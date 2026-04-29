Цветан Цветанов: ГЕРБ се срива, жени командват Бойко Борисов

Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов очерта тежка картина за състоянието на ГЕРБ след последните парламентарни избори, съобщават от телевизия "Евроком". В предаването "Извън сценария" той заяви, че партията е изпаднала в изолация, а нейният лидер Бойко Борисов е объркан от претърпените поражения.
Повод за коментара на Цветанов станаха твърденията, че формацията на практика вече се управлява от жени от най-тясното обкръжение на Борисов. Той посочи, че Севделина Арнаудова има водеща роля, припомняйки стари журналистически разследвания за нейното имотно състояние, и допълни, че сериозно влияние набира и Ванина Колева. Темата за специфичното управление бе повдигната преди това и от бившия министър на културата Вежди Рашидов.
Според Цветанов вътрешните борби за надмощие са ясен признак за тежък организационен проблем. По думите му липсва какъвто и да е детайлен анализ на огромния отлив на гласове в ключови областни центрове като Варна, Пловдив, Ловеч, Русе и Видин. Според статистиката, само във Варна и Пловдив загубите на партията достигат до 20 000 гласа на регион.
Като ярък симптом за потъването на партията Цветанов посочи скорошното оттегляне на кмета на Стара Загора Живко Тодоров от Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Бившият втори в партията подчерта, че Тодоров дълго време е настоявал за връщане към антикорупционния модел на работа, но не е срещнал разбиране от централното ръководство.
Анализирайки новата политическа реалност след категоричната изборна победа на партия "Прогресивна България", създадена около президента Румен Радев, Цветанов отбеляза впечатляващия им резултат от близо 740 000 гласа. Той обаче предупреди, че предстоят сериозни управленски предизвикателства, тъй като за реалното демонтиране на стария модел в държавата ще са нужни поне 1500 качествени експерти.
Според политическата прогноза на Цветанов, Бойко Борисов и Делян Пеевски ще изчакат първите признаци на обществено разочарование от новото управление, преди да предприемат активни опити за дестабилизация. Той не изключва и допълнителни трусове в самите редици на ГЕРБ през следващите месеци, давайки за пример неясното бъдеще на фигури като Делян Добрев.
1 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #17
12:41 29.04.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11
12:41 29.04.2026
3 Ха ха ха ха ха ха ха
12:42 29.04.2026
4 Последния Софиянец
12:42 29.04.2026
5 кокорчо
Коментиран от #14, #34, #40
12:43 29.04.2026
6 честен ционист
12:44 29.04.2026
7 Севдалинчето си направи къща за милиони
12:45 29.04.2026
8 Гост
12:45 29.04.2026
9 ГЕРБ се срива, жени командват Боко
че няма повече чекмеджета
12:45 29.04.2026
10 Че кога
12:46 29.04.2026
11 ако
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ама акото мирише...
12:46 29.04.2026
12 Точен анализ
А той създаде структурата на ГЕРБ в цялата страна
Познава всеки човек
Браво
12:46 29.04.2026
13 цоко и стада дават фира няма ново агнета
12:49 29.04.2026
14 Има жени и жени
До коментар #5 от "кокорчо":Не от всяка жена става съветник.
Коментиран от #20
12:49 29.04.2026
15 Хасковски каунь
12:50 29.04.2026
16 Сталин
Коментиран от #18, #19
12:50 29.04.2026
17 Нее
До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Злобата му е криптонита и тя го довърши...
12:52 29.04.2026
18 хе хе
До коментар #16 от "Сталин":Факт е, че изчезна. Също като теб...
12:53 29.04.2026
20 Сталин
До коментар #14 от "Има жени и жени":Жените са генетично непълноценни и нямат място в политиката и бизнеса
Коментиран от #23
12:53 29.04.2026
22 хмммм
Коментиран от #27
12:55 29.04.2026
23 Мъжете сте ГЕНЕТИЧНО НЕПЪЛНОЦЕННИ!
До коментар #20 от "Сталин":Имате по една ДЕФЕКТНА "Y" хромозома, но тайните на еволюцията няма да обсъждам с ЛАИЦИ!
12:56 29.04.2026
24 Мдаа
ОПГ ПП/ДБ също се разпада.
ОПГ БСП се разпадна.
ОПГ ДПС също.
Другите изтекоха в канализацията!
Възраждане явно е най-стабилно и устойчиво, защото е най-истинско и има идеология!
Коментиран от #31
13:02 29.04.2026
25 Дядо дръмпир лекува путинохили с тояга
13:03 29.04.2026
26 Серафим
13:08 29.04.2026
27 Защо да не го интерисува
До коментар #22 от "хмммм":Той го създаде а те го ползваха алчно
Правилно пояснява причините за разпада
13:11 29.04.2026
28 Този вече
13:11 29.04.2026
29 Фори
13:11 29.04.2026
30 Гост
Коментиран от #38
13:15 29.04.2026
31 оня с коня
До коментар #24 от "Мдаа":Така е - ГЕРБ се срива но някакси е на Второ място,Възраждане пък наистина е стабилна затова и е на стабилното последно място.
13:18 29.04.2026
32 Дано да е само объркан
13:24 29.04.2026
33 Мнение
Коментиран от #37
13:31 29.04.2026
35 Мата Хари
13:36 29.04.2026
36 Мата Хари
13:37 29.04.2026
37 хе хе
До коментар #33 от "Мнение":Няма начин да са негови хора, щото той отдавна напусна ГЕРБ. Обаче става ясно кой го е карал да ги използва...
13:46 29.04.2026
38 Всеки си пати от акъла...
До коментар #30 от "Гост":Да е мислил, когато трябва.
13:48 29.04.2026
39 Тома
13:49 29.04.2026
40 Кметът на Симитли
До коментар #5 от "кокорчо":По всичко си пада Боко, Кокорчо, не е като теб "тесен специалист", дето ни жена, нито мъж уж си барал..
13:50 29.04.2026