Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ: Системите „Пейтриът“ са като детска играчка – не работят ефективно (ВИДЕО)

19 Май, 2026 14:36 2 014 77

Войната в Близкия изток показва слабостите на западните противоракетни системи, казва гостът

Гръцките „Пейтриът“, които бяха разположени близо до границата с България като част от вътрешно преразпределение, сега се преместват. Не е нужно да си военен експерт, за да знаеш, че когато една ракета преминава през територията на Гърция, гръцкото правителство няма как да знае дали тя ще падне в България или в Гърция. Затова гърците са длъжни да реагират и да я свалят, защото не знаят каква е крайната ѝ цел. Но видяхме и в Украйна, и в Близкия изток, че противоракетните системи „Пейтриът“ са като детска играчка – не работят ефективно. Огромна част от системите „Пейтриът“ бяха унищожени в Украйна. А в Близкия изток, въпреки че сме член на НАТО, виждаме, че американските бази са разсипани, не просто унищожени. Те бяха подложени на удари, а противоракетните им системи не дадоха очакваната защита. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС и бивш депутат.

„Именно затова Саудитска Арабия започна да търси споразумение с Иран за ненападение. Такова се подготвя с всички страни от Близкия изток, но без Обединените арабски емирства. Това показва, че системите „Пейтриът“ не гарантират сигурност нито на нас, нито на останалите страни членки на НАТО. Ние трябва внимателно да следим как ще се развие конфликтът между Иран и САЩ и при какви условия ще приключи. За България по-големият проблем ще бъдат тежките икономически последици след конфликта, както и за Европа. А фактът, че Гърция приема вътрешно преразпределение на системите „Пейтриът“, показва, че и те самите не се чувстват достатъчно защитени“, добави гостът.

„Какво се случва сега с американските военни самолети? Премиерът на Канада влезе в конфликт със САЩ, а канадците се насочиха към закупуване на „Грипен“ от Швеция вместо F-35 от САЩ. За F-16 вече никой не говори, защото са стари. Причината е, че канадците гледат цената на изтребителя и параметрите му. „Грипен“ е в същия клас като F-16, макар и с определени разлики, но е по-евтин и поддръжката му също е по-евтина. Голямото предимство на „Грипен“, което беше изтъкнато и по време на дебатите в парламента, когато се подготвяше сделката, е, че шведите предлагаха конкретни условия – да предоставят два самолета безплатно до пълното окомплектоване и, най-важното, да инвестират в България чрез поддръжката на самолетите и производство на част от компонентите у нас. От това, което САЩ обещаха, не се изпълни почти нищо. Парите бяха платени, но къде са американските инвестиции? Къде е реалната поддръжка на F-16 в България? Къде са инвестициите в нови технологии? По онова време много се обясняваше как това е бъдещето, как ще има трансфер на технологии и как самолетите са изключителни. Сега същите хора могат да отидат да се снимат с останалите самолети, които стоят по хангарите и чакат пилоти в реална готовност“, сподели още Румен Гечев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от гробищата

    21 5 Отговор
    всички ше дойдат тук,но не вадете трупове от там!!!

    14:38 19.05.2026

  • 2 Малеееее

    58 20 Отговор
    И този се изявява като всезнайко, подобно на простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Тиквата разбира само от кражби, а Гечев от фалит на държавата.

    14:39 19.05.2026

  • 3 оня с коня

    32 20 Отговор
    важното е че ние нарязахме наще SS-23

    Коментиран от #18

    14:39 19.05.2026

  • 4 Пламен

    64 25 Отговор
    Тоя червен фосил защо трябва пак да му гледадам суратя !?

    Румен Василев Гечев е български икономист и политик от Българската социалистическа партия, вицепремиер и министър на икономическото развитие в правителството на Жан Виденов. Сътрудник на Държавна сигурност.

    Коментиран от #30

    14:40 19.05.2026

  • 5 Ганчев

    49 16 Отговор
    Иначