Дефицит на сярна киселина заради конфликта в Близкия изток

Конфликтът в Близкия изток се е отразил негативно на световните доставки на сярна киселина и е допринесъл за покачването на цените, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Изданието отбелязва, че сярната киселина е най-широко използваният химикал в света, използван в производството на торове и компютърни чипове, дървообработването, щавенето на кожи и излужването на мед. Значителна част от сярата, доставяна на световния пазар, идва от петролни рафинерии в страните от Персийския залив, а затварянето на Ормузкия проток е направило доставките невъзможни.

Друг фактор, изострящ проблема, е решението на Китай да наложи ограничения върху износа на сярна киселина, съобщава WSJ. Фреда Гордън, директор на Acuity Commodities, която наблюдава пазарите на сяра, отдава хода на Пекин на опасения относно продоволствената сигурност и необходимостта от осигуряване на стабилни цени на торовете.

САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари. На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня с Ислямската република. На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха преговори в Исламабад, но страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица разногласия. На 21 април президентът на САЩ обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.