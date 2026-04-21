България изгражда батерии там, където може, а не където трябва

България тръгва по погрешен път в развитието на системите за съхранение на енергия – големи мощности се поставят на база субективни възможности за присъединяване, а не на база реална нужда на мрежата. Това заяви д-р инж. Димитър Белелиев, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), на форума Energy of Tomorrow, проведен днес в София.

„Работи се на принципа да има където може, а не където трябва“, категоричен е Белелиев. Според него проблемът не е дали ще се изградят батерии, а дали ще се изградят там, където са нужни за системата.

Има три основни слабости в енергийната система на страната. Преносната мрежа изостава – операторът ЕСО не може да догони темпото на инвеститорите, а бюрократичните пречки са тежки и субективни, което създава несигурност. Липсва и ясен план за действие – соларни централи и батерии се изграждат на всевъзможни места без стратегическа логика. На трето място липсват стимули за т.нар. просюмъри – малките производители-потребители, при които балансирането трябва да се изнесе по-близо до реалното потребление, което би спестило огромни загуби.

„При батериите рискуваме да повторим грешката от ВЕИ – много проекти, но не там, където носят най-голяма стойност“, предупреди Белелиев. Решението е стратегия за батериите на по-високо ниво, която да определи зони за инвестиране съобразно нуждите на мрежата, в съчетание с работеща администрация и стимули, насочени към правилните места.

Белелиев постави и въпроса за киберсигурността – батериите, разпръснати из цялата страна, крият сериозен риск при липса на контрол. „В момента всеки инсталира каквото си иска, не се знае кой контролира и как се управлява самата батерия“ заяви той. Стандарти и служби съществуват, но у нас все още не са въведени реални мерки за сигурност.

По отношение на тенденциите в сектора прогнозите са, че мащабните проекти за батерии ще приключат с изчерпването на субсидиите, докато сегментите на малките и средни предприятия и домакинствата ще продължат да се развиват. Преживените кризи – пандемията и войната в Украйна – са засилили търсенето на енергийна сигурност, което прави батериите добра инвестиция за бизнеса и гражданите. „Аз съм умерен песимист за това, което ни чака в България – защото изоставаме с реалните решения", заключи председателят на БАСЕЛ.