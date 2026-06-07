Президентът ще участва в честванията за Априлското въстание в Априлци

Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-годишнината от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град.
От 20.30 часа на площад "Априлско въстание", кв. "Ново село", държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-и ученически гвардейски отряд. Президентът ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря-проверка.
Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци е инженер Тихомир Кукински: " Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение и от 23 май за 7 юни, т.е. в неделя, самите тържества ще започнат от 19:00 ч. с концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили и след това в 20:30 ч. с тържествена проверка-заря с цялата Националната гвардейска част."
По повод щетите той обясни: "Преодоляването на последствията ще трае доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове, хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.Все още събираме на колко възлизат щетите данни, тепърва предстои."
Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря-проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано
Или - няма нужда, защото си е застреляна...?!
10:51 07.06.2026
2 Пей
Коментиран от #5
10:51 07.06.2026
3 Последния Софиянец
10:52 07.06.2026
4 Без име
10:53 07.06.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Пей":Пир по време на чума.
10:53 07.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А няма ли да участва
10:56 07.06.2026
8 Хм…
Коментиран от #11
10:59 07.06.2026
9 Иван Попов
10:59 07.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сега
До коментар #8 от "Хм…":На другарката и е дошъл.....кефа !
11:02 07.06.2026
12 Анонимен
11:04 07.06.2026
13 Анонимен
11:06 07.06.2026
14 Никой
11:09 07.06.2026
15 То па един президент…..
11:10 07.06.2026
16 Енергетик номер 1 на републиката
11:11 07.06.2026
17 Даскал
11:20 07.06.2026
18 Някой
11:21 07.06.2026
19 Никой
11:24 07.06.2026
20 Провинциалист от провинция Тракия
11:26 07.06.2026
21 Сатана Z
Коментиран от #24, #25
11:29 07.06.2026
22 Христо Стоянов
11:43 07.06.2026
23 Колко пъти
Коментиран от #26, #27
11:47 07.06.2026
24 Това е
До коментар #21 от "Сатана Z":работа на Радев, той е премиер!
11:48 07.06.2026
25 Смърфиета
До коментар #21 от "Сатана Z":Не е ясно още какви са отношенията на ПБ с "Грищата", както галено го наричат феновете на бивщият му ребрандиран клуб в София. Все още не сме рабрали и под какво име е роден, докато за друг един негов събрат от Тетевен, сега покойник, се знаеше че се е родил като Асан Ибримов Омеров. Можем само да се досещаме, че кръстник му е бил някой от порядъка на Гриша Филипов и Лалю Ганчев. В случая се касае и за пехливанин. Доброволните обръщенци са приемали имена от някои влиятелен покровител или покровители. Имам и други примери, които мога да приведа, но не искам. Т.е. има частична повтаряемост. Но не знам, и не съм убедена, че те изобщо хранят благодарност към тези, на чиито имена са кръстени. А и там, където населението е компактно и не приема българизацията доброволно, говоря само за българоезичните, на обръщенците не се гледа неутрално, а със смесени чувства.
11:50 07.06.2026
26 Смърфиета
До коментар #23 от "Колко пъти":Не можеш да се пребориш с местния патриотизъм и т.нар. "кавалерия рустикана". А и необходимо ли е изобщо? Тези хора пазят спомен няколко поколения назад, и сред тях има преки родственици на героите в официозната история. Аз обаче съм много против това някой да се изживява като аристокрация у нас по причина на това, че е от героично село, градче и т.н. Или защото е македонец, или евреин и осмо поколение софиянец. Всички да си налягат парцалите и да не вирят нос.
11:56 07.06.2026
27 Смърфиета
До коментар #23 от "Колко пъти":Не си довърших предната мисъл. Има свещени крави. Давам за пример фамилията Караиванови. Мислите ли, че има съд, който да вкара в затвора, забележете, роднина на Левски? Жокер, имотите на Ращков, една тотално одиозна фигура, след идването на ГЕРБ на власт.
11:59 07.06.2026