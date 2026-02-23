Blackwater се присъединява към украински стартъп за дронове

Основателят на американската частна военна компания (PMC) Blackwater Ерик Принс, е заел позицията на неизпълнителен председател на борда на директорите на Swarmer, украински стартъп, специализиран в софтуер за автономни дронове, съобщи The Guardian.
Според вестника, компанията е подала заявление за първично публично предлагане, а Принс е нает да „съдейства за продажбите“. „От април 2024 г. платформата Swarmer се използва в Украйна, където е изпълнила над 100 000 реални мисии в активни бойни условия, предоставяйки информация за софтуера и моделите за машинно обучение, вградени в нея“, цитира вестникът писмото на Принс до потенциалните акционери.
Дроновете напоследък се превърнаха в централен фокус за Принс, отбелязва The Guardian. Принс е изпратил екип за контрол на дронове в Демократична република Конго, за да помогне на африканското правителство в борбата му срещу бунтовниците.
Представители на Prince и Swarmer отказаха коментар пред вестника относно участието на основателя в дейностите на стартъпа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само атома
13:56 23.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Я проверете
че и успешно
14:52 23.02.2026
4 Курсант
Коментиран от #5
15:02 23.02.2026
5 Курсант
До коментар #4 от "Курсант":Извинявам се!Да се чете 9/1 и 1/11.
15:06 23.02.2026
6 Ццц
16:08 23.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тоалетна Хартия
16:43 23.02.2026