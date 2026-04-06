Турция не е изправена пред никакви проблеми с енергийните, торовите или хранителните доставки поради военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

„Нямаме проблеми с доставките и съхранението на енергийни ресурси или торове. Благодарение на предприетите мерки няма да имаме проблеми с хранителните доставки“, каза президентът Реджеп Тайип Ердоган в обръщение към нацията след заседание на кабинета.

Според Ердоган, световната икономика преживява един от най-тежките сътресения в съвременната история от началото на иранската криза. „Ормузкият проток, през който се транспортират приблизително 20% от световния петрол и значителна част от природния газ, е ефективно затворен. Затварянето на пролива разтърси множество индустрии и засегна дълбоко световната икономика във всички сектори – от енергетиката до селското стопанство, от промишлеността до технологиите“, отбеляза президентът.

„Войната, която започна на 28 февруари, за съжаление, продължава да отнема човешки животи, въпреки дипломатическите усилия за нейното прекратяване. Израелското правителство продължава да саботира всякакви опити за прекратяване на войната. Оръжията трябва да бъдат заглушени и да се създадат условия за преговори. Тази незаконна война трябва да приключи възможно най-скоро“, заяви Ердоган.