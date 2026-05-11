Новини
Бизнес »
Дефицит на сярна киселина заради конфликта в Близкия изток

Дефицит на сярна киселина заради конфликта в Близкия изток

11 Май, 2026 18:11 516 4

  • дефицит-
  • близък изток-
  • сярна киселина

Затварянето на Ормузкия проток направи невъзможни доставките на най-широко използвания химикал в света

Дефицит на сярна киселина заради конфликта в Близкия изток - 1
Снмка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Конфликтът в Близкия изток се е отразил негативно на световните доставки на сярна киселина и е допринесъл за покачването на цените, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Изданието отбелязва, че сярната киселина е най-широко използваният химикал в света, използван в производството на торове и компютърни чипове, дървообработването, щавенето на кожи и излужването на мед. Значителна част от сярата, доставяна на световния пазар, идва от петролни рафинерии в страните от Персийския залив, а затварянето на Ормузкия проток е направило доставките невъзможни.

Друг фактор, изострящ проблема, е решението на Китай да наложи ограничения върху износа на сярна киселина, съобщава WSJ. Фреда Гордън, директор на Acuity Commodities, която наблюдава пазарите на сяра, отдава хода на Пекин на опасения относно продоволствената сигурност и необходимостта от осигуряване на стабилни цени на торовете.

САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари. На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня с Ислямската република. На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха преговори в Исламабад, но страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица разногласия. На 21 април президентът на САЩ обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бгг

    6 0 Отговор
    Благодарете на САЩ и Израел за дефицита. И да не забравяме специални поздрави на Гейсъюза за икономическото ни състояние.

    18:21 11.05.2026

  • 2 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Още много стоки ще се покачват заради евреина Ротшилд

    18:54 11.05.2026

  • 3 Хирон

    1 0 Отговор
    България е голям производител на сярна киселина от металургиите в Пирдоп и Пловдив. Около 1,4М тона.

    18:57 11.05.2026

  • 4 Могат Ли ?

    0 0 Отговор
    Финансистите !

    Да Обяснят !

    Как Се Действа !

    В Такива !

    Ситуации ?

    19:16 11.05.2026