За пръв път след обединението на Германия

22 Март, 2026 20:37 934 6

Броят на магазините на дребно във ФРГ пада под 300 000

Милена Богданова

Броят на магазините за търговия на дребно в Германия намалява и ще падне под 300 000 през 2026 г. за първи път от обединението на страната, според Германската асоциация на търговците на дребно (HDE).

Според прогнозата на организацията, близо 4900 традиционни търговски обекта ще изчезнат през 2026 г. по различни причини. Ще останат едва 296 600. Изчисленията вече отчитат затварянето и отварянето на магазини.

За сравнение, през 2015 г. в Германия са работили приблизително 372 000 магазина. Ситуацията се изостри от пандемията от коронавирус, когато много магазини бяха принудени временно да затворят врати за клиенти. Освен това, бързият растеж на онлайн пазаруването оказа допълнителен натиск върху традиционните търговци на дребно.

Главният изпълнителен директор на HDE Александър фон Преен посочи, че в много германски градски центрове вече се забелязва голям брой празни, неотдадени под наем имоти. „Това не може да продължава“, подчерта той. Той заяви, че политиците трябва да положат усилия за намаляване на разходите за малкия и средния бизнес, което включва мерки за понижаване на цените на електроенергията.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нищо не е случайно

    8 0 Отговор
    Унищожава се дребния бизнес и остават тези които си плащат такса спокойствие.

    20:40 22.03.2026

  • 2 Николова , София

    3 5 Отговор
    Да не мислим Германия ,за наша сметка Тодор селска събори една просперираща държава преди 1944 г ...пфу..мзрник

    20:41 22.03.2026

  • 3 Пич

    5 0 Отговор
    Това е много стара конспиративна теория!!! Но откакто видяхме, че конспирациите не са конспирации - намирам логика!!! Когато ви сложат квота на пържолите, по две на месец, няма да има къде да изприпкате за да си купите!!! А когато ви ловят с някой нов ковид, на вратите на хипермаркетите ще сте им най на сгода...

    20:45 22.03.2026

  • 4 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Това да се чува ,

    20:46 22.03.2026

  • 5 Тъпите

    3 0 Отговор
    немци си го търсят от много време. Трябва много да страдат. Те са психично болни и е време да хващат гората.

    20:50 22.03.2026

  • 6 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Обединение на Германия никога не е имало,а анексиране на ГДР от ФРГ.

    20:52 22.03.2026