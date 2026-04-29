Рекорден срив на иранския риал спрямо американския долар

Валутният курс на националната валута на Иран - риалът, падна до рекордно ниско ниво спрямо щатския долар през последните 24 часа, сочат данните на иранския финансов портал TGJU, който следи цените на валутата и златото.
Според портала, 1 долар в момента струва 1,819 милиона риала. На 28 април 1 долар струваше 1,65 милиона риала, което показва спад от над 10%.
Цената на 1 долар се е увеличила с 83,8% през последната 2025 г. През последните три години щатският долар се е укрепил с приблизително 219% спрямо иранския риал.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:15 29.04.2026
16:20 29.04.2026
Коментиран от #5
16:23 29.04.2026
16:26 29.04.2026
До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Имат петрол срещу юани и рубли,долара не важи.
Коментиран от #13
16:32 29.04.2026
16:37 29.04.2026
Цената на парите е какво се купува с тях. Или да сравняваме зимбабвийски долари с неденоминирания лев от 1997? Какво ще покаже сравнението за двете икономики и валути?
Коментиран от #12
16:39 29.04.2026
16:47 29.04.2026
16:52 29.04.2026
17:02 29.04.2026
17:04 29.04.2026
До коментар #7 от "хаха":СИ КУПУВАХ 8 БАНИЧКИ ПРИ БАЙ ТОШО А СЯ ЕДИН ДОЛАР ЗА ПОЛОВИНА БАНИЧКА........
17:06 29.04.2026
До коментар #5 от "Малък смех":тогава се срива валутата им? Ако наистина продаваха петрол за юани, иранският реал нямаше да се срива спрямо долара
17:10 29.04.2026
Купейки учете се от Иранските Братюшки.
Слагайте ЧАЛМИТЕ
И марш към Иран
17:17 29.04.2026