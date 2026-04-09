Седем кораба преминаха през Ормузкия проток

9 Април, 2026 15:56 1 021 5

Повечето се движат към Оманския залив

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На 8 април Fars съобщи, че Иран е спрял преминаването на кораби през Ормузкия пролив поради нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня. По-късно администрацията на САЩ заяви, че информацията, че Иран затваря пролива, е невярна.

Най-малко седем търговски кораба са пресекли Ормузкия пролив в нощта на 8 срещу 9 април, повечето от които са се движели към Оманския залив. И така, в тази посока в периода от 01:00 московско време до 12:00 московско време сухотоварните кораби Dina Ocean, Sara, Lucia, както и два танкера Msg и Marivex преминаха през пролива.

Корабът за насипни товари под флага на Танзания Mohammad премина през пролива към Персийския залив в 06:00 московско време, последван от плаващия под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за насипни товари Lucky Gate, който премина пролива в 11:32 московско време.

Също така в пристанището Khasab, което се намира на входа на Ормузкия пролив, около седем сухотоварни кораба са се събрали на рейда, които могат да чакат там за преминаване в Оманския залив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран на 7 април. Според него страните са решили почти всички спорни въпроси и Вашингтон разглежда предложението на Техеран от 10 точки като „работна основа“ за по-нататъшни преговори. Ръководителят на американската администрация каза, че решението е взето въз основа на готовността на Иран да отвори Ормузкия пролив. Техеран от своя страна се съгласи да спре "отбранителните атаки", ако не бъдат нанесени удари срещу ислямската република. Пакистанският премиер Шахбаз Шариф, посредник между страните, ги покани на разговори на 10 април. Очаква се те да бъдат на живо, според иранската държавна телевизия.


  • 1 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    Преминал е и един параход с грес и графитна смазка за англосаксонците. Без такса

    Коментиран от #3

    15:59 09.04.2026

  • 2 Московско време

    1 3 Отговор
    Най-правилното време. Дончоооо сакаш да ми ручаш куруу? Та Е. Ба в победителя.

    16:00 09.04.2026

  • 3 Хасковски пъпеш.

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Вазелин треба да било.

    16:01 09.04.2026

  • 4 провинциалист

    0 0 Отговор
    Брао! Ша има ли за нас от тия 7 кораба нещо или ша дигаме цените още?

    16:09 09.04.2026

  • 5 Тити

    1 0 Отговор
    Ауууу седем кораба ще вземе задръсти прохода.

    18:28 09.04.2026