Дори днес да има примирие в Иран, това няма да понижи цената на петрола

Евентуално прекратяване на огъня в конфликта между САЩ и Израел с Иран няма да понижи незабавно цените на енергията и други стоки на световния пазар поради щети по енергийната инфраструктура в Близкия изток. Това съобщи канадският вестник The Globe and Mail.

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран, както и ответните атаки на Техеран срещу страни в региона, са довели до значителни щети по енергийната инфраструктура и спиране на производството и рафинирането на петрол и газ. Това увеличава риска от продължителен недостиг на петролни продукти, природен газ, химикали и торове и означава, че цените на тези стоки ще останат високи. Според Том Лайлс, представител на консултантската компания Rystad Energy, конфликтът пречи на потребителите по целия свят да получават приблизително 15 милиона барела втечнен природен газ (LNG), петрол и петролни продукти на ден.

Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-трудно ще бъде връщането към нормалните вериги за доставки. Историята никога не е виждала криза от такъв мащаб, която би могла да послужи като модел за тяхното възстановяване, отбеляза Лайлс.

По-рано „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че военните действия на САЩ и Израел срещу Иран и ескалацията в Близкия изток са довели до покачване на цените не само на петрола и газа, но и на много други стоки, жизненоважни за световната икономика - включително захар, торове, алуминий и хелий.

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран са провели „много добри и продуктивни разговори“ през последните няколко дни за прекратяване на боевете. Той добави, че консултациите „ще продължат през цялата седмица“. В отговор американският премиер нареди петдневно отлагане на евентуални удари по иранската енергийна инфраструктура. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей по-късно заяви, че Техеран не е водил никакви разговори с Вашингтон, но е изложил позицията си пред медиаторите.