Инфлацията в България остава ниска само на хартия (ВИДЕО)

„Инфлацията в България остава ниска само на хартия. В ежедневието много хора усещат друго – има поскъпване, често прикрито зад удобно закръгляне на цените“. Това каза роботът Робърт по време на 20-тата официална церемония по връчване на наградите „Инвеститор на годината“.

Той обаче отчете и ползите от въвеждането на еврото, а именно по-лесно разплащане в Европа, по-силен интерес от инвеститори и по-стабилна икономическа среда.

„В същото време остава въпросът, който хората си задават – струва ли си цената на тази стабилност, ако идва с усещане за по-скъп живот и по-малко контрол върху собствената ни парична политика“, казва Робърт.

На въпроса дали е престижно да се инвестира в България, Робърт обясни, че престижът сам по себе си не идва от това къде инвестираш, а от това какво постигаш с инвестицията. България не е пазар, който блести с имидж като САЩ или Германия, но точно това я прави интересна за хора с мислене напред. Тук инвестираш не за показност, а за резултати – по-ниски разходи, благоприятни данъци и достъп до пазара на ЕС.