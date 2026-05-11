Новини
Бизнес »
Иран не е намалил добива на нефт от началото на конфликта

Иран не е намалил добива на нефт от началото на конфликта

11 Май, 2026 19:11 327 3

  • иран-
  • нефт-
  • добив-
  • сащ-
  • близък изток-
  • конфликт

Всичките 40 дни страната експортира нефт

Иран не е намалил добива на нефт от началото на конфликта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През 40-те дни на въоръжения конфликт със САЩ и Израел Иран не е намалил производството си на петрол и е продължил да го изнася, заяви министърът на петрола Мохсен Пакнеджад.

През 40-те дни на войната нашето производство не е намаляло и процесът на износ продължи както се очакваше. Естествено, срещнахме трудности в дните след блокадата. Бяха предприети мерки и тези мерки остават в сила“, каза той по държавната телевизия.

По-рано Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че от началото на военноморската блокада на Иран, американските военни са отклонили над 60 търговски кораба, пътуващи до или от ирански пристанища. Командването също така заяви, че през същия период американските сили са ударили четири търговски кораба.

САЩ започнаха военноморската блокада на Иран на 13 април. CENTCOM заяви, че американската страна ще блокира движението на всички кораби, пътуващи до или напускащи ирански пристанища.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Нищо от написаното не е вярно, товарса ирански лъжи. Хранилищата са им запълнени защото заради блокадата няма ирански експорт. Четете мнения на анализатори, които са наясно със ситуацията.

    19:15 11.05.2026

  • 2 Миуенке

    2 0 Отговор
    И какво хвалят ли се ? Компот ли да им отворим 😃

    19:17 11.05.2026

  • 3 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    0 0 Отговор
    Колко петрол изнесе Иран след блокадата на САЩ.

    19:33 11.05.2026