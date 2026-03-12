Христо Стоичков е специален гост на Генералната Асамблея на Европейските лиги

Най-успешният български футболист за всички времена и носител на "Златната топка" Христо Стоичков е специален гост на 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги. Историческият форум, чийтодомакин е Българската професионална футболна лига (БПФЛ), стартира днес точно в 9:00 часа в столичен хотел.

Появата на глобалната футболна икона в залата предизвика истински фурор и огромно уважение сред високопоставените делегати от цяла Европа.

За да проследят на живо ключовите дискусии и решения за бъдещето на европейския клубен футбол, същинската част на Асамблеята бе уважена и от най-високото ръководство на Българския футболен съюз.

Начело на делегацията на родната централа е президентът Георги Иванов. Заедно с него присъстват вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев, членът на Изпълнителния комитет на БФС Мила Христова, изпълнителният директор на централата Андрей Петров, както и заместник изпълнителният директор Добрин Гьонов.