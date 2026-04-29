Съкращават част от персонала на Международната организация по труда

29 Април, 2026 15:11 413 4

Близо 20% от персонала си отива заради висок бюджетен дефицит

Съкращават част от персонала на Международната организация по труда - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международната организация на труда (МОТ) може скоро да съкрати над 20% от персонала си в централата си в Женева поради висок бюджетен дефицит, се посочва в публикация на швейцарския вестник Le Temps.

Според данните, организацията може да съкрати до 350 от своите над 1600 позиции, което представлява приблизително 21,8% от персонала ѝ в Женева. Това се дължи на факта, че към 24 април страните членки на МОТ не са платили своите вноски в организацията в размер на общо 467 милиона швейцарски франка (591 млн. USD). Тази сума надвишава половината от оперативния бюджет на организацията, който е 926 милиона франка (1,1 млрд. USD).

Половината от неплатените средства се дължат на Вашингтон, който по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп съкращава финансирането на ООН и нейните агенции. Междувременно приблизително 70 държави са платили своите вноски в организацията навреме и в пълен размер. Решение за по-нататъшни мерки ще бъде взето на следващата сесия на Управителния съвет на МОТ през юни.

ООН е изправена пред бюджетен дефицит поради неплащане на вноски от някои държави, включително САЩ, които изостават с плащания от приблизително 3 млрд. USD. Това принуждава организацията да намали разходите, да замрази наемането на персонал и да ограничи хуманитарните програми, включително помощ за деца и бежанци.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Амчи тъй де...

    2 0 Отговор
    Да ходят да поработят малко...

    15:13 29.04.2026

  • 2 си дзън

    3 0 Отговор
    Стоиш си в Женева с голям доход и плямпаш нещо за труда - кеф. Щом някой плаща.

    15:16 29.04.2026

  • 3 НАПРАВО ДА ГИ ЗАКРИВАТ

    2 0 Отговор
    И ТЕ КАТО НАШИТЕ СИНДИКАТИ , НЯМАТ ЧЛЕНОВЕ , НЯМАТ ФУНКЦИИ , А САМО ВОЖДОВЕ. ДА ОТИВАТ В КАНАЛИЗАЦИЯТА

    15:17 29.04.2026

  • 4 🎃🥔🐷💩

    3 0 Отговор
    Световни хрантутници.

    15:17 29.04.2026