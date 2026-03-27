Хлябът при съседите може да поскъпне до 35%

В най-лошия случай цените на хляба в Румъния биха могли да се повишат с до 35% поради покачващите се цени на енергията на фона на операцията на САЩ и Израел в Иран, според Румънската асоциация за интелигентна енергия (Asocia ia Energia Inteligent, AEI).

„От началото на годината цената на дизеловото гориво се е увеличила с 30% и като се има предвид, че то представлява 11% от цената на хляба, цената му през 2026 г. ще се увеличи с 3,3%, ако приемем, че тази криза продължи поне пет месеца“, цитира Antena 3 съобщението на асоциацията.

AEI обаче отбеляза, че тези цифри не са най-вероятните. Действителното увеличение на цената може да варира от 15,8% до 24,7%. В най-лошия случай, ако продавачите се възползват от ситуацията и решат да прехвърлят разходите върху купувачите, цената би се увеличила с 26,7% до 35,64%.

По-рано profit.ro съобщи, че цената на литър стандартно дизелово гориво на две румънски бензиностанции е надхвърлила психологическия праг от 10 леи (2,27 USD). Увеличението на цената е свързано със ситуацията в Близкия изток.