Blackwater се присъединява към украински стартъп за дронове
  Тема: Украйна

Blackwater се присъединява към украински стартъп за дронове

23 Февруари, 2026 13:47 940 8

Ерик Принс е заел позицията на неизпълнителен председател на борда на директорите на Swarmer

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Основателят на американската частна военна компания (PMC) Blackwater Ерик Принс, е заел позицията на неизпълнителен председател на борда на директорите на Swarmer, украински стартъп, специализиран в софтуер за автономни дронове, съобщи The Guardian.

Според вестника, компанията е подала заявление за първично публично предлагане, а Принс е нает да „съдейства за продажбите“. „От април 2024 г. платформата Swarmer се използва в Украйна, където е изпълнила над 100 000 реални мисии в активни бойни условия, предоставяйки информация за софтуера и моделите за машинно обучение, вградени в нея“, цитира вестникът писмото на Принс до потенциалните акционери.

Дроновете напоследък се превърнаха в централен фокус за Принс, отбелязва The Guardian. Принс е изпратил екип за контрол на дронове в Демократична република Конго, за да помогне на африканското правителство в борбата му срещу бунтовниците.

Представители на Prince и Swarmer отказаха коментар пред вестника относно участието на основателя в дейностите на стартъпа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 само атома

    9 2 Отговор
    ще вразуми тея уруди

    13:56 23.02.2026

  • 3 Я проверете

    2 0 Отговор
    Ама те си се развиват преспокойно и в България
    че и успешно

    14:52 23.02.2026

  • 4 Курсант

    2 0 Отговор
    Съотношението в "Черна вода" войници/администрация е 1/9,докато в не частната армия 11/1.Здрасти!

    Коментиран от #5

    15:02 23.02.2026

  • 5 Курсант

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Курсант":

    Извинявам се!Да се чете 9/1 и 1/11.

    15:06 23.02.2026

  • 6 Ццц

    2 0 Отговор
    Поради неизпълнителен план на изпълняващия функцията палячо, водещ до незадоволителни резултати от инвестицията, Blackwater пускат резерва в 90-тата минута - изпълняващият функцията "неизпълнителен директор" Ерик Принцесата! 🤣 Целта е ако може да се забавят малко нещата, докато другото острие в атаката - Фон Дебил Галфон успее да изкрънка още един заем за плащане от европейците. Ако не Blackwater, то поне братчедите от МВФ намажат и пуснат малко фъндък.

    16:08 23.02.2026

  • 8 Тоалетна Хартия

    1 0 Отговор
    Най-после си признаха, че са в играта !!!

    16:43 23.02.2026