЩ Доналд Тръмп на други страни съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) е злоупотреба с власт. В отговор Тръмп обяви увеличение на така наречените глобални тарифи върху вноса в САЩ от 10% на 15%.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Четвъртият Райх капитулира и ще плаща 80 години репарации на Тръмп и Путин.

    21:28 23.02.2026

  • 2 Сатана Z

    2 7 Отговор
    Тръмп каза дословно.Всяка произведена стока извън САЩ полежи на тарифа изчислена от МФ на САЩ.Заповядайте да произвеждате тези стоки в САЩ и няма да има тарифи.Компаниите имат избор,не е като да нямат.

    21:35 23.02.2026

  • 3 Яшар

    6 0 Отговор
    Целия Живот на Тръмп е един. Клоун ..

    21:45 23.02.2026

  • 4 Чукча писател

    5 0 Отговор
    Тръмп е човекът, който ще срине долара.

    Коментиран от #6

    22:11 23.02.2026

  • 5 Гошо

    1 0 Отговор
    ЕС страхливците да въведат и те вносни мита на американски стоки и Тръмп ще бъде измерен от собствените си хора много бързо. Пълен смешник е .

    23:54 23.02.2026

  • 6 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чукча писател":

    Той вече го срина

    00:05 24.02.2026

  • 7 Само че

    1 0 Отговор
    Съгласно закона в САЩ 15 процента мита могат да действат само 150 дни

    00:06 24.02.2026