Ердоган: Световната икономика преживява един от най-тежките сътресения в съвременната история

6 Април, 2026 21:45 787 5

Турция няма проблеми с енергийните и хранителните доставки

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турция не е изправена пред никакви проблеми с енергийните, торовите или хранителните доставки поради военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

„Нямаме проблеми с доставките и съхранението на енергийни ресурси или торове. Благодарение на предприетите мерки няма да имаме проблеми с хранителните доставки“, каза президентът Реджеп Тайип Ердоган в обръщение към нацията след заседание на кабинета.

Според Ердоган, световната икономика преживява един от най-тежките сътресения в съвременната история от началото на иранската криза. „Ормузкият проток, през който се транспортират приблизително 20% от световния петрол и значителна част от природния газ, е ефективно затворен. Затварянето на пролива разтърси множество индустрии и засегна дълбоко световната икономика във всички сектори – от енергетиката до селското стопанство, от промишлеността до технологиите“, отбеляза президентът.

„Войната, която започна на 28 февруари, за съжаление, продължава да отнема човешки животи, въпреки дипломатическите усилия за нейното прекратяване. Израелското правителство продължава да саботира всякакви опити за прекратяване на войната. Оръжията трябва да бъдат заглушени и да се създадат условия за преговори. Тази незаконна война трябва да приключи възможно най-скоро“, заяви Ердоган.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 МириЛюбов

    2 1 Отговор
    Драги политици и журналисти - говорете повече за любов между хората и мир, а не за война постоянно - и светът ще бъде едно много по-добро място, за каквото е създаде поначало.

    Коментиран от #4, #5

    21:54 06.04.2026

  • 2 Скоро ще има

    1 0 Отговор
    Милярди гладни и безработни това са имали предвид маите в 2012 тази цивилизация или ще се трансформира или ще изчезне

    22:01 06.04.2026

  • 3 хаха

    1 0 Отговор
    Еееее щом ердоган го е казал...

    22:02 06.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.