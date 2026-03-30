За пръв път! Подписът на действащ президент се появява върху щатския долар

Доналд Тръмп ще бъде първият действащ президент на САЩ, чийто подпис ще се появи върху американски банкноти, съобщи Министерството на финансите на страната.

Според изявлението на министерството, банкнотите, емитирани от тази година, ще бъдат подписани от президента Доналд Тръмп и министъра на финансите Скот Бесент. Традиционно те носят подписите на министъра на финансите и министъра на финансите на САЩ.

Министерството отдава решението за промяна на дизайна на банкнотата на предстоящото честване на 250-годишнината от независимостта на САЩ.

За тази годишнина е планирана и възпоменателна златна монета с лика на Доналд Тръмп. Дизайнът ѝ беше одобрен по-рано този месец. Размерът и номиналът все още се обсъждат.

Изображението на действащ президент върху американски възпоменателни монети е рядкост, пише The Wall Street Journal, отбелязвайки, че в САЩ монетите с изображение на държавния глава обикновено се емитират посмъртно.

Единственото изключение е монетата от 50 цента, емитирана за 150-годишнината от независимостта на САЩ през 1926 г. На лицевата страна са изобразени профилите на първия президент на САЩ Джордж Вашингтон и тогавашния президент Калвин Кулидж, а на обратната страна е Камбаната на свободата.