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40-годишният Том Хийтън остава в Манчестър Юнайтед за 21-ви сезон в професионалния футбол

40-годишният Том Хийтън остава в Манчестър Юнайтед за 21-ви сезон в професионалния футбол

4 Юни, 2026 18:48 378 0

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Той ще продължи да играе ключова роля за атмосферата и израстването на по-младите си колеги на "Олд Трафорд"

40-годишният Том Хийтън остава в Манчестър Юнайтед за 21-ви сезон в професионалния футбол - 1
Снимка: YouTube
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Манчестър Юнайтед официално подсигури присъствието на един от най-опитните си и уважавани футболисти за още една кампания.

Клубът обяви удължаването на договора на ветерана Том Хийтън, който ще продължи да играе ключова роля за атмосферата и израстването на по-младите си колеги на "Олд Трафорд". Ето и официалните изявления на стража и оперативното ръководство на "червените дяволи":

За 40-годишния вратар това ще е 21-ви сезон в професионалния футбол. Той започва в академията на "червените дяволи", а през 2021-ва се завърна в клуба. Въпреки че оттогава има едва три мача, от клуба отчитат неговата лидерска роля в съблекалнята и голямата помощ, която е оказал на Сене Ламенс в много добрия първи сезон на белгийския вратар на "Олд Тафорд".

"Огромна чест е да продължа да представлявам Манчестър Юнайтед. Можете да усетите решителността и амбицията на всички в клуба да продължат да се борят за успех. Наистина съм развълнуван да играя ролята си по отношение на това да вървим напред и да помагам на отбора да се бори за най-големите отличия", заяви Хийтън.

Футболният директор Джейсън Уилкокс добави: "Радваме се, че Том продължава за още една година. Всички са добре запознати с важността на неговото лидерство и професионализъм в екипа. Том изигра ключова роля в подкрепата на Сене Ламенс през първия му сезон във Висшата лига. Неговата постоянна отдаденост и манталитет поставиха фантастичен стандарт за нашите вратари".

Част от мразените собственици на двадесеткратния английски шампион са стартирали вътрешни преговори за продажба на своите дялове, уплашени от задаващите се огромни разходи за модернизация на клубната инфраструктура


Великобритания
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