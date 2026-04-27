Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Toyota с рекордни продажби

27 Април, 2026 11:11 914 7

  • toyota-
  • продажби-
  • рекорд-
  • година

За финансовата 2025 година е продала 14.47 милиона автомобила

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Японската автомобилна корпорация Toyota Motor продаде над 10,47 милиона превозни средства през фискалната 2025 година (приключваща на 31 март 2025 г.). Това е първият път, от две години насам, в който Toyota поставя нов рекорд в продажбите.

Продажбите са били на рекордно високи нива въпреки различни предизвикателства, включително търговските тарифи, наложени от администрацията на Тръмп в САЩ, които са особено болезнени за Япония в автомобилната индустрия.

Резкият спад на износа за Близкия изток не попречи на рекордното представяне. Тази цифра се срина с 46,4% през март поради ескалацията на напрежението около Иран след ударите на САЩ и Израел.

Глобалните продажби на Toyota през фискалната 2025 година се увеличиха с 2%. Продажбите в Япония намаляха с 2% (до 1,48 милиона бройки), докато продажбите в чужбина се увеличиха с 2,7% (до 9 милиона бройки).


Япония
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    3 9 Отговор
    Да си купиш тойота хибрид със цвт, опаааа еЦВТ 🤭 и маратонки Хока, говори достатъчно че си програмист без лично мнение, водещ се от тренда(стадото).

    11:15 27.04.2026

  • 2 авантгард

    9 0 Отговор
    В заглавието пише 14.47, а по-надолу пише 10.47...........
    Ок ок, не се заяждам, само питам кое е вярно, или е трето?

    11:16 27.04.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Абе не бе! Кво са тука някакви печалби - купувайте акции на Тесла - 26 милиона продажби още догодина тамо е парата - търчете!

    11:20 27.04.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    2 6 Отговор
    Задължително засичам грубо водачите на тойота хибрид и тесла!

    11:20 27.04.2026

  • 5 Факти

    3 10 Отговор
    Лада е на 50-то място, а Москвич на 120-то 🤣 Япония с по-малко население и никакви ресурси прави Русия за смях. Трябваше САЩ да не помагат на Русия и да оставят Германия и Япония да си я разделят. Сега там всичко щеше да е топ, а хората щяха да са богати и щастливи. Руснаците дори не осъзнават, че щяха да са 100 пъти по-добре ако бяха загубили ВСВ - дори и като малцинство в Русия и Япония. Понякога не знаем какво печелим когато губим и какво губим когато печелим.

    11:30 27.04.2026

  • 6 ООрана държава

    3 0 Отговор
    За 2026 СиЕйчАр е на дъното по продажби

    11:44 27.04.2026

  • 7 Слънчасалия

    0 4 Отговор
    Колко електромобила е продала Тойотка? Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    11:45 27.04.2026