Очаква се влошаване на ситуацията на петролните пазари заради реториката на Тръмп

Експертите очакват влошаване на ситуацията на петролните пазари, предизвикано от опитите на ръководителя на американската администрация Доналд Тръмп да постигне временно намаляване на цените на енергията, коментира вестник Politico.
Както пише изданието, „енергийните експерти очакват нов скок на цените на петрола, който може да бъде още по-сериозен поради публикациите на президента в социалните мрежи“. Politico отбелязва, че ръководителят на Белия дом, с изявленията си относно възможността за бързо приключване на операцията срещу Иран, както и обема на производството на петрол в Съединените щати, „многократно е търсил временно намаление на цените“.
„С такова ефективно намаляване на пазарните очаквания в ситуация, в която скокът на цените е неизбежен, последствията ще бъдат много по-болезнени, защото губим седмици или дори месеци, през които производителите биха могли да увеличат производството“, каза Розмари Келаник, експерт в мозъчния тръст Defense Priorities. Според нея производителите не виждат смисъл да инвестират в производството на петрол, ако войната приключи скоро. „Проблемът е, че ако войната не приключи бързо, в света ще има недостиг на петрол“, пише вестникът, цитирайки експерт.
Според Дан Пикъринг, главен инвестиционен директор в Pickering Energy Partners, тактиката на главния изпълнителен директор може да доведе до „нов скок в цените на бензина с наближаването на летния сезон, което ще бъде „шамар в лицето“ за потребителите“. Според него "това ще навреди, защото фондовият пазар пренебрегва" тези рискове поради реториката на американския президент.
Цените на бензина в Съединените щати скочиха до 4,18 долара за галон (около 1,1 долара за литър) през нощта, което беше рекорд от август 2022 г., според данни на Американската асоциация на автомобилистите. Цената се повиши с около 6 цента за 24 часа, съобщи CNN, най-голямото еднодневно увеличение от пет седмици. Отбелязва се, че нарастващите цени на петролните фючърси показват, че бензинът ще продължи да поскъпва за американците.
Си Ен Ен припомня, че цените на бензина в САЩ паднаха две седмици след обявяването на примирието в конфликта с Иран в началото на април, но на фона на закъсалите преговори горивото отново започна да поскъпва. Според прогнозата на американската консултантска компания Lipow Oil Associates цената на бензина средно в страната може да се повиши до 4,30 долара за галон през следващата седмица или 10 дни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
09:13 29.04.2026
3 авантгард
Доказано неадекватен е и се опитва да манипулира пазара.
Коментиран от #10
09:15 29.04.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
А УЖ ИМАЛО ЛИДЕРИ ????
......
И НАЙ ПОЕМАЩИТЕ СА ЕС И ЯПОНИЯ
09:18 29.04.2026
7 Има ни пак
До коментар #4 от "Ура,,Ура":Тоя самохвалко обещаваше, че ще спре войната в Украйна за два месеца. И вместо това разпали нова война, която ще доведе до колапс световната икономика.
09:21 29.04.2026
8 Някой
Хората, кучета ги яли!
09:24 29.04.2026
9 оня с коня
скача, скача нищо не скача няма и 2€ литъра нищо не е това
09:28 29.04.2026
14 Един долар за литър в съединените щати
Супер сме. Сега разбирате ли защо Европа и Азия са най-засегнати от кризата и предстоящата рецесия в икономически аспект
Коментиран от #15, #16
09:53 29.04.2026
15 оня с коня
До коментар #14 от "Един долар за литър в съединените щати":абе на мене кола не ми е нужна! защо ме занимаваш къде колко е цената на бензина?
като ти е скъпо ходи пеш аман от реване
10:09 29.04.2026
16 Не ги ли
До коментар #14 от "Един долар за литър в съединените щати":виждаш зомбитата как продължават да не осъзнават това, мислейки, че всеки американец кара пикап с разход 20 литра на 100, а не разбират, че вече месец зареждат на почти две евро у нас, при положение, че американецът с по-високи доходи сипва на около долар. Тръмп какъв балък бил, при положение, че петролното лоби сигурно е или най-големият му спонсор, или е минимум в тройката, а цените на въглеводородите бяха рекордно ниски миналата година при все по-малко петролно зависима световна икономика. В момента според мен се търси начин цената да се задържи поне над 80 долара барела, защото при трайно примирие за седмица ще отиде от сегашните 100+ до около 70. Отделно американците май не са се оказали с дефицит на нефтопродукти, керосин например, за разлика от други, на които Тръмп им препоръча или да купуват от САЩ, или да пращат и пазят танкерите си и да си докарат от Персийския залив, ако смеят.
10:10 29.04.2026
