Трафикът през Ормузкия проток достигна най-високото си ниво от началото на войната

6 Април, 2026 21:53 1 420 6

На 4 и 5 април са преминали 22 кораба

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Трафикът на превозни средства през Ормузкия проток достигна най-високото си ниво от началото на войната. Двадесет и два кораба преминаха на 4-5 април, тъй като все повече държави постигат споразумения с Иран, съобщи аг. Bloomberg.

Според агенцията, иранските кораби продължават да доминират. На 5 април първият танкер, превозващ иракски петрол, премина през пролива, след като Иран обяви изключение за „братски Ирак“. Индия изпрати осем танкера, превозващи втечнен природен газ, през пролива. Миналата седмица свързани с Китай контейнеровози и два кораба под японски флаг преминаха два пъти през Ормузкия проток, съобщи агенцията.

Преди военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, трафикът достигна 135 кораба на ден.


Подобни новини


  • 1 Дзак

    12 2 Отговор
    Светът явно се самоорганизира успешно и без хегемони!

    22:02 06.04.2026

  • 2 Ахаа

    15 1 Отговор
    Всички минават само Дончо и еврейчетата не ги пускат😉

    22:04 06.04.2026

  • 3 Аятолах в хамак

    9 1 Отговор
    Който плаща минава

    22:24 06.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Минаваха по 200 на ден преди войната а сега 20.

    22:25 06.04.2026

  • 5 Смешник

    4 1 Отговор
    Но не и за ционистите и краварите и техните западни протежета

    22:37 06.04.2026

  • 6 Днес

    0 0 Отговор
    двадесет ,утре четиридесет и така до 200!

    23:08 06.04.2026