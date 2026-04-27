Toyota с рекордни продажби

Японската автомобилна корпорация Toyota Motor продаде над 10,47 милиона превозни средства през фискалната 2025 година (приключваща на 31 март 2025 г.). Това е първият път, от две години насам, в който Toyota поставя нов рекорд в продажбите.
Продажбите са били на рекордно високи нива въпреки различни предизвикателства, включително търговските тарифи, наложени от администрацията на Тръмп в САЩ, които са особено болезнени за Япония в автомобилната индустрия.
Резкият спад на износа за Близкия изток не попречи на рекордното представяне. Тази цифра се срина с 46,4% през март поради ескалацията на напрежението около Иран след ударите на САЩ и Израел.
Глобалните продажби на Toyota през фискалната 2025 година се увеличиха с 2%. Продажбите в Япония намаляха с 2% (до 1,48 милиона бройки), докато продажбите в чужбина се увеличиха с 2,7% (до 9 милиона бройки).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
11:15 27.04.2026
2 авантгард
Ок ок, не се заяждам, само питам кое е вярно, или е трето?
11:16 27.04.2026
3 ДрайвингПлежър
11:20 27.04.2026
4 таксиджия 🚖
11:20 27.04.2026
5 Факти
11:30 27.04.2026
6 ООрана държава
11:44 27.04.2026
7 Слънчасалия
11:45 27.04.2026