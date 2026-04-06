Трафикът през Ормузкия проток достигна най-високото си ниво от началото на войната

Трафикът на превозни средства през Ормузкия проток достигна най-високото си ниво от началото на войната. Двадесет и два кораба преминаха на 4-5 април, тъй като все повече държави постигат споразумения с Иран, съобщи аг. Bloomberg.

Според агенцията, иранските кораби продължават да доминират. На 5 април първият танкер, превозващ иракски петрол, премина през пролива, след като Иран обяви изключение за „братски Ирак“. Индия изпрати осем танкера, превозващи втечнен природен газ, през пролива. Миналата седмица свързани с Китай контейнеровози и два кораба под японски флаг преминаха два пъти през Ормузкия проток, съобщи агенцията.

Преди военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, трафикът достигна 135 кораба на ден.