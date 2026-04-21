България изгражда батерии там, където може, а не където трябва

21 Април, 2026 18:57 1 843 45

Мащабните проекти за батерии ще приключат с изчерпването на субсидиите

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

България тръгва по погрешен път в развитието на системите за съхранение на енергия – големи мощности се поставят на база субективни възможности за присъединяване, а не на база реална нужда на мрежата. Това заяви д-р инж. Димитър Белелиев, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), на форума Energy of Tomorrow, проведен днес в София.

„Работи се на принципа да има където може, а не където трябва“, категоричен е Белелиев. Според него проблемът не е дали ще се изградят батерии, а дали ще се изградят там, където са нужни за системата.

Има три основни слабости в енергийната система на страната. Преносната мрежа изостава – операторът ЕСО не може да догони темпото на инвеститорите, а бюрократичните пречки са тежки и субективни, което създава несигурност. Липсва и ясен план за действие – соларни централи и батерии се изграждат на всевъзможни места без стратегическа логика. На трето място липсват стимули за т.нар. просюмъри – малките производители-потребители, при които балансирането трябва да се изнесе по-близо до реалното потребление, което би спестило огромни загуби.

„При батериите рискуваме да повторим грешката от ВЕИ – много проекти, но не там, където носят най-голяма стойност“, предупреди Белелиев. Решението е стратегия за батериите на по-високо ниво, която да определи зони за инвестиране съобразно нуждите на мрежата, в съчетание с работеща администрация и стимули, насочени към правилните места.

Белелиев постави и въпроса за киберсигурността – батериите, разпръснати из цялата страна, крият сериозен риск при липса на контрол. „В момента всеки инсталира каквото си иска, не се знае кой контролира и как се управлява самата батерия“ заяви той. Стандарти и служби съществуват, но у нас все още не са въведени реални мерки за сигурност.

По отношение на тенденциите в сектора прогнозите са, че мащабните проекти за батерии ще приключат с изчерпването на субсидиите, докато сегментите на малките и средни предприятия и домакинствата ще продължат да се развиват. Преживените кризи – пандемията и войната в Украйна – са засилили търсенето на енергийна сигурност, което прави батериите добра инвестиция за бизнеса и гражданите. „Аз съм умерен песимист за това, което ни чака в България – защото изоставаме с реалните решения", заключи председателят на БАСЕЛ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Влади

    26 0 Отговор
    Определени кръгове с връзки политически се възползват от тези субсидиите!

    19:01 21.04.2026

  • 14 Ей кенеф

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Телиш":

    Не се подигравай с чуждото щастие, всичко ще ти се върне като бумеранг.

    Коментиран от #17, #44

    19:06 21.04.2026

  • 15 СМЕХОРИИ

    19 2 Отговор
    НО пак се подведохме по зелената енергия, хиляди декари плодородна земя станаха на нищо,
    НО, пак най-важното е , че се отчтитат 364 слънчеви дни и скъпа енергия от тях

    19:06 21.04.2026

  • 17 Да идеш при мръсната Саяна

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Ей кенеф":

    Удряй добро камионче

    19:07 21.04.2026

  • 22 ироней

    4 2 Отговор
    Пренос на ел.енергия на хиляди километри през цяла България струва скъпо, затова фотоволтаици трябва да се изграждат от десетина енергийни експерти за да се развива и българския яхтен атрактивен транспорт.

    19:10 21.04.2026

  • 29 Факт и срам

    17 2 Отговор
    Изградиха полета в ОРИЗИЩАТА и ЧЕРНОЗЕМА на държавата!!!
    Там където се поливаше!
    В Пловдивско например по пътя за Карлово!!!!
    Зеле до фотоволтаици !!!!

    Коментиран от #34

    19:41 21.04.2026

  • 30 Вярно е

    16 1 Отговор
    Навсякъде хората слагат слънчевите батерии по баири и камънаци, при нас да е до вода.

    19:42 21.04.2026

  • 31 Здрасти

    16 2 Отговор
    Парите за батерии вместо да отидат в домакинства малък среден и голям бизнес, отидоха в ръцете на олигарските. Това си е жива кражба. Радев ще направи ли нещо и по този въпрос да осветли цялата за бъркана схема за присвояване и да си понесат последствията тея къде ни окрадаха?

    19:43 21.04.2026

  • 32 Ахъъъ

    13 2 Отговор
    Хасковско всичко е на онзи мишок от Герб Делянчо, който ББ го чакаше да идва от митницата

    19:44 21.04.2026

  • 33 Само давам съвет

    17 2 Отговор
    Трябва НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ!
    ВСИЧКО НЕЗАКОННО ДА СЕ ПРИБИРА ОТ ДЪРЖАВАТА

    19:46 21.04.2026

  • 34 ешш

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Факт и срам":

    да растеш

    19:50 21.04.2026

  • 35 Госあ

    5 1 Отговор
    Тези батерии имат един, единствен смисъл - да се ползват за електролиза на вода и производство на водород.

    19:51 21.04.2026

  • 36 Дзак

    8 1 Отговор
    Новите източници нямат единен стандарт, нито единна мрежа. Подобно на частните болници. Подобно на бетоновите курорти.

    Коментиран от #42

    19:56 21.04.2026

  • 37 Факт

    4 1 Отговор
    При това не навсякъде се подходящи този тип фотоволтаици, нито този тип перки! Това пък е относно ефективността!

    20:02 21.04.2026

  • 41 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Най тъпото нещо е да се слагат батерии по плодородна земя и гори ,i иначе сиромаха трябва да мине през планина от бюрокрация и рушвети да си ги инсталира на покрива ,

    20:14 21.04.2026

  • 42 тук

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дзак":

    е дива Индия, затова.

    20:24 21.04.2026

  • 43 Бай ОНЯ

    11 0 Отговор
    Трябва ни АЕЦ а не не батерии които след 10-12 години ще трябва да се подменят. Трябва ни ПАВЕЦ ама най-големия го гръмна Бойко Борисов заради едната комисионна за да я прибави в ЧЕКМЕДЖЕТО. Фотоволтаици повече НЕ НИ ТРЯБВАТ. Големите фотоволтаици и батерии са на хора от ГЕРБ и ДПС. Искат да затворят ТЕЦ-овете и АЕЦ-а за да вдигнат цената на тока поне ПО ТРИ. И ако ги оставим - ще го направят.

    20:36 21.04.2026

  • 44 Да се чете

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ей кенеф":

    "НЕщастие" моя грешка

    21:11 21.04.2026

  • 45 Прасето

    4 1 Отговор
    Не ми пипайте волтаиците...

    21:32 21.04.2026