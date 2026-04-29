Рекорден срив на иранския риал спрямо американския долар

Валутният курс на националната валута на Иран - риалът, падна до рекордно ниско ниво спрямо щатския долар през последните 24 часа, сочат данните на иранския финансов портал TGJU, който следи цените на валутата и златото.

Според портала, 1 долар в момента струва 1,819 милиона риала. На 28 април 1 долар струваше 1,65 милиона риала, което показва спад от над 10%.

Цената на 1 долар се е увеличила с 83,8% през последната 2025 г. През последните три години щатският долар се е укрепил с приблизително 219% спрямо иранския риал.