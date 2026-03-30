За пръв път! Подписът на действащ президент се появява върху щатския долар

30 Март, 2026 11:31 1 084 19

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп ще бъде първият действащ президент на САЩ, чийто подпис ще се появи върху американски банкноти, съобщи Министерството на финансите на страната.

Според изявлението на министерството, банкнотите, емитирани от тази година, ще бъдат подписани от президента Доналд Тръмп и министъра на финансите Скот Бесент. Традиционно те носят подписите на министъра на финансите и министъра на финансите на САЩ.

Министерството отдава решението за промяна на дизайна на банкнотата на предстоящото честване на 250-годишнината от независимостта на САЩ.

За тази годишнина е планирана и възпоменателна златна монета с лика на Доналд Тръмп. Дизайнът ѝ беше одобрен по-рано този месец. Размерът и номиналът все още се обсъждат.

Изображението на действащ президент върху американски възпоменателни монети е рядкост, пише The Wall Street Journal, отбелязвайки, че в САЩ монетите с изображение на държавния глава обикновено се емитират посмъртно.

Единственото изключение е монетата от 50 цента, емитирана за 150-годишнината от независимостта на САЩ през 1926 г. На лицевата страна са изобразени профилите на първия президент на САЩ Джордж Вашингтон и тогавашния президент Калвин Кулидж, а на обратната страна е Камбаната на свободата.


  • 1 ЕЦБ

    20 0 Отговор
    Надраскани банкноти не се заменят

    11:32 30.03.2026

  • 2 Пич

    17 2 Отговор
    Това носи нещастие и смърт при жив човек !!! Значи - долара ще умре сред мъки.....

    11:34 30.03.2026

  • 3 БРАВО

    27 1 Отговор
    ОСТАВА И МАВЗОЛЕЙ ИЛИ ПИРАМИДА ДА МУ ИЗДИГНАТ В ЦЕНТЪРА НА ВАШИНГТОН

    Коментиран от #12

    11:36 30.03.2026

  • 4 Българин

    1 22 Отговор
    Тръмп има рекордна пиодкрепа ссред американците! Повече от всеки друг президент! Съвсем нормално е да искат да се гордеят с него!

    11:36 30.03.2026

  • 5 Умирам от смях, а евреите от ракети

    23 1 Отговор
    Весело е с тоя кукундрел. Собственоръчно ще унищожи сращ

    11:37 30.03.2026

  • 6 Бендида

    30 1 Отговор
    Мегаломания. Още му угаждайте на стареца. САЩ няма ли да го преименувате.? :)))

    11:40 30.03.2026

  • 7 Историк

    19 2 Отговор
    Каква немислима пародия на държавата е бившата САЩ, настояща Тръмпландия! През 21 век едно човешко недоразумение, което разруши 250 годишната подредена държава, разруши изгражданите политически, икономически, дипломатически взаимоотношения, организации в света, започна безразсъдна война в Близкия изток, света заради него е на ръба на глобална катастрофа и ненормалниците около него ще го правят незабравим за всички злини! Това е нечувано извращения на всичко нормално. Тръмпландия е вражеска и нежелана държава, която доналд тръмп превърна " във велика" !

    11:45 30.03.2026

  • 8 Карикатурен образ

    16 1 Отговор
    Нарцис , болен от нарцисизъм. Такова същество не се е пръквало по света след римския откач.алник Нерон.

    11:51 30.03.2026

  • 9 Симо

    11 1 Отговор
    Този нарцис ще им е..б.е май..ка та

    12:00 30.03.2026

  • 10 Прокопи

    7 1 Отговор
    И ,Ние в България искаме на българското евро да има лика Борисов и Пеевски. Та, Ние благодарение на Тях сме в Нато,ЕС,Шенген и Еврозоната и т.н.🤣

    12:11 30.03.2026

  • 11 Мишел

    5 1 Отговор
    Празноглав самохвалко с мания за величие.
    Съмнително е, че ще изкара годината като президент.

    12:14 30.03.2026

  • 12 Пацо

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "БРАВО":

    Казиното-хотел с форма на пирамида "Луксор Лас Вегас" е предложило помещение и саркофаг! Ще бъде отворен за посещения срещу заплащане, а музеят на мадам Тюсо, вече му е махнал малко от ухото...

    12:18 30.03.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    3 1 Отговор
    Мале-е-ей, до какви тежки последствия води пиенето на белина!?!

    12:20 30.03.2026

  • 14 Болен!

    2 1 Отговор
    Ама много болен.

    12:25 30.03.2026

  • 15 Оня с джипката от Банкя

    1 1 Отговор
    А защо само с подписа, Доналд Тръмп трябва и с лика си да се появи на банкнотите!

    12:46 30.03.2026

  • 16 !!!?

    2 0 Отговор
    1 Доналд - проект !!!?

    13:01 30.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Рижото ПСЕ съвсем откачи вече...

    13:24 30.03.2026