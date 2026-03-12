Новини
Спорт »
Световен футбол »
Христо Стоичков е специален гост на Генералната Асамблея на Европейските лиги

Христо Стоичков е специален гост на Генералната Асамблея на Европейските лиги

12 Март, 2026 16:46 387 3

  • христо стоичков -
  • специален гост -
  • асамблея -
  • европейските лиги-
  • форум-
  • българската професионална футболна лига -
  • бпфл

Форумът се провежда в София

Христо Стоичков е специален гост на Генералната Асамблея на Европейските лиги - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Най-успешният български футболист за всички времена и носител на "Златната топка" Христо Стоичков е специален гост на 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги. Историческият форум, чийтодомакин е Българската професионална футболна лига (БПФЛ), стартира днес точно в 9:00 часа в столичен хотел.

Появата на глобалната футболна икона в залата предизвика истински фурор и огромно уважение сред високопоставените делегати от цяла Европа.

За да проследят на живо ключовите дискусии и решения за бъдещето на европейския клубен футбол, същинската част на Асамблеята бе уважена и от най-високото ръководство на Българския футболен съюз.

Начело на делегацията на родната централа е президентът Георги Иванов. Заедно с него присъстват вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев, членът на Изпълнителния комитет на БФС Мила Христова, изпълнителният директор на централата Андрей Петров, както и заместник изпълнителният директор Добрин Гьонов.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    2 0 Отговор
    Що?
    Лютеница на промоция ли ще им кара???

    Стига вече с тоя Христо Стоичков!
    Дотегна доста, точно както рачковци, радковци, ивановци андреевци, цънци и др угодни на режима!

    16:58 12.03.2026

  • 2 На този форум

    2 0 Отговор
    Не може ли да се поканят играчите от националния отбор1994

    17:13 12.03.2026

  • 3 До НАП

    0 0 Отговор
    Стоичков не си плаща данъците, а НАП не проверява сигналите, въпреки че обещава възнаграждение. Стоичков не плаща данъци за участието си в частна болница, за спортната си марка, за участието си в ЦСКА, за рекламните договори, от години. В Испания си е платил само данъци върху имоти, но не и върху доходите.

    17:29 12.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове