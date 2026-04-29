Настоящият глобален икономически модел, в който глобалните ресурси ефективно „захранват“ американските банки, не носи значителни ползи за други държави. Тази ситуация води до сериозни ограничения и изкривявания в световната икономическа активност, заяви Максим Орешкин, заместник-началник на администрацията на руското президентство.

„Целият свят просто захранва американските банки и всъщност не получава голяма полза от това, а само ограничения и други изкривявания в икономическата активност. Всичко това постепенно ще доведе до неизбежен процес“, отбеляза Орешкин, говорейки на събитието „Открит диалог“, организирано от Националния център „Русия“.

Според Орешкин, глобалните трансформации вече се проявяват чрез „нестабилност, политически кризи и военни конфликти“. „И демографията е една от причините, един от факторите, лежащи в основата на този процес“, подчерта той.