Електроиндустрията е против бюджет 2026

"Разполагаме с данни за конкретни държавни предприятия със значително раздут щат и неясна организационна структура. Готови сме да ги предоставим на компетентните институции за обективен анализ и за предприемане на мерки за повишаване на ефективността в публичния сектор". Това заявяват от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). В официално писмо до Министерския съвет и Министерство на финансите организацията се обявява против увеличението на осигуровките и някои данъци в проектобюджета за 2026 г. и подкрепя позицията на КРИБ за дисциплиниране на публичните финанси и ограничаване на неефективните разходи на държавата.

Заложеното ударно увеличение на осигурителните вноски на практика ще покрие раздутите разходи за заплати на държавните служители в електроенергетиката. Ефективният бизнес ще „издържа" неефективната държавна администрация. Това е удар преди всичко срещу бизнеса в България. Проектобюджетът стимулира сивата икономика и възпрепятства новите инвестиции.

„Електроиндустрията е най-големият секторен износител в България. Тя създава значителна добавена стойност и високотехнологични работни места. Въпреки това предприятията от тази индустрия ежедневно се сблъскват с последствията от разрастващата се администрация, непредвидимата нормативна среда и увеличаващата се осигурителна тежест. Високите възнаграждения в държавните енергийни организации и раздутият щат са отдавна известен проблем. Вместо публичните ресурси да са в подкрепа на индустрията, образованието и иновациите, все по-голяма част от тях ще се разпределят към структури с ниска ефективност и ограничен принос към икономическото развитие“, заявява д-р инж. Димитър Белелиев, Председател на УС на БАСЕЛ.

От БАСЕЛ апелират за диалог между държавата, бизнеса и социалните партньори, тъй като „устойчивият растеж на България може да бъде постигнат единствено чрез ефективност, инвестиции и подкрепа за производствения сектор“.

Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) е основана през 1994 г. Тя е национално представителна организация на бранша „Електротехника и електроника“. В нея членуват 115 български и чуждестранни компании с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Членове на БАСЕЛ са производители на електрически и електронни изделия, фирми за ремонт и изграждане на електрически инсталации, доставка на компоненти и др. с общ годишен оборот над 1 млрд. евро.

През 2024 г., за 9-та поредна година (с изкл. на 2022 г.), електроиндустрията е с най-голям принос в износа на България, като към края на м. октомври генерира износ около 4 млрд. евро. В електротехниката и електрониката работят около 1300 компании с над 57 000 служители.