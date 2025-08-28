Новини
Китай и Турция печелят търговете в елeктроиндустрията у нас

28 Август, 2025

Техният дял е близо 60%

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Близо 60% от обществени поръчки в електротехниката и електрониката през последните 2 години се печелят от фирми от Китай и Турция. Това показват наблюденията на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). Българските производители са изправени пред спад в производството и риск от затваряне на предприятия.

Европейското законодателство позволява изключване на участници от трети държави в търгове, ако над 50% от продуктите им са произведени в трети страни. Директивите на ЕС в енергетиката дават преференции на компании, чиито продукти се произвеждат в Европа. Апелираме към българското правителството да спазва правилото финансирането от ЕС да отива при компании от Европейския съюз. През последните 2 години у нас с европейски средства се финансират фирми от Китай и Турция.“ Това заяви д-р инж. Димитър Белелиев, Председател на Управителния съвет на БАСЕЛ.

През 2019 – 2023 г. съотношението между вноса от ЕС в България и този от трети страни показва негативна тенденция. Очакванията за 2024 г. са вносът от трети страни у нас почти да се изравни с този от ЕС. Българските и европейските компании губят позиции на собствените си пазари. Сред предимствата на Китай и Турция са ниските производствени разходи и използването на субсидирани от държавата или по-евтини източници на енергия. Българските производители спазват строги изисквания за безопасност, качество и устойчивост, което увеличава разходите им. За разлика от тях, тези от Китай и Турция често не спазват подобни стандарти.

От 2016 г. до 2024 г. (с изключение на 2022 г.) електроиндустрията е на първо място по износ от всички сектори от преработващата индустрия в страната. Ако обществените търгове у нас продължават да се печелят от фирми от Китай и Турция, българските предприятия ще бъдат изтласкани от пазара, а това ще доведе до загуба на работни места и спад в икономическия растеж на страната“, пояснява д-р инж. Димитър Белелиев.

От БАСЕЛ апелират за осигуряване на предимство на български и европейски продукти в търгове, особено когато те отговарят на по-високи стандарти за качество и екология – така както е в европейското законодателство, както и въвеждане на механизъм, който да гарантира, че при производството на стоки от трети страни са спазени същите стандарти за качество и устойчивост като наложените на европейските производители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Само питам

    6 2 Отговор
    А не се ли сетихте , българската държава поема глобите / квоти на американските тецове противоречи на. " енергийните пакети " ( 3 и 4 ) на Брюксел ❓ Не се ли досетихте , че далаверите срещу АЕЦ Белене , в полза на турския ток и турските АЕЦи сриват енергийната ни независимост ❓ Не знаете ли , че закопчаването на Южен поток и договорът с турския Боташ са срещу енергийната ни сигурност ❓

    11:13 28.08.2025

  • 2 нищо чудно щом става дума пак за

    7 0 Отговор
    обществени поръчки
    бонус чекмеджета

    да ги разпитат и в кауша поръчкаровите схемаджии

    11:13 28.08.2025

  • 3 Техник

    2 0 Отговор
    Интересно тези фирми от БАСЕЛ, какви части ползват. То всичко в сектора е от Китай и Турция. Даже големите световни фирми си произвеждат там частите и автоматите.

    11:15 28.08.2025

  • 4 Госあ

    3 0 Отговор
    Китай официално подаде документи за изграждането на АЕЦ Белене при изключително широки условия за българско участие или собствено финансиране. Тия документи отидоха при ония за Железопътния транспорт !

    11:16 28.08.2025

  • 5 нннн

    6 0 Отговор
    Важното е да има пари за харчене. А че БЪЛГАРСКАТА електроиндустрия става чужда, властимащите не мислят.

    11:20 28.08.2025

  • 6 Бойко Българоубиец

    6 0 Отговор
    Продадох България на турция хехе ГЕРБ ПОБЕДА! 😏

    11:41 28.08.2025

  • 7 Коста

    1 0 Отговор
    Ашколсун, шише! Дано 100% да станат!

    12:04 28.08.2025

  • 8 Османски българин

    1 1 Отговор
    Само.Турция.АМИН

    12:33 28.08.2025

  • 9 СПОМЕН

    1 0 Отговор
    През 1995г. Иван Костов каза че като няма българи ще вкараме азиатци и че държавата няма да изчезне или да пострада от това !!!

    12:34 28.08.2025

  • 10 двата нереза

    0 0 Отговор
    ни разпродават и поробват

    12:42 28.08.2025