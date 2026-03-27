Хлябът при съседите може да поскъпне до 35%

27 Март, 2026 16:53 1 264 14

Това може да се случи при негативно развитие на ситуацията в Иран

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В най-лошия случай цените на хляба в Румъния биха могли да се повишат с до 35% поради покачващите се цени на енергията на фона на операцията на САЩ и Израел в Иран, според Румънската асоциация за интелигентна енергия (Asocia ia Energia Inteligent, AEI).

„От началото на годината цената на дизеловото гориво се е увеличила с 30% и като се има предвид, че то представлява 11% от цената на хляба, цената му през 2026 г. ще се увеличи с 3,3%, ако приемем, че тази криза продължи поне пет месеца“, цитира Antena 3 съобщението на асоциацията.

AEI обаче отбеляза, че тези цифри не са най-вероятните. Действителното увеличение на цената може да варира от 15,8% до 24,7%. В най-лошия случай, ако продавачите се възползват от ситуацията и решат да прехвърлят разходите върху купувачите, цената би се увеличила с 26,7% до 35,64%.

По-рано profit.ro съобщи, че цената на литър стандартно дизелово гориво на две румънски бензиностанции е надхвърлила психологическия праг от 10 леи (2,27 USD). Увеличението на цената е свързано със ситуацията в Близкия изток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига

    16 0 Отговор
    гледахте в чуждите паници, ние не сме вързали и цъфнали.

    16:55 27.03.2026

  • 2 Владо "кошницата"

    15 0 Отговор
    Хлябът при съседите може да поскъпне до 35% а при нас ще поевтинее

    16:59 27.03.2026

  • 3 Хм Хм

    13 1 Отговор
    И без това установих, че месото е най-евтиният хранителен продукт. Ще ядем хляб само по празници.

    17:00 27.03.2026

  • 4 Ура,,Ура

    12 0 Отговор
    Така, така! И скоро и у нас. Ще позабравим почивки, ресторанти и екскурзии.

    Коментиран от #6

    17:00 27.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Вчера хляба за заведението ми беше дигнат с 25 процента.И всички продукти също.

    17:02 27.03.2026

  • 6 Така е

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    заради леврото!

    17:02 27.03.2026

  • 7 Стига бе

    17 0 Отговор
    Там може, тук вече поскъпна. Иначе инфлацията от еврозоната е 0.2%, както евро-атлантическите помияри обещаха.

    17:12 27.03.2026

  • 8 Холмс

    9 0 Отговор
    Какви са тези статии? Защо приравнявате румънските цени в долари! И защо не си гледате във вашето канче!

    17:27 27.03.2026

  • 9 Иван

    16 0 Отговор
    Защо постоянно се гледат цените навън ние сме умрели от глад ама виж сега при съседа какво щяло да стане с тези 500 евро заплати ние сме на върха на айсберга

    17:30 27.03.2026

  • 10 лама Кифла

    4 0 Отговор
    ми кат е скъп ляба да ядат пасти

    18:36 27.03.2026

  • 11 Да Не

    3 0 Отговор
    Казвам ти дъще, сещай се снахо !!!

    18:44 27.03.2026

  • 12 В БГ

    3 0 Отговор
    Ще е 70% нагоре насъщния към септември 2026
    Ако го има!!!!

    Предстои разпад на обществото подготвяйте се и не разчитайте на държа и правителства скоро ще сте сами срещу всички!!!

    18:49 27.03.2026

  • 13 Моарейн

    3 0 Отговор
    При комшиите ще поскъпне с 35%, а при нас със 70%. Виденовата зима ще ни се види като малка радостна приказчица.

    19:22 27.03.2026

  • 14 голямсрам

    1 0 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    11:23 28.03.2026