Ски зоната в Банско посреща туристи за Великден с 3 метра сняг

Ски зоната в Банско посреща туристи за Великден с 3 метра сняг

6 Април, 2026 17:05, обновена 6 Април, 2026 16:10

Всички ски писти и съоръжения ще работят за празниците

Ски зоната в Банско посреща туристи за Великден с 3 метра сняг - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ски зоната в Банско ще посрещне туристи за Великден с близо три метра сняг под връх Тодорка. Всички ски писти и съоръжения ще работят за празниците, съобщиха от концесионера "Юлен" АД.

Банско остава една от най-добрите дестинации за зимни спортове и през пролетта, като предлага отлични условия за каране на ски по време на априлската ваканция и Великден.

Ски зоната в Банско работи на пълен капацитет – всички лифтове са в експлоатация, а пистите се поддържат ежедневно, гарантирайки отлично преживяване както за начинаещи, така и за напреднали скиори и сноубордисти.

Курортът въведе и по-ниски цени на лифт картите, което прави пролетното каране още по-привлекателно. Дневната карта за възрастни ще бъде намалена от 59 на 45 евро, за студенти и пенсионери – на 40 евро, а за деца – на 20 евро. Намалението ще важи през цялата априлска ваканция за учениците, както и по време на великденските празници.

Ски сезонът в Банско ще продължи до 12 април включително, предоставяйки отлична възможност за всички любители на зимните спортове да се насладят на слънчеви дни, качествен сняг и по-малко натоварени писти в сърцето на Пирин планина.


Източник: travelnews.bg


