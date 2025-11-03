Новини
Електроиндустрията е против бюджет 2026

3 Ноември, 2025 16:50 864 7

  • басел-
  • бюджет-
  • електроиндустрия

БАСЕЛ подкрепя позицията на КРИБ за дисциплиниране на публичните финанси и ограничаване на неефективните разходи на държавата

Електроиндустрията е против бюджет 2026 - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Разполагаме с данни за конкретни държавни предприятия със значително раздут щат и неясна организационна структура. Готови сме да ги предоставим на компетентните институции за обективен анализ и за предприемане на мерки за повишаване на ефективността в публичния сектор". Това заявяват от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). В официално писмо до Министерския съвет и Министерство на финансите организацията се обявява против увеличението на осигуровките и някои данъци в проектобюджета за 2026 г. и подкрепя позицията на КРИБ за дисциплиниране на публичните финанси и ограничаване на неефективните разходи на държавата.

Заложеното ударно увеличение на осигурителните вноски на практика ще покрие раздутите разходи за заплати на държавните служители в електроенергетиката. Ефективният бизнес ще „издържа" неефективната държавна администрация. Това е удар преди всичко срещу бизнеса в България. Проектобюджетът стимулира сивата икономика и възпрепятства новите инвестиции.

„Електроиндустрията е най-големият секторен износител в България. Тя създава значителна добавена стойност и високотехнологични работни места. Въпреки това предприятията от тази индустрия ежедневно се сблъскват с последствията от разрастващата се администрация, непредвидимата нормативна среда и увеличаващата се осигурителна тежест. Високите възнаграждения в държавните енергийни организации и раздутият щат са отдавна известен проблем. Вместо публичните ресурси да са в подкрепа на индустрията, образованието и иновациите, все по-голяма част от тях ще се разпределят към структури с ниска ефективност и ограничен принос към икономическото развитие“, заявява д-р инж. Димитър Белелиев, Председател на УС на БАСЕЛ.

От БАСЕЛ апелират за диалог между държавата, бизнеса и социалните партньори, тъй като „устойчивият растеж на България може да бъде постигнат единствено чрез ефективност, инвестиции и подкрепа за производствения сектор“.

Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) е основана през 1994 г. Тя е национално представителна организация на бранша „Електротехника и електроника“. В нея членуват 115 български и чуждестранни компании с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Членове на БАСЕЛ са производители на електрически и електронни изделия, фирми за ремонт и изграждане на електрически инсталации, доставка на компоненти и др. с общ годишен оборот над 1 млрд. евро.

През 2024 г., за 9-та поредна година (с изкл. на 2022 г.), електроиндустрията е с най-голям принос в износа на България, като към края на м. октомври генерира износ около 4 млрд. евро. В електротехниката и електрониката работят около 1300 компании с над 57 000 служители.


Оценка 3 от 5 гласа.
Оценка 3 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Истина

    3 0 Отговор
    Не е само Електроиндустрията !

    16:53 03.11.2025

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Електроиндустрията ще се преориентира в дискотечна още преди да е дошъл бюджет 26.

    16:54 03.11.2025

  • 3 Олеле

    2 0 Отговор
    Някой да обясни на журналистките, че "процентен пункт" означава десета от процента или 0.1%. От една седмица всичко се запункти по телевизията!

    Коментиран от #7

    16:56 03.11.2025

  • 4 Започнете от Университетите!

    4 1 Отговор
    Пълно е с калинки! И мъжки и женски!
    Истински комунизъм!

    16:57 03.11.2025

  • 5 иван костов

    2 0 Отговор
    Войната срещу Русия изпомпва бюджета, както евгенидайнов водката в гаражната кръчма!

    17:09 03.11.2025

  • 6 Бяши

    2 1 Отговор
    Световно неизвестната организация БАСЕЛ иска да плаща по-малко данъци. Единственото, което генерира тази организация и нейните членове са никому ненужни призиви за намаляване на данъците.

    17:13 03.11.2025

