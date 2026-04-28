Рекордна цена на бензина в САЩ

Рекордна цена на бензина в САЩ

28 Април, 2026 15:51 455 8

Достигна най-високите си нива от август 2022 година

Рекордна цена на бензина в САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на бензина в САЩ скочиха до 4,18 USD за галон (приблизително 1,10 USD за литър) за един ден, поставяйки рекорд от август 2022 г., според данни на Американската автомобилна асоциация.

Цената се е повишила с приблизително 6 цента за един ден, което е най-голямото еднодневно увеличение за пет седмици. Покачващите се цени на петролните фючърси показват, че цените на бензина за американците ще продължат да се покачват. Най-високата цена е регистрирана в Калифорния, където цената на галон бензин достигна 5,96 USD.

Цените на бензина в САЩ падаха в продължение на две седмици от обявяването на прекратяване на огъня в конфликта с Иран в началото на април, но цените на горивата отново започнаха да се покачват на фона на застоялите преговори. Според прогноза на американската консултантска компания Lipow Oil Associates, средната цена на бензина в цялата страна може да се повиши до 4,30 USD за галон в рамките на следващата седмица или 10 дни.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 2 Отговор
    Ако САЩ 🇺🇲🇺🇲 превземе цялата планета могат да го направят за 2 дена само
    Бако Тръмп ще изгърби тези брадати козари чалмосани ирански цигани от бой ,а англосаксонските кучета ще подвият и двата крака от страх

    Коментиран от #6

    15:57 28.04.2026

  • 3 сащисан кравар

    1 2 Отговор
    Мачkай Дончо!

    15:57 28.04.2026

  • 4 Галя

    2 1 Отговор
    Веднага дежурния кoзяк да почва да обяснява как в Русия е даже малко по-скъп бензина, а заплатите са им много по-ниски.

    16:00 28.04.2026

  • 5 хъхъ

    3 0 Отговор
    1,10 долара за литър. Че то тук е повече.
    Някой да предложи на американците да си сложат газови уредби на v8-маците.

    Коментиран от #8

    16:00 28.04.2026

  • 6 Хапчетата

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Веднага!

    Коментиран от #7

    16:00 28.04.2026

  • 7 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хапчетата":

    Хапчетата редовно ги пий че явно си интелектуално импотентен

    16:02 28.04.2026

  • 8 ПеПедофил

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "хъхъ":

    Много ясно че ще е по-скъп у нас, вече сме в луба на богатите и цената на петрола не ни бърка!

    16:02 28.04.2026