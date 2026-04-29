Орешкин: Цял свят храни американските банки без да получава нищо в замяна

Орешкин: Цял свят храни американските банки без да получава нищо в замяна

29 Април, 2026 15:51 1 283 14

  • максим орешкин-
  • русия-
  • сащ-
  • банки-
  • захранване

Глобалните трансформации се проявяват чрез нестабилност, политически кризи и военни конфликти

Орешкин: Цял свят храни американските банки без да получава нищо в замяна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Настоящият глобален икономически модел, в който глобалните ресурси ефективно „захранват“ американските банки, не носи значителни ползи за други държави. Тази ситуация води до сериозни ограничения и изкривявания в световната икономическа активност, заяви Максим Орешкин, заместник-началник на администрацията на руското президентство.

„Целият свят просто захранва американските банки и всъщност не получава голяма полза от това, а само ограничения и други изкривявания в икономическата активност. Всичко това постепенно ще доведе до неизбежен процес“, отбеляза Орешкин, говорейки на събитието „Открит диалог“, организирано от Националния център „Русия“.

Според Орешкин, глобалните трансформации вече се проявяват чрез „нестабилност, политически кризи и военни конфликти“. „И демографията е една от причините, един от факторите, лежащи в основата на този процес“, подчерта той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 осраински

    18 3 Отговор
    Не им говори в ЕС шизофренията е на мода няма никой да те разбере

    15:53 29.04.2026

  • 2 Трол

    3 6 Отговор
    Получаваме сигурност и спокойствие.

    Коментиран от #3

    15:56 29.04.2026

  • 3 честен ционист

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Българските пенсионери пък си получават пенсиите със заеми от американските банки.

    15:58 29.04.2026

  • 4 Иван

    1 7 Отговор
    Този, хм......просто не се е изучил.

    16:16 29.04.2026

  • 5 курешкин

    1 4 Отговор
    само руплии

    16:18 29.04.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    9 1 Отговор
    Сороските колонии от ЕС и Азия изхранват господарите ционисти от ФАЩ

    16:22 29.04.2026

  • 7 Калмук

    3 6 Отговор
    Ами не ги хранете бе, Орешкин ?!?!?! Нали си имате цял БРИКС - връткайте си търговията с тях ... Или нещо не се получава ???

    16:25 29.04.2026

  • 8 Истина

    5 0 Отговор
    Значи еврейските банки ...

    16:26 29.04.2026

  • 9 явер

    2 6 Отговор
    Ами дръжте си ги парите във ваши банки. Тези руснаци само идиотщини измислят.

    Коментиран от #11

    16:35 29.04.2026

  • 10 Българин

    0 2 Отговор
    А защо ги хранят?!? Нека всички желаещи използват руски банки! Или китайски, а може и ирански!

    16:45 29.04.2026

  • 11 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "явер":

    Ти нямаш български банки Помакоф

    Коментиран от #14

    16:47 29.04.2026

  • 12 Цървул

    3 0 Отговор
    Или ще плащаш , или воина .

    16:58 29.04.2026

  • 13 .....

    1 0 Отговор
    Ми да не е лъжа?

    17:06 29.04.2026

  • 14 Има бе

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ХаХа":

    Първа инвестиционна банка на Цеко Минев

    17:10 29.04.2026