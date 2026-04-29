Очаква се влошаване на ситуацията на петролните пазари заради реториката на Тръмп

29 Април, 2026 09:11 898 17

Може да се очаква нов скок в цените на бензина с наближаването на летния сезон

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Експертите очакват влошаване на ситуацията на петролните пазари, предизвикано от опитите на ръководителя на американската администрация Доналд Тръмп да постигне временно намаляване на цените на енергията, коментира вестник Politico.

Както пише изданието, „енергийните експерти очакват нов скок на цените на петрола, който може да бъде още по-сериозен поради публикациите на президента в социалните мрежи“. Politico отбелязва, че ръководителят на Белия дом, с изявленията си относно възможността за бързо приключване на операцията срещу Иран, както и обема на производството на петрол в Съединените щати, „многократно е търсил временно намаление на цените“.

„С такова ефективно намаляване на пазарните очаквания в ситуация, в която скокът на цените е неизбежен, последствията ще бъдат много по-болезнени, защото губим седмици или дори месеци, през които производителите биха могли да увеличат производството“, каза Розмари Келаник, експерт в мозъчния тръст Defense Priorities. Според нея производителите не виждат смисъл да инвестират в производството на петрол, ако войната приключи скоро. „Проблемът е, че ако войната не приключи бързо, в света ще има недостиг на петрол“, пише вестникът, цитирайки експерт.

Според Дан Пикъринг, главен инвестиционен директор в Pickering Energy Partners, тактиката на главния изпълнителен директор може да доведе до „нов скок в цените на бензина с наближаването на летния сезон, което ще бъде „шамар в лицето“ за потребителите“. Според него "това ще навреди, защото фондовият пазар пренебрегва" тези рискове поради реториката на американския президент.

Цените на бензина в Съединените щати скочиха до 4,18 долара за галон (около 1,1 долара за литър) през нощта, което беше рекорд от август 2022 г., според данни на Американската асоциация на автомобилистите. Цената се повиши с около 6 цента за 24 часа, съобщи CNN, най-голямото еднодневно увеличение от пет седмици. Отбелязва се, че нарастващите цени на петролните фючърси показват, че бензинът ще продължи да поскъпва за американците.

Си Ен Ен припомня, че цените на бензина в САЩ паднаха две седмици след обявяването на примирието в конфликта с Иран в началото на април, но на фона на закъсалите преговори горивото отново започна да поскъпва. Според прогнозата на американската консултантска компания Lipow Oil Associates цената на бензина средно в страната може да се повиши до 4,30 долара за галон през следващата седмица или 10 дни.


САЩ
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жан Виденов

    4 2 Отговор
    Един хляб 500 евро.

    09:13 29.04.2026

  • 2 Густо ми е

    2 1 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    09:13 29.04.2026

  • 3 авантгард

    9 1 Отговор
    Стига са се водили по това какво бил казал.
    Доказано неадекватен е и се опитва да манипулира пазара.

    Коментиран от #10

    09:15 29.04.2026

  • 4 Ура,,Ура

    7 2 Отговор
    Рижият старец оплеска хептен пейзажа. Не знам как може да се излезе от тоя батак.

    Коментиран от #7

    09:17 29.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    БИБУ НАТАНЯХУ РЪГА ЦЕЛИЯ СВЯТ
    ......
    А УЖ ИМАЛО ЛИДЕРИ ????
    ......
    И НАЙ ПОЕМАЩИТЕ СА ЕС И ЯПОНИЯ

    09:18 29.04.2026

  • 6 Пич

    6 1 Отговор
    Хайде с малко по голямо уважение към читателите!!! Да сложиш Тръмп и Реторика в едно изречение е, като да се опиташ да смесиш олио и вода. Добре че скоро ще се справят с него!!!

    09:19 29.04.2026

  • 7 Има ни пак

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    Тоя самохвалко обещаваше, че ще спре войната в Украйна за два месеца. И вместо това разпали нова война, която ще доведе до колапс световната икономика.

    09:21 29.04.2026

  • 8 Някой

    6 1 Отговор
    Петролното лоби харесва това. И подкрепя Тръмп.
    Хората, кучета ги яли!

    09:24 29.04.2026

  • 9 оня с коня

    1 1 Отговор
    ами време е цената на бензина да се покачи! колко още да чакаме да стане 5€ литъра

    скача, скача нищо не скача няма и 2€ литъра нищо не е това

    09:28 29.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трол

    0 4 Отговор
    Каквото каже г-н Тръмп, това ще стане с цената на петрола.

    09:31 29.04.2026

  • 12 Докато рижавият пуяк

    7 0 Отговор
    е шериф на америка, хаир за света няма да има.

    09:31 29.04.2026

  • 13 АМЕРИКАЗА ЦЪРВУЛИЯ

    4 0 Отговор
    ВСИЧКИ ЕВРОАТЛАНТИ ДА МУ "БЛАГОДАРЯТ" ЧЕ ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ДЕН ВСЕ ПО ДЪЛБОКО ИМ БЪРКА В ДЖОБА .....

    09:34 29.04.2026

  • 14 Един долар за литър в съединените щати

    0 1 Отговор
    Срещу 2, 8....3 евро в Европа.
    Супер сме. Сега разбирате ли защо Европа и Азия са най-засегнати от кризата и предстоящата рецесия в икономически аспект

    Коментиран от #15, #16

    09:53 29.04.2026

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Един долар за литър в съединените щати":

    абе на мене кола не ми е нужна! защо ме занимаваш къде колко е цената на бензина?

    като ти е скъпо ходи пеш аман от реване

    10:09 29.04.2026

  • 16 Не ги ли

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Един долар за литър в съединените щати":

    виждаш зомбитата как продължават да не осъзнават това, мислейки, че всеки американец кара пикап с разход 20 литра на 100, а не разбират, че вече месец зареждат на почти две евро у нас, при положение, че американецът с по-високи доходи сипва на около долар. Тръмп какъв балък бил, при положение, че петролното лоби сигурно е или най-големият му спонсор, или е минимум в тройката, а цените на въглеводородите бяха рекордно ниски миналата година при все по-малко петролно зависима световна икономика. В момента според мен се търси начин цената да се задържи поне над 80 долара барела, защото при трайно примирие за седмица ще отиде от сегашните 100+ до около 70. Отделно американците май не са се оказали с дефицит на нефтопродукти, керосин например, за разлика от други, на които Тръмп им препоръча или да купуват от САЩ, или да пращат и пазят танкерите си и да си докарат от Персийския залив, ако смеят.

    10:10 29.04.2026

  • 17 TRYMP ДОВОЛНО ПЕЧЕЛИ

    2 0 Отговор
    ОТ МАНИПУЛАЦИИ И СЛОВЕСНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ПАЗАРА, НО ТОВА ЩЕ МУ ИЗЯДЕ ГЛАВАТА И ЩЕ МУ СТРУВА АДСКИ ГЛАВОБОЛИЯ.

    10:16 29.04.2026