Автомобилът на старо: БГ цени на употребявани Skoda Fabia II и шест неща, за които да внимавате при покупката

Skoda Fabia от второ поколение отдавна си е извоювала титлата на един от най-рационалните избори на пазара за употребявани автомобили. Здрава, непретенциозна и икономична – тя е любимка на малкия бизнес и на младите семейства. Но дори и при тази чешка класика „дяволът е в детайлите“. Ако планирате да се сдобиете с такъв екземпляр или вече го имате в гаража, ето кои са „слабите ангели“ на модела, които могат да изтънят портфейла ви.
1. Тенекиите и „шарката“ по боята
Макар Fabia да не е направена от вестници, боята ѝ има склонност да се предава пред българските пътища. Най-често ще забележите лющене по праговете, арките и ръба на предния капак. Ако видите малки мехурчета или „цъфнало“ – действайте веднага! След една солена зима тези невинни петънца се превръщат в кафява чума.
Съвет: Редовно миене на подкалниците и предпазно фолио на уязвимите места ще ви спестят много главоболия и посещения при бояджия.
2. Ангренажната верига: Когато двигателят пропее „хеви метъл“
Ранните 1.2 TSI мотори са известни със своята „разтеглива“ природа. Ако при студен старт чуете припукване или металически шум, не си мислете, че е нормално. Веригата може да прескочи, а тогава ремонтът става „златен“. Атмосферните трицилиндрови машини също не са застраховани – там хидравличният обтегач често предава богу дух преди 100 000 км.
Внимание: Чуете ли шум, бягайте в сервиза. Превантивната смяна е в пъти по-евтина от основен ремонт на мотора.
3. Буталната група: „Дизеловият“ звук на бензиновия мотор
Легендарният 1.6 MPI (EA111) е истинско работно муле, но има една странност – при студено време буталата му често „чукат“ като на стар дизел. В повечето случаи това е конструктивен каприз и колата може да изкара така десетки хиляди километри, но ако шумът не спира след загряване и започне да „пие“ масло, значи е време за сериозна намеса.
Рецепта: Качествено масло и смяна на всеки 8-10 хиляди километра е най-добрата терапия тук.
4. Капризната DSG (DQ200) трансмисия
Седемстепенният „робот“ със сухи съединители е чудесен, докато работи плавно. Започне ли обаче да придърпва между първа и втора скорост или да вибрира при ускорение – гответе се за мехатроник или нови съединители. Тази кутия мрази градските задръствания и пълзенето с полусъединител.
Трик: В тежък трафик превключвайте на ръчен режим, за да ограничите постоянното „чудене“ на кутията и излишното триене.
5. Климатикът: От лед до пот за секунди
С годините парното започва да духа по-слабо, а климатикът губи силите си точно в юлските жеги. Често проблемът не е в липсата на фреон, а в замърсено радиаторче на парното или износен вентилатор. Миризмата на мухъл и запотените прозорци са сигурен знак, че системата плаче за внимание.
Профилактика: Сменяйте филтъра на купето всяка пролет и правете дезинфекция на изпарителя, за да дишате чист въздух.
6. Електрическото серво (ЕГУР) – фитнес за ръцете
Ако изведнъж воланът стане тежък като на стар камион, а под капака се чуе виене – честито, сервото е „влязло в бокса“. Помпата е разположена ниско и е буквално на огневата линия на локвите, солта и калта. Контактите се окисляват, електрониката изгаря и воланът ви предава в най-неудобния момент.
Диагноза: Периодична проверка на буксите и смяна на хидравличната течност могат да удължат живота на този скъп възел.
Заключение: Skoda Fabia II остава страхотен избор, стига да не пренебрегвате тези няколко „детски болести“. Поддържайте я с ум и тя ще ви се отблагодари с вярна служба още дълги години! А какви екземпляри се продават у нас, вижте ТУК.
