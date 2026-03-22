За пръв път след обединението на Германия

Броят на магазините за търговия на дребно в Германия намалява и ще падне под 300 000 през 2026 г. за първи път от обединението на страната, според Германската асоциация на търговците на дребно (HDE).

Според прогнозата на организацията, близо 4900 традиционни търговски обекта ще изчезнат през 2026 г. по различни причини. Ще останат едва 296 600. Изчисленията вече отчитат затварянето и отварянето на магазини.

За сравнение, през 2015 г. в Германия са работили приблизително 372 000 магазина. Ситуацията се изостри от пандемията от коронавирус, когато много магазини бяха принудени временно да затворят врати за клиенти. Освен това, бързият растеж на онлайн пазаруването оказа допълнителен натиск върху традиционните търговци на дребно.

Главният изпълнителен директор на HDE Александър фон Преен посочи, че в много германски градски центрове вече се забелязва голям брой празни, неотдадени под наем имоти. „Това не може да продължава“, подчерта той. Той заяви, че политиците трябва да положат усилия за намаляване на разходите за малкия и средния бизнес, което включва мерки за понижаване на цените на електроенергията.