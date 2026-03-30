Електрохолд даде шест стипендии на ученици в конкурса Енергия за бъдещето

Шестима финалисти спечелиха стипендии от Електрохолд в тазгодишното издание на конкурса Енергия за бъдещето, който е част от последователните усилия на компанията да подкрепя развитието на млади таланти и да инвестира в бъдещето на енергийния сектор в България.

Финалният кръг на състезанието се проведе на 27 март 2026 г. в Техническия учебен център на Електрохолд в гр. София. В него участваха 14 ученици от XII клас в професионални гимназии в Западна България. Те имаха за задача да начертаят две схеми – на лампа, ключ и контакт и на апартаментно електрическо табло - и след това да ги реализират.

Най-добре се справиха учениците от Професионална техническа гимназия Никола Й. Вапцаров – Самоков. На второ място останаха представителите на Професионална гимназия по механоелектротехника Никола Й. Вапцаров – гр. София, а на трето се наредиха учениците от Професионална гимназия по механоелектротехника - гр. Плевен.

Всички те ще получат еднократна стипендия от 385 евро за втория срок на учебната 2025-2026 г. С оценките от конкурса Енергия за бъдещето финалистите в състезанието получават възможност да продължат образованието си във водещи образователни институции в страната. сред които Техническия университет в София, Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски, Висшето транспортно училище Тодор Каблешков или Колежа по енергетика и електроника в София.

„За нас това състезание е много повече от конкурс, то е инвестиция в бъдещето на енергийния сектор. Вярваме, че подкрепата трябва да започва рано и да бъде последователна, за да дадем реален шанс на младите хора да се развиват и намират своя път в професията“, каза Евгения Накова, директор Човешки ресурси в Електрохолд България.

Състезанието е една от най-утвърдените и успешни инициативи на Електрохолд за насърчаване на професионалното образование в България. То стартира през 2012 г. и е част от графика на Министерството на образованието и науката за националните състезания по професии. През годините Енергия за бъдещето се разви и разшири обхвата си и в момента обхваща всички професионални гимназии с профил електроенергетика в Западна България.

Основната цел на състезанието е не само да бъдат отличени най-добрите ученици, но и да им бъде предоставена реална перспектива да продължат образованието си и да намерят професионална реализация в сектора. По този начин Електрохолд изгражда връзка между образованието и практиката и допринася за подготовката на следващото поколение инженери и техници.

Близо 1400 ученици от XII клас са кандидатствали от 2012 г. досега в конкурса Енергия за бъдещето на Електрохолд. Стипендии спечелиха 105, като над половината от тях вече са служители на компанията - ясен знак за устойчивия ангажимент на компанията да развива и задържа младите специалисти в България.