Египетски гранд прибира играч на Арда

Арда може да се раздели с един от чуждестранните си състезатели след края на сезона. Става дума за дефанзивния полузащитник Давид Акинтола, към когото има сериозен интерес от страна на египетския гранд Ал Ахли. Контрактът на 25-годишния нигериец изтича през лятото, което означава, че той може да премине в Кайро като свободен агент. От ръководството на Арда са наясно както с интереса от страна на африканския колос, така и с желанието на самия играч да приеме подобно предизвикателство.

Акинтола се присъедини към Арда през есента на 2024-а година и до момента е записал 54 участия във всички турнири. В този период той е реализирал два гола и е подал за още три. Освен в ролята си на дефанзивен халф, нигериецът е използван и като централен бранител, както и на десния фланг на защитата.

Любопитното е, че Акинтола не е единственият футболист от българското първенство, попаднал в полезрението на Ал Ахли през настоящата кампания. През изминалото лято клубът отправи оферта за Мустафа Сангаре от Левски, а през зимния трансферен прозорец прояви интерес и към голмайстора на ЦСКА 1948 – Мамаду Диало. И в двата случая обаче до сделка не се стигна. В момента египетският гранд заема трета позиция в плейофната фаза на местното първенство и изостават на шест точки от лидера Замалек.

Паралелно с възможните изходящи трансфери, в клуба от Кърджали вече работят активно и по лятната селекция. Основен акцент пада върху привличането на млади български футболисти, заради новото изискване от следващия сезон за минимум един титуляр до 23 години. Към момента в състава на Александър Тунчев липсва такъв полеви играч.