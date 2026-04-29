Очаква се влошаване на ситуацията на петролните пазари заради реториката на Тръмп

Експертите очакват влошаване на ситуацията на петролните пазари, предизвикано от опитите на ръководителя на американската администрация Доналд Тръмп да постигне временно намаляване на цените на енергията, коментира вестник Politico.

Както пише изданието, „енергийните експерти очакват нов скок на цените на петрола, който може да бъде още по-сериозен поради публикациите на президента в социалните мрежи“. Politico отбелязва, че ръководителят на Белия дом, с изявленията си относно възможността за бързо приключване на операцията срещу Иран, както и обема на производството на петрол в Съединените щати, „многократно е търсил временно намаление на цените“.

„С такова ефективно намаляване на пазарните очаквания в ситуация, в която скокът на цените е неизбежен, последствията ще бъдат много по-болезнени, защото губим седмици или дори месеци, през които производителите биха могли да увеличат производството“, каза Розмари Келаник, експерт в мозъчния тръст Defense Priorities. Според нея производителите не виждат смисъл да инвестират в производството на петрол, ако войната приключи скоро. „Проблемът е, че ако войната не приключи бързо, в света ще има недостиг на петрол“, пише вестникът, цитирайки експерт.

Според Дан Пикъринг, главен инвестиционен директор в Pickering Energy Partners, тактиката на главния изпълнителен директор може да доведе до „нов скок в цените на бензина с наближаването на летния сезон, което ще бъде „шамар в лицето“ за потребителите“. Според него "това ще навреди, защото фондовият пазар пренебрегва" тези рискове поради реториката на американския президент.

Цените на бензина в Съединените щати скочиха до 4,18 долара за галон (около 1,1 долара за литър) през нощта, което беше рекорд от август 2022 г., според данни на Американската асоциация на автомобилистите. Цената се повиши с около 6 цента за 24 часа, съобщи CNN, най-голямото еднодневно увеличение от пет седмици. Отбелязва се, че нарастващите цени на петролните фючърси показват, че бензинът ще продължи да поскъпва за американците.

Си Ен Ен припомня, че цените на бензина в САЩ паднаха две седмици след обявяването на примирието в конфликта с Иран в началото на април, но на фона на закъсалите преговори горивото отново започна да поскъпва. Според прогнозата на американската консултантска компания Lipow Oil Associates цената на бензина средно в страната може да се повиши до 4,30 долара за галон през следващата седмица или 10 дни.