Новини
България »
Взрив на газова бутилка в апартамент в Русе

Взрив на газова бутилка в апартамент в Русе

4 Март, 2026 21:40 415 4

  • взрив-
  • газова бутилка-
  • русе

От силата на експлозията са причинени материални щети на паркирани пред блока коли

Взрив на газова бутилка в апартамент в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жена пострада след инцидент с газова бутилка тази вечер в апартамент в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.

Сигналът е подаден в 19:22 часа. Газовата бутилка е била на терасата на апартамент на седмия етаж в блок в кв. „Чародейка". Получило се е изтичане на газ, след което е последвал взрив. Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ, предаде кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

Живеещата в апартамента жена е била евакуирана. От Спешна помощ в Русе съобщиха, че тя е откарана с линейка в Университетската болница „Медика" с леки изгаряния по лицето и ръцете. От силата на експлозията са причинени материални щети на апартамента. Избита е част от дограмата на терасата, а отломки от нея са паднали върху паркирани край блока автомобили и са причинили щети.

На място се извършва оглед. Причините за инцидента се изясняват.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 2 Отговор
    Пу пу пу, цвръъък....... помислих, че са иранците!!!

    Коментиран от #3

    21:42 04.03.2026

  • 2 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Да гръмнеш бутилка с газ при днешните цени е престъпление

    21:47 04.03.2026

  • 3 ти нормален ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    взрив на газова бутилка той си помизлил че били иранците?!?!? лекар ти трябва явно

    22:00 04.03.2026

  • 4 Ка Буум

    0 0 Отговор
    Трябва да се влага и малко внимание при манипулациите с взривоопасни уреди!

    22:00 04.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове