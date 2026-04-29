Съкращават част от персонала на Международната организация по труда

Международната организация на труда (МОТ) може скоро да съкрати над 20% от персонала си в централата си в Женева поради висок бюджетен дефицит, се посочва в публикация на швейцарския вестник Le Temps.

Според данните, организацията може да съкрати до 350 от своите над 1600 позиции, което представлява приблизително 21,8% от персонала ѝ в Женева. Това се дължи на факта, че към 24 април страните членки на МОТ не са платили своите вноски в организацията в размер на общо 467 милиона швейцарски франка (591 млн. USD). Тази сума надвишава половината от оперативния бюджет на организацията, който е 926 милиона франка (1,1 млрд. USD).

Половината от неплатените средства се дължат на Вашингтон, който по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп съкращава финансирането на ООН и нейните агенции. Междувременно приблизително 70 държави са платили своите вноски в организацията навреме и в пълен размер. Решение за по-нататъшни мерки ще бъде взето на следващата сесия на Управителния съвет на МОТ през юни.

ООН е изправена пред бюджетен дефицит поради неплащане на вноски от някои държави, включително САЩ, които изостават с плащания от приблизително 3 млрд. USD. Това принуждава организацията да намали разходите, да замрази наемането на персонал и да ограничи хуманитарните програми, включително помощ за деца и бежанци.