Новини
България »
София »
Цветан Цветанов: ГЕРБ се срива, жени командват Бойко Борисов

29 Април, 2026 12:39 2 317 40

  • цветан василев-
  • пеевски-
  • бойко борисов-
  • герб-
  • дпс-
  • политика-
  • румен радев

Бойко Борисов и Делян Пеевски ще изчакат първите признаци на обществено разочарование от новото управление, преди да предприемат активни опити за дестабилизация

Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов очерта тежка картина за състоянието на ГЕРБ след последните парламентарни избори, съобщават от телевизия "Евроком". В предаването "Извън сценария" той заяви, че партията е изпаднала в изолация, а нейният лидер Бойко Борисов е объркан от претърпените поражения.

Повод за коментара на Цветанов станаха твърденията, че формацията на практика вече се управлява от жени от най-тясното обкръжение на Борисов. Той посочи, че Севделина Арнаудова има водеща роля, припомняйки стари журналистически разследвания за нейното имотно състояние, и допълни, че сериозно влияние набира и Ванина Колева. Темата за специфичното управление бе повдигната преди това и от бившия министър на културата Вежди Рашидов.

Според Цветанов вътрешните борби за надмощие са ясен признак за тежък организационен проблем. По думите му липсва какъвто и да е детайлен анализ на огромния отлив на гласове в ключови областни центрове като Варна, Пловдив, Ловеч, Русе и Видин. Според статистиката, само във Варна и Пловдив загубите на партията достигат до 20 000 гласа на регион.

Като ярък симптом за потъването на партията Цветанов посочи скорошното оттегляне на кмета на Стара Загора Живко Тодоров от Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Бившият втори в партията подчерта, че Тодоров дълго време е настоявал за връщане към антикорупционния модел на работа, но не е срещнал разбиране от централното ръководство.

Анализирайки новата политическа реалност след категоричната изборна победа на партия "Прогресивна България", създадена около президента Румен Радев, Цветанов отбеляза впечатляващия им резултат от близо 740 000 гласа. Той обаче предупреди, че предстоят сериозни управленски предизвикателства, тъй като за реалното демонтиране на стария модел в държавата ще са нужни поне 1500 качествени експерти.

Според политическата прогноза на Цветанов, Бойко Борисов и Делян Пеевски ще изчакат първите признаци на обществено разочарование от новото управление, преди да предприемат активни опити за дестабилизация. Той не изключва и допълнителни трусове в самите редици на ГЕРБ през следващите месеци, давайки за пример неясното бъдеще на фигури като Делян Добрев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    15 3 Отговор
    На Бацо криптонита са Матахарките😉

    Коментиран от #17

    12:41 29.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 9 Отговор
    Ако бяхте гласували с номер 10 вече Бойко и Шиши щяха да са вързани на площада за поругаване

    Коментиран от #11

    12:41 29.04.2026

  • 3 Ха ха ха ха ха ха ха

    21 3 Отговор
    Нема страшно. Тоя е пикал в кофа. И бай Ставри ще издържи. Боко е железен. Слон да му го н.атре.се нема да гъкне.

    12:42 29.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    10 пъти да ми го т.у.ри.те

    12:42 29.04.2026

  • 5 кокорчо

    11 7 Отговор
    Ееемм, който си пада по жени, жени го командват!

    Коментиран от #14, #34, #40

    12:43 29.04.2026

  • 6 честен ционист

    14 3 Отговор
    Цвъки трябва да спаси остатъците от ГЕРБ (гастроезофагеална рефлуксна болест).

    12:44 29.04.2026

  • 7 Севдалинчето си направи къща за милиони

    27 0 Отговор
    в Бистрица!

    12:45 29.04.2026

  • 8 Гост

    23 1 Отговор
    На дъртия мераклия Борисов още му е слаб ангела и е готов да угоди на всяка кифла завъртяла се около него!

    12:45 29.04.2026

  • 9 ГЕРБ се срива, жени командват Боко

    17 5 Отговор
    затова ли цоко е тъжен
    че няма повече чекмеджета

    12:45 29.04.2026

  • 10 Че кога

    26 1 Отговор
    не са го командвали жени ? Още от малък ! А сега направо хиени ! Герба се разпердушини тотално и всеки да си носи кръста !

    12:46 29.04.2026

  • 11 ако

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ама акото мирише...

    12:46 29.04.2026

  • 12 Точен анализ

    16 2 Отговор
    Отвътре най ясно се виждат проблемите
    А той създаде структурата на ГЕРБ в цялата страна
    Познава всеки човек
    Браво

    12:46 29.04.2026

  • 13 цоко и стада дават фира няма ново агнета

    8 1 Отговор
    само във Варна и Пловдив загубите на партията достигат до 20 000 гласа на регион.

