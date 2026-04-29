Новини
Бизнес »
Рекорден срив на иранския риал спрямо американския долар

29 Април, 2026 16:11 821 14

  • иран-
  • сащ-
  • риал-
  • домар-
  • котировки-
  • долар

1 долар струва 1,819 милиона риала

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Валутният курс на националната валута на Иран - риалът, падна до рекордно ниско ниво спрямо щатския долар през последните 24 часа, сочат данните на иранския финансов портал TGJU, който следи цените на валутата и златото.

Според портала, 1 долар в момента струва 1,819 милиона риала. На 28 април 1 долар струваше 1,65 милиона риала, което показва спад от над 10%.

Цената на 1 долар се е увеличила с 83,8% през последната 2025 г. През последните три години щатският долар се е укрепил с приблизително 219% спрямо иранския риал.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 копейка

    8 3 Отговор
    завиждам им!милионери!

    16:15 29.04.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    8 12 Отговор
    Умрелия долар е много стабилен в гробището

    16:20 29.04.2026

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 5 Отговор
    Петрол газят, бързо обедняват

    Коментиран от #5

    16:23 29.04.2026

  • 4 Жан Виденов

    8 5 Отговор
    Как го правите бе, хора?

    16:26 29.04.2026

  • 5 Малък смех

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Имат петрол срещу юани и рубли,долара не важи.

    Коментиран от #13

    16:32 29.04.2026

  • 6 Коста

    7 9 Отговор
    САЩ терористи номер 1. Искат да сринат Иран и да му вземат Петрола. Ще ядат дедовия

    16:37 29.04.2026

  • 7 хаха

    5 2 Отговор
    Мен повече ме интересува колко е поскъпнал доларът тази година спрямо ЗЛАТО- от 4300 на унция на 4500 сега, юан- 6.99 до 6.8 сега, рубла 79 до 75 сега, петрол круд- 57 до 104. По тези показатели излиза, че доларът поевтинява в покупателна способност, а не, че си вдига цената.
    Цената на парите е какво се купува с тях. Или да сравняваме зимбабвийски долари с неденоминирания лев от 1997? Какво ще покаже сравнението за двете икономики и валути?

    Коментиран от #12

    16:39 29.04.2026

  • 8 Икономист

    5 3 Отговор
    Те се разплащат само в юани и рубли, така че умрелият долар не ги бърка 😏 това са предимствата на дедоларизацията 🔥

    16:47 29.04.2026

  • 9 хъхъ

    3 1 Отговор
    Еврейските борсови спекулации започнаха.

    16:52 29.04.2026

  • 10 Васко Зара от Магурата

    1 1 Отговор
    Тези на времето и нас така ни врътнаха , едни мошенници сложиха табелки на курса 3000лв. за 1 долар. От къде на къде ... а те викат международната търговия е в долари брато ... тоест вноса. И ни превъртяха мошетата.

    17:02 29.04.2026

  • 11 АКУ ЩЕ И ЕНО КЪМ МИЛИАРД

    0 1 Отговор
    ДА ИМ ГО НАПРАЯТ ИМ ДРЕМЕЕЕЕЕ.... ДОРИ БАНАНИ НЕ ВНАСЯТ В ИРАН СИИИИЧКО СИ ИМАТ....А БЕНЗИНА Е ДВАЙСЕ СТОТИНКИИИ.......ЗАЩО ТВА НЕ СЕ КАЗВАААААА......ТОКА Е 5 СТ. КОЛОВАТАААА..

    17:04 29.04.2026

  • 12 МЕН ПО МА ИНТЕРЕСУВА ЧЕ С ДОЛАР

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    СИ КУПУВАХ 8 БАНИЧКИ ПРИ БАЙ ТОШО А СЯ ЕДИН ДОЛАР ЗА ПОЛОВИНА БАНИЧКА........

    17:06 29.04.2026

  • 13 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Малък смех":

    тогава се срива валутата им? Ако наистина продаваха петрол за юани, иранският реал нямаше да се срива спрямо долара

    17:10 29.04.2026

  • 14 Значи Аятоласите

    0 0 Отговор
    Всички са Милионери .

    Купейки учете се от Иранските Братюшки.

    Слагайте ЧАЛМИТЕ
    И марш към Иран

    17:17 29.04.2026