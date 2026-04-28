Рекордна цена на бензина в САЩ

Цените на бензина в САЩ скочиха до 4,18 USD за галон (приблизително 1,10 USD за литър) за един ден, поставяйки рекорд от август 2022 г., според данни на Американската автомобилна асоциация.

Цената се е повишила с приблизително 6 цента за един ден, което е най-голямото еднодневно увеличение за пет седмици. Покачващите се цени на петролните фючърси показват, че цените на бензина за американците ще продължат да се покачват. Най-високата цена е регистрирана в Калифорния, където цената на галон бензин достигна 5,96 USD.

Цените на бензина в САЩ падаха в продължение на две седмици от обявяването на прекратяване на огъня в конфликта с Иран в началото на април, но цените на горивата отново започнаха да се покачват на фона на застоялите преговори. Според прогноза на американската консултантска компания Lipow Oil Associates, средната цена на бензина в цялата страна може да се повиши до 4,30 USD за галон в рамките на следващата седмица или 10 дни.