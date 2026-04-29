Цветан Цветанов: ГЕРБ се срива, жени командват Бойко Борисов

Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов очерта тежка картина за състоянието на ГЕРБ след последните парламентарни избори, съобщават от телевизия "Евроком". В предаването "Извън сценария" той заяви, че партията е изпаднала в изолация, а нейният лидер Бойко Борисов е объркан от претърпените поражения.

Повод за коментара на Цветанов станаха твърденията, че формацията на практика вече се управлява от жени от най-тясното обкръжение на Борисов. Той посочи, че Севделина Арнаудова има водеща роля, припомняйки стари журналистически разследвания за нейното имотно състояние, и допълни, че сериозно влияние набира и Ванина Колева. Темата за специфичното управление бе повдигната преди това и от бившия министър на културата Вежди Рашидов.

Според Цветанов вътрешните борби за надмощие са ясен признак за тежък организационен проблем. По думите му липсва какъвто и да е детайлен анализ на огромния отлив на гласове в ключови областни центрове като Варна, Пловдив, Ловеч, Русе и Видин. Според статистиката, само във Варна и Пловдив загубите на партията достигат до 20 000 гласа на регион.

Като ярък симптом за потъването на партията Цветанов посочи скорошното оттегляне на кмета на Стара Загора Живко Тодоров от Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Бившият втори в партията подчерта, че Тодоров дълго време е настоявал за връщане към антикорупционния модел на работа, но не е срещнал разбиране от централното ръководство.

Анализирайки новата политическа реалност след категоричната изборна победа на партия "Прогресивна България", създадена около президента Румен Радев, Цветанов отбеляза впечатляващия им резултат от близо 740 000 гласа. Той обаче предупреди, че предстоят сериозни управленски предизвикателства, тъй като за реалното демонтиране на стария модел в държавата ще са нужни поне 1500 качествени експерти.

Според политическата прогноза на Цветанов, Бойко Борисов и Делян Пеевски ще изчакат първите признаци на обществено разочарование от новото управление, преди да предприемат активни опити за дестабилизация. Той не изключва и допълнителни трусове в самите редици на ГЕРБ през следващите месеци, давайки за пример неясното бъдеще на фигури като Делян Добрев.