Иран не е намалил добива на нефт от началото на конфликта

През 40-те дни на въоръжения конфликт със САЩ и Израел Иран не е намалил производството си на петрол и е продължил да го изнася, заяви министърът на петрола Мохсен Пакнеджад.

„През 40-те дни на войната нашето производство не е намаляло и процесът на износ продължи както се очакваше. Естествено, срещнахме трудности в дните след блокадата. Бяха предприети мерки и тези мерки остават в сила“, каза той по държавната телевизия.

По-рано Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че от началото на военноморската блокада на Иран, американските военни са отклонили над 60 търговски кораба, пътуващи до или от ирански пристанища. Командването също така заяви, че през същия период американските сили са ударили четири търговски кораба.

САЩ започнаха военноморската блокада на Иран на 13 април. CENTCOM заяви, че американската страна ще блокира движението на всички кораби, пътуващи до или напускащи ирански пристанища.