    12:49 29.04.2026

  • 14 Има жени и жени

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "кокорчо":

    Не от всяка жена става съветник.

    Коментиран от #20

    12:49 29.04.2026

  • 15 Хасковски каунь

    17 2 Отговор
    Ти за наш Делян недей да мислиш! Този шит Хасковски каунь си опече работата. Сега гледа да спаси кожата

    12:50 29.04.2026

  • 16 Сталин

    14 5 Отговор
    Гроб никога не може да изчезне от картата на България, Гроб това е ген -гена на тиквите с които е пълно в България

    Коментиран от #18, #19

    12:50 29.04.2026

  • 17 Нее

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Злобата му е криптонита и тя го довърши...

    12:52 29.04.2026

  • 18 хе хе

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Факт е, че изчезна. Също като теб...

    12:53 29.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сталин

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Има жени и жени":

    Жените са генетично непълноценни и нямат място в политиката и бизнеса

    Коментиран от #23

    12:53 29.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хмммм

    9 3 Отговор
    Какво те интересува ГЕРБ. Нали те изгониха?

    Коментиран от #27

    12:55 29.04.2026

  • 23 Мъжете сте ГЕНЕТИЧНО НЕПЪЛНОЦЕННИ!

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Имате по една ДЕФЕКТНА "Y" хромозома, но тайните на еволюцията няма да обсъждам с ЛАИЦИ!

    12:56 29.04.2026

  • 24 Мдаа

    5 7 Отговор
    ОПГ Герб се разпада.
    ОПГ ПП/ДБ също се разпада.
    ОПГ БСП се разпадна.
    ОПГ ДПС също.
    Другите изтекоха в канализацията!

    Възраждане явно е най-стабилно и устойчиво, защото е най-истинско и има идеология!

    Коментиран от #31

    13:02 29.04.2026

  • 25 Дядо дръмпир лекува путинохили с тояга

    8 1 Отговор
    Бандата се разтурва...който крал ,крал,който е бушон да бяга....

    13:03 29.04.2026

  • 26 Серафим

    4 0 Отговор
    Един майстор като си еб е чирака, си мълчи и си мете дюкяна сам.

    13:08 29.04.2026

  • 27 Защо да не го интерисува

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "хмммм":

    Той го създаде а те го ползваха алчно
    Правилно пояснява причините за разпада

    13:11 29.04.2026

  • 28 Този вече

    1 3 Отговор
    се готви да оглави ГЕРБ.

    13:11 29.04.2026

  • 29 Фори

    5 1 Отговор
    Стара лисица като Баце няма да пропусне да се заяде при първите проблеми на управляващите.Та той беше в сглобка и постоянно ругаеше ПП.

    13:11 29.04.2026

  • 30 Гост

    7 1 Отговор
    Жените го съсипаха тоя мутраген, а той, щото е злобен до мозъка на костите си, си го изкара на нас, народът

    Коментиран от #38

    13:15 29.04.2026

  • 31 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа":

    Така е - ГЕРБ се срива но някакси е на Второ място,Възраждане пък наистина е стабилна затова и е на стабилното последно място.

    13:18 29.04.2026

  • 32 Дано да е само объркан

    2 0 Отговор
    Дано да не е побъркан?

    13:24 29.04.2026

  • 33 Мнение

    3 1 Отговор
    Румен Радев да не иска да върне в политиката този престъпник Цвъко, че много се натяга и се прави на вода ненапита. Още не сме забравили него с неговите хора навсякъде и репресивните съдилища, методи и преследвания, поръчковото МВР и прокуратура. Още неговите хора са навсякъде, трябва да се изчистят.

    Коментиран от #37

    13:31 29.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мата Хари

    2 0 Отговор
    аз го побърках, сега маа филий с мас под магнолията, и чете том-2 на Винету-ту-туу

    13:36 29.04.2026

  • 36 Мата Хари

    1 0 Отговор
    аз го побърках, сега маа филий с мас под магнолията, и чете том-2 на Винету-ту-туу

    13:37 29.04.2026

  • 37 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мнение":

    Няма начин да са негови хора, щото той отдавна напусна ГЕРБ. Обаче става ясно кой го е карал да ги използва...

    13:46 29.04.2026

  • 38 Всеки си пати от акъла...

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    Да е мислил, когато трябва.

    13:48 29.04.2026

  • 39 Тома

    0 0 Отговор
    Бати Бойко тиквата е наведен пред мата хари.При нея са доказателствата веднага да го вкарат в затвора

    13:49 29.04.2026

  • 40 Кметът на Симитли

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "кокорчо":

    По всичко си пада Боко, Кокорчо, не е като теб "тесен специалист", дето ни жена, нито мъж уж си барал..

    13:50 29.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове