Германия с нова подкрепа за автомобилистите

Управляващата коалиция в Германия, състояща се от Християндемократическия съюз (ХДС/ХСС) и Социалдемократическата партия на Германия (СПД), вече работи по друг пакет от мерки, насочени към подкрепа на автомобилистите на фона на постоянно високи цени на горивата. Той може да влезе в сила не по-късно от 1 юли, според вестник „Билд“.

Фракцията на ХДС/ХСС в Бундестага (парламента) обмисля приемането на друг пакет от мерки в подкрепа на автомобилистите. „Ако блокадата на Ормузкия проток продължи, трябва да подготвим трети пакет от помощи. Фокусът след това ще бъде върху целенасочена подкрепа за средния бизнес, логистичната индустрия и тези, които пътуват до работа в други градове“, каза пред „Билд“ Сеп Мюлер, заместник-председател на фракцията на ХДС/ХСС.

Мюлер е член на така наречената работна група за цените на горивата, сформирана от представители на ХДС/ХСС и СПД. Следващото заседание на групата ще бъде на 8 май. „Като работна група възнамеряваме да представим конкретни мерки“, каза Мюлер.

В същото време той предупреди за завишени очаквания за бърз спад на цените на бензина. „Трябва да се изправим пред истината: нормализирането на цените ще отнеме месеци. Постоянните субсидии от данъчни приходи са практически невъзможни“, заключи Мюлер.

Цените на горивата се повишиха рязко в цяла Германия поради конфликта за Иран. Според данни на Общогерманския автомобилен клуб (ADAC), възходящата тенденция след продължителен спад най-накрая се затвърди през уикенда. От 1 април бензиностанциите имат право да повишават цените на горивата само веднъж на ден – в 12:00 часа. Тази мярка е взета по модел на Австрия, където подобна политика се прилага от дълго време.

На 24 април Бундестагът одобри намаление на данъка от 17 цента на литър върху бензина и дизеловото гориво от май до юни. Според германския министър на труда Барбел Бас това ще доведе до общо облекчение на данъците върху горивата за потребителите и бизнеса в размер на приблизително 1,6 милиарда евро. Германското правителство в момента обсъжда допълнителни мерки в случай на продължителен конфликт заради Иран и по-нататъшно увеличаване на потребителската тежест.