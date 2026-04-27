Toyota с рекордни продажби

Японската автомобилна корпорация Toyota Motor продаде над 10,47 милиона превозни средства през фискалната 2025 година (приключваща на 31 март 2025 г.). Това е първият път, от две години насам, в който Toyota поставя нов рекорд в продажбите.

Продажбите са били на рекордно високи нива въпреки различни предизвикателства, включително търговските тарифи, наложени от администрацията на Тръмп в САЩ, които са особено болезнени за Япония в автомобилната индустрия.

Резкият спад на износа за Близкия изток не попречи на рекордното представяне. Тази цифра се срина с 46,4% през март поради ескалацията на напрежението около Иран след ударите на САЩ и Израел.

Глобалните продажби на Toyota през фискалната 2025 година се увеличиха с 2%. Продажбите в Япония намаляха с 2% (до 1,48 милиона бройки), докато продажбите в чужбина се увеличиха с 2,7% (до 9 милиона бройки).