Новини
Авто »
Автомобилът на старо: БГ цени на употребявани Skoda Fabia II и шест неща, за които да внимавате при покупката

29 Април, 2026 12:30 2 395 13

  • skoda-
  • fabia-
  • автомобилът на старо

Ако планирате да се сдобиете с такъв екземпляр или вече го имате в гаража, ето кои са „слабите ангели“ на модела, които могат да изтънят портфейла ви

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Skoda Fabia от второ поколение отдавна си е извоювала титлата на един от най-рационалните избори на пазара за употребявани автомобили. Здрава, непретенциозна и икономична – тя е любимка на малкия бизнес и на младите семейства. Но дори и при тази чешка класика „дяволът е в детайлите“. Ако планирате да се сдобиете с такъв екземпляр или вече го имате в гаража, ето кои са „слабите ангели“ на модела, които могат да изтънят портфейла ви.

1. Тенекиите и „шарката“ по боята

Макар Fabia да не е направена от вестници, боята ѝ има склонност да се предава пред българските пътища. Най-често ще забележите лющене по праговете, арките и ръба на предния капак. Ако видите малки мехурчета или „цъфнало“ – действайте веднага! След една солена зима тези невинни петънца се превръщат в кафява чума.
Съвет: Редовно миене на подкалниците и предпазно фолио на уязвимите места ще ви спестят много главоболия и посещения при бояджия.

2. Ангренажната верига: Когато двигателят пропее „хеви метъл“

Ранните 1.2 TSI мотори са известни със своята „разтеглива“ природа. Ако при студен старт чуете припукване или металически шум, не си мислете, че е нормално. Веригата може да прескочи, а тогава ремонтът става „златен“. Атмосферните трицилиндрови машини също не са застраховани – там хидравличният обтегач често предава богу дух преди 100 000 км.
Внимание: Чуете ли шум, бягайте в сервиза. Превантивната смяна е в пъти по-евтина от основен ремонт на мотора.

3. Буталната група: „Дизеловият“ звук на бензиновия мотор

Легендарният 1.6 MPI (EA111) е истинско работно муле, но има една странност – при студено време буталата му често „чукат“ като на стар дизел. В повечето случаи това е конструктивен каприз и колата може да изкара така десетки хиляди километри, но ако шумът не спира след загряване и започне да „пие“ масло, значи е време за сериозна намеса.
Рецепта: Качествено масло и смяна на всеки 8-10 хиляди километра е най-добрата терапия тук.

4. Капризната DSG (DQ200) трансмисия

Седемстепенният „робот“ със сухи съединители е чудесен, докато работи плавно. Започне ли обаче да придърпва между първа и втора скорост или да вибрира при ускорение – гответе се за мехатроник или нови съединители. Тази кутия мрази градските задръствания и пълзенето с полусъединител.
Трик: В тежък трафик превключвайте на ръчен режим, за да ограничите постоянното „чудене“ на кутията и излишното триене.

5. Климатикът: От лед до пот за секунди

С годините парното започва да духа по-слабо, а климатикът губи силите си точно в юлските жеги. Често проблемът не е в липсата на фреон, а в замърсено радиаторче на парното или износен вентилатор. Миризмата на мухъл и запотените прозорци са сигурен знак, че системата плаче за внимание.
Профилактика: Сменяйте филтъра на купето всяка пролет и правете дезинфекция на изпарителя, за да дишате чист въздух.

6. Електрическото серво (ЕГУР) – фитнес за ръцете

Ако изведнъж воланът стане тежък като на стар камион, а под капака се чуе виене – честито, сервото е „влязло в бокса“. Помпата е разположена ниско и е буквално на огневата линия на локвите, солта и калта. Контактите се окисляват, електрониката изгаря и воланът ви предава в най-неудобния момент.
Диагноза: Периодична проверка на буксите и смяна на хидравличната течност могат да удължат живота на този скъп възел.

Заключение: Skoda Fabia II остава страхотен избор, стига да не пренебрегвате тези няколко „детски болести“. Поддържайте я с ум и тя ще ви се отблагодари с вярна служба още дълги години! А какви екземпляри се продават у нас, вижте ТУК.

фейслифт 2010 година


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БГ ПУЯК

    1 0 Отговор
    Искам за петднадесети път "Тест и БГ цени на Нисан Микра", че не запомних кво беше. И пак да обясните кво става с блейк лавли и джъстин балдони. Също, отдавна не сте писали как е вокалиста на уан дайрекшън лиъм пейн.

    12:37 29.04.2026

  • 2 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Локви масло под нея след като я паркираш

    12:38 29.04.2026

  • 3 Емблема пилешка главичка

    5 0 Отговор
    Само смотаняци карат Шкода.

    Коментиран от #10

    12:55 29.04.2026

  • 4 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Никога не купувайте колите Шкода. Това е най идиотската марка с добър външен вид и никакво съдържание. Да не говорим за еврейските методи при подръжката. Видите ли Шкода,бягайте надалеч.

    12:57 29.04.2026

  • 5 Платен провокатор

    4 0 Отговор
    Имах такава производство 2008г, с най-скапания двигател HTP. Три цилиндров боклук 1.2, 60 к.с. Купен от Еуратек, приключи на 136000 км. В сервиза на Еуратек, такива глупости ми говориха, че не искам и да чуя за Шкода повече.

    13:06 29.04.2026

  • 6 Варна 3

    3 0 Отговор
    Друго нещо си е тойотата. При тойотата не се срещат много повреди за разлика от европейските през 2000те.

    13:07 29.04.2026

  • 7 Присмехулник

    0 0 Отговор
    Радославчо, ти знаеш ли какво е "слаби ангели"? Не е зле да прочетеш.

    13:08 29.04.2026

  • 8 ТИА

    2 1 Отговор
    Честито ви евро ,щом правите ревю на 20 годишни коли, значи положението е много добре. Пропуснали сте, че три цилиндровите горят бобините, като за световно и неочаквано оставате на два цилиндъра.

    13:11 29.04.2026

  • 9 Един със Шкода

    1 3 Отговор
    Аз съмс FABIA 3, вече 78 000км пробег без проблеми. Единствено обслужване.

    13:11 29.04.2026

  • 10 Един със Шкода

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Емблема пилешка главичка":

    Само СЕЛЯНДУРИ карат BMW :)

    Коментиран от #12

    13:12 29.04.2026

  • 11 За тив

    0 1 Отговор
    За тия пари е60

    13:19 29.04.2026

  • 12 Герп боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Един със Шкода":

    Тия дето нямат пари за бмв карат шкоди

    13:39 29.04.2026

  • 13 Алекс

    0 0 Отговор
    Аз пък си купих Mazda 3 sport бензин 2.0 150 коня,бегачка айде ще ми говорите за някъква си Шкода Фабия-Поло..

    13:53 29.04.2026