Президентът ще участва в честванията за Априлското въстание в Априлци

Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-годишнината от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град.

От 20.30 часа на площад "Априлско въстание", кв. "Ново село", държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-и ученически гвардейски отряд. Президентът ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря-проверка.

Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци е инженер Тихомир Кукински: " Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение и от 23 май за 7 юни, т.е. в неделя, самите тържества ще започнат от 19:00 ч. с концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили и след това в 20:30 ч. с тържествена проверка-заря с цялата Националната гвардейска част."

По повод щетите той обясни: "Преодоляването на последствията ще трае доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове, хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.Все още събираме на колко възлизат щетите данни, тепърва предстои."

Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря-проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци.