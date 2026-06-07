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Президентът ще участва в честванията за Априлското въстание в Априлци

Президентът ще участва в честванията за Априлското въстание в Априлци

7 Юни, 2026 11:44, обновена 7 Юни, 2026 10:49 580 27

  • илияна йотова-
  • априлци-
  • тържества-
  • президент

Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град

Президентът ще участва в честванията за Априлското въстание в Априлци - 1
Снимка: Фейсбук
БНР БНР

Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-годишнината от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град.

От 20.30 часа на площад "Априлско въстание", кв. "Ново село", държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-и ученически гвардейски отряд. Президентът ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря-проверка.

Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци е инженер Тихомир Кукински: " Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение и от 23 май за 7 юни, т.е. в неделя, самите тържества ще започнат от 19:00 ч. с концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили и след това в 20:30 ч. с тържествена проверка-заря с цялата Националната гвардейска част."

По повод щетите той обясни: "Преодоляването на последствията ще трае доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове, хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.Все още събираме на колко възлизат щетите данни, тепърва предстои."

Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря-проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано

    11 1 Отговор
    Да участва в ролята на някой застрелян...!
    Или - няма нужда, защото си е застреляна...?!

    10:51 07.06.2026

  • 2 Пей

    17 2 Отговор
    сърце ! Разходка след разходка , софра след софра , масраф след масраф..... Шофьори , охрана и пълна програма , а държавата във фалит !

    Коментиран от #5

    10:51 07.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Животът на хората е унищожен от наводнения.Хич не им е до празник.

    10:52 07.06.2026

  • 4 Без име

    10 1 Отговор
    Не я чух да е изпратила писмо до президента на Румъния след украинските дронове в Констанца. Що така?

    10:53 07.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пей":

    Пир по време на чума.

    10:53 07.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А няма ли да участва

    15 2 Отговор
    В разчистването от наводненията?

    10:56 07.06.2026

  • 8 Хм…

    12 1 Отговор
    Априлското въстание през юни?

    Коментиран от #11

    10:59 07.06.2026

  • 9 Иван Попов

    12 4 Отговор
    Хората измират от глад по улиците, а тази тъне в лукс и разкош.

    10:59 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сега

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хм…":

    На другарката и е дошъл.....кефа !

    11:02 07.06.2026

  • 12 Анонимен

    7 2 Отговор
    Тази госпожа никой никога не я е избирал за президент Радев и Йотова тандем плюс незаконниците Гюрови завладяване на цялата държава е сега

    11:04 07.06.2026

  • 13 Анонимен

    6 1 Отговор
    Охрана много пари държавни има за тия

    11:06 07.06.2026

  • 14 Никой

    6 2 Отговор
    За обществото е вредно нейното ежедневно показване в медиите. Участвала от началото на прехода в различни политически игрички, госпожата иска още - да оправи страната от последицитие на миналото, за което и тя активно е допринесла.

    11:09 07.06.2026

  • 15 То па един президент…..

    6 2 Отговор
    Айде, моля ви се!

    11:10 07.06.2026

  • 16 Енергетик номер 1 на републиката

    3 2 Отговор
    Герданът с перли едва ли е подарък от съпругът на г-жа Йотова, по -скоро й го е подарил нейният любовник Румен Овчаров. От енергитиката добре се печели и той е проявил завидна щедрост.

    11:11 07.06.2026

  • 17 Даскал

    3 0 Отговор
    ПрезидентКАТА !

    11:20 07.06.2026

  • 18 Някой

    6 0 Отговор
    А ,9 септември и партизаните ,къде ги забрави другарката Йотова , а червената армия !!!!?

    11:21 07.06.2026

  • 19 Никой

    0 0 Отговор
    Ми трябва сигурно - ама е доста дъждовно времето.

    11:24 07.06.2026

  • 20 Провинциалист от провинция Тракия

    3 1 Отговор
    При историческите възстановки башибозукът трябва да настъпва под звуците на bangaranga.

    11:26 07.06.2026

  • 21 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Йотовица да беше отишла до забравеното от Бога наводнено село Лиляче

    Коментиран от #24, #25

    11:29 07.06.2026

  • 22 Христо Стоянов

    3 0 Отговор
    Те и в Доспат ще честват 150 години от Батащкото клане в оригинални носии и силях.

    11:43 07.06.2026

  • 23 Колко пъти

    2 0 Отговор
    ще го честваме това Априлско въстание? Да направят една обща дата и да се спре с тези селски истории.

    Коментиран от #26, #27

    11:47 07.06.2026

  • 24 Това е

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    работа на Радев, той е премиер!

    11:48 07.06.2026

  • 25 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Не е ясно още какви са отношенията на ПБ с "Грищата", както галено го наричат феновете на бивщият му ребрандиран клуб в София. Все още не сме рабрали и под какво име е роден, докато за друг един негов събрат от Тетевен, сега покойник, се знаеше че се е родил като Асан Ибримов Омеров. Можем само да се досещаме, че кръстник му е бил някой от порядъка на Гриша Филипов и Лалю Ганчев. В случая се касае и за пехливанин. Доброволните обръщенци са приемали имена от някои влиятелен покровител или покровители. Имам и други примери, които мога да приведа, но не искам. Т.е. има частична повтаряемост. Но не знам, и не съм убедена, че те изобщо хранят благодарност към тези, на чиито имена са кръстени. А и там, където населението е компактно и не приема българизацията доброволно, говоря само за българоезичните, на обръщенците не се гледа неутрално, а със смесени чувства.

    11:50 07.06.2026

  • 26 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Колко пъти":

    Не можеш да се пребориш с местния патриотизъм и т.нар. "кавалерия рустикана". А и необходимо ли е изобщо? Тези хора пазят спомен няколко поколения назад, и сред тях има преки родственици на героите в официозната история. Аз обаче съм много против това някой да се изживява като аристокрация у нас по причина на това, че е от героично село, градче и т.н. Или защото е македонец, или евреин и осмо поколение софиянец. Всички да си налягат парцалите и да не вирят нос.

    11:56 07.06.2026

  • 27 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Колко пъти":

    Не си довърших предната мисъл. Има свещени крави. Давам за пример фамилията Караиванови. Мислите ли, че има съд, който да вкара в затвора, забележете, роднина на Левски? Жокер, имотите на Ращков, една тотално одиозна фигура, след идването на ГЕРБ на власт.

    11:59 07.06.2026

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