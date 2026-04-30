Жена избяга с товарен автомобил след катастрофа в Банско, хванаха я с два промила алкохол

Жена избяга с товарен автомобил след катастрофа в Банско, хванаха я с два промила алкохол

30 Април, 2026 11:25 1 075 2

Жената е задържана със заповед за задържане до 24 часа

Жена избяга с товарен автомобил след катастрофа в Банско, хванаха я с два промила алкохол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жена на 45 години е напуснала местопроизшествие след катастрофа в Банско, при задържането ѝ проба е отчела два промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Малко след 21,00 часа вчера на улица „Пирин“ в града е станало пътнотранспортно произшествие с материални щети и без пострадали хора между товарен и лек автомобил.

Товарният автомобил е напуснал местопроизшествието, но след предприети незабавни действия, около 21,20 часа на същата дата той е установен от автопатрул при Районно управление – Банско на улица „Найден Геров“ в града.

На 45-годишната му водачка, която е от София, е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 2,00 промила.

Жената е задържана със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

През вчерашния ден от полицията в Благоевград съобщиха за задържан 43-годишен мъж от гоцеделчевското село Лъжница, шофирал с 2,15 промила алкохол. Ден по-рано беше съобщено за други два случая от Банско и от Белица, на установени водачи, които шофират след употреба на алкохол.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАТ аванта

    2 0 Отговор
    Подуха, подуха ииии

    11:35 30.04.2026

  • 2 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    Пияна жена - радост за ареста!

    12:11 30.04.2026