Инфлацията в България остава ниска само на хартия (ВИДЕО)

28 Април, 2026 10:21 497 15

Престижът сам по себе си не идва от това къде инвестираш, а от това какво постигаш с инвестицията

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Инфлацията в България остава ниска само на хартия. В ежедневието много хора усещат друго – има поскъпване, често прикрито зад удобно закръгляне на цените“. Това каза роботът Робърт по време на 20-тата официална церемония по връчване на наградите „Инвеститор на годината“.

Той обаче отчете и ползите от въвеждането на еврото, а именно по-лесно разплащане в Европа, по-силен интерес от инвеститори и по-стабилна икономическа среда.

„В същото време остава въпросът, който хората си задават – струва ли си цената на тази стабилност, ако идва с усещане за по-скъп живот и по-малко контрол върху собствената ни парична политика“, казва Робърт.

На въпроса дали е престижно да се инвестира в България, Робърт обясни, че престижът сам по себе си не идва от това къде инвестираш, а от това какво постигаш с инвестицията. България не е пазар, който блести с имидж като САЩ или Германия, но точно това я прави интересна за хора с мислене напред. Тук инвестираш не за показност, а за резултати – по-ниски разходи, благоприятни данъци и достъп до пазара на ЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Роботът Робърт им е такoвал

    5 0 Отговор
    таковaтa на "инвеститорите".

    10:23 28.04.2026

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    Робърт президент.

    10:23 28.04.2026

  • 3 честен ционист

    4 0 Отговор
    Заради роботът Роби и себеподобните му и това лето у Плевен ще одат немити.

    10:25 28.04.2026

  • 4 А па

    4 0 Отговор
    Аз от Китай си купих на Робърт жена му. Също както жива, с бонус още една глава на азиатка и четири перуки! Върти, смуче, вибрира, бие Назарянки, и акъл не дава! Много арна жена...

    Коментиран от #5

    10:26 28.04.2026

  • 5 Освалдо Риос

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "А па":

    Гледай само да не си оцелил партидата с производствения дефект на челюстта.

    Коментиран от #8

    10:28 28.04.2026

  • 6 име

    8 0 Отговор
    Като влезнахме в еврозоната да не би да си решихме проблемите със работната ръка, цените на енергията или корупцията, че инвеститорите да са по-заинтересовани? Много ясно, че ще има яка инфлация и държавата нищо пяма да направи за да я ограничи, щото така си пълни бюджета с по-големи постъпления от ДДС.

    10:28 28.04.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Каква стабилност? Европа промени очакванията си от чутовния 1% на 0 и нещо ръст - сабилно копаем дъното!

    10:30 28.04.2026

  • 8 Аоо!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Освалдо Риос":

    Стресира ме! Както бичи здрав дийптрот, фалоса ще иде зян докрая...

    Коментиран от #10

    10:32 28.04.2026

  • 9 резерватът за мечки и блатни кочичета

    2 0 Отговор
    Тези роботи са поредната Пунтамара в изтерзаната ни икономика, каквито бяха ВЕИ, после слънчевите панели, батерийки и перки.

    10:33 28.04.2026

  • 10 Освалдо Риос

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аоо!":

    Поне можеш да го настроиш да се обади на бърза помощ, ако стане някой сакатлък.

    10:34 28.04.2026

  • 11 Мишел

    2 0 Отговор
    Основен ефект от преминаването към Евро- видяхме ясно че имаме европейски цени при африкански заплати.

    10:35 28.04.2026

  • 12 Терминатор Радев

    1 0 Отговор
    Петроханските психари като нищо дали някое министерство на Робърт.

    10:37 28.04.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ НЯМА ПАРИ ЗА ИНОВАЦИЯ
    .... БЯХА ОКРАДЕНИ ....
    .... ЕДИНСТВЕНО СТАВАМЕ ЗА ПОДРЪЖКА НА ТЕХНИКАТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКАТА
    ПРОИЗВЕДЕНА ОТ НАЦИИТЕ КОИТО ИМАТ ПАРИ ЗА НАУКА
    .....

    10:38 28.04.2026

  • 14 хаха

    0 0 Отговор
    Как отчетоха по-силен интерес на инвеститори и по-стабилна икономическа среда за под 4 месеца? На боб ли гадаят? А нали влизането в клуба на богатите нямаше грам да промени цените и инфлацията беше "руска дезинформация"? Щом робот на събитие изплюва камъчето за замазването на отчети за инфлация и проблем с нея, а сутринта в сутрешния блок на БТВ едната от мисирките(мъж, де, ама мисирка е в женски род...) каза "Хората се оплакват от цените. Месото беше по 6лв, сега е 6 евро.". Същият беше от топ говорещите за еврото, водещ дискусии с "експерти", плюещ всеки изказващ се, че се очаква поскъпване и не е времето да сменяме лева.
    Ама аз преди месеци не бях ли казал, че се очаква рязко обръщане на палачинката?

    10:41 28.04.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АКО ИСКАШ ДА ПРАВИШ ГОЛЯМА НАУКА И ТЕХНИЛОГИИ ... ТРЯБВА ДА ИМАШ ЛАБОРАТОРИЯ ПОНЕ ЗА 10 МИЛИОНА ЕВРО
    .....
    ЗАТОВА ВУЗОВЕТЕ ВМЕСТО ДА СЕ РОЯТ, ТРЯБВА
    ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ И ДА СЕ ПРАВЯТ СУПЕР-- ЛАБОРАТОРИИ ,- МАЛКО НА БРОЙ , НО ДА ИМАТ ОТ А ДО Я

    10:41 28.04.2026