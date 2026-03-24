Дори днес да има примирие в Иран, това няма да понижи цената на петрола

24 Март, 2026 14:29 821 14

  • иран-
  • сащ-
  • петрол-
  • доставки-
  • енергийни суровини-
  • пазар-
  • възстановяване

Причината е, че са нанесени значителни щети върху енергийната инфраструктура

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Евентуално прекратяване на огъня в конфликта между САЩ и Израел с Иран няма да понижи незабавно цените на енергията и други стоки на световния пазар поради щети по енергийната инфраструктура в Близкия изток. Това съобщи канадският вестник The Globe and Mail.

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран, както и ответните атаки на Техеран срещу страни в региона, са довели до значителни щети по енергийната инфраструктура и спиране на производството и рафинирането на петрол и газ. Това увеличава риска от продължителен недостиг на петролни продукти, природен газ, химикали и торове и означава, че цените на тези стоки ще останат високи. Според Том Лайлс, представител на консултантската компания Rystad Energy, конфликтът пречи на потребителите по целия свят да получават приблизително 15 милиона барела втечнен природен газ (LNG), петрол и петролни продукти на ден.

Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-трудно ще бъде връщането към нормалните вериги за доставки. Историята никога не е виждала криза от такъв мащаб, която би могла да послужи като модел за тяхното възстановяване, отбеляза Лайлс.

По-рано „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че военните действия на САЩ и Израел срещу Иран и ескалацията в Близкия изток са довели до покачване на цените не само на петрола и газа, но и на много други стоки, жизненоважни за световната икономика - включително захар, торове, алуминий и хелий.

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран са провели „много добри и продуктивни разговори“ през последните няколко дни за прекратяване на боевете. Той добави, че консултациите „ще продължат през цялата седмица“. В отговор американският премиер нареди петдневно отлагане на евентуални удари по иранската енергийна инфраструктура. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей по-късно заяви, че Техеран не е водил никакви разговори с Вашингтон, но е изложил позицията си пред медиаторите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оня с коня

    12 2 Отговор
    дано бензина стигне 5€ литъра

    че по улиците не може се разминеш от коли и камиони

    Коментиран от #12

    14:32 24.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Ще трябва години да се възстанови инфраструктурата.

    14:33 24.03.2026

  • 3 Факти

    9 3 Отговор
    Дори днес да има примирие в Иран, това няма да понижи цената на петрола, защото народа свикна с цените

    14:34 24.03.2026

  • 4 Трол

    11 1 Отговор
    Ако премахнем руските санкции, това моментално ще понижи цената.

    Коментиран от #13

    14:42 24.03.2026

  • 5 Гориил

    10 1 Отговор
    Русия не бърза да увеличава производството на петрол. Москва не се нуждае от долари и евро, които не могат да бъдат похарчени. Руското правителство в момента разрешава доставки на енергия за Азия. Нито тон петрол не е разрешен в Европа.

    14:42 24.03.2026

  • 6 Последният индианец

    6 0 Отговор
    Ще минат години докато главата ми се избистри.

    14:44 24.03.2026

  • 7 След 28.02.2026

    6 0 Отговор
    цените на петрола ще са в една посока.

    14:45 24.03.2026

  • 8 ПоВреме

    5 0 Отговор
    По врме на Ковида - вдигнаха с 30-40% цените на автомобилит е защото нямало чипове (нищо че чиповече струват центове - до десети долари, но не и хиляди, камо ли десетки хиляди). Ковида отмина цените решиха, че пак ще ги вдигнат докато не стигнаха около 100% увеличение от преди ковид. Сега вдигат цените на РАМ, ССД, сега пък дискове - пак за някакви обяснение, сега с ни плашат, че всичко идвало от близкия изток едва ли не - ще отмине и тази буря и цените ще продължат да скачат и все ще измислят нови прочини за това. Но така е в отбора на най-богатите, другите са най-богати защото ти (най-малкия) си будала да им плащаш разточитения живот ...

    14:46 24.03.2026

  • 9 ОнЯ

    6 0 Отговор
    Тръмп заяви, че ще наложи санкции на САЩ, ако не успеят да постигнат мир в Иран!

    14:50 24.03.2026

  • 10 ИВАН

    5 1 Отговор
    Ами война, до вчера си ходеха и до тоалетната с колата, сега ще се позамислят, а утре, съвсем като свършат горивата, само пеша .... благодарете на войнолюбците.

    14:54 24.03.2026

  • 11 Хайо

    1 0 Отговор
    Какво примирие бълнувате ,я гледайте какво прави Иран в момента срещу Израел .Няма кой да спре иранските ракети .

    15:29 24.03.2026

  • 12 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Малко е .250 долара за барел е най доброто. Глад,мизерия и пеш.

    15:31 24.03.2026

  • 13 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Петрол за Европа под 120 нямам .Оправяйте се . Сащ ще ви даде.

    15:32 24.03.2026

  • 14 хаха

    0 0 Отговор
    Пълни глупости. ЩЕ я понижи. Просто няма да е голямо понижение. Тоест няма да се върне на цената преди настъпване на конфликта.

    15:52 24.03.2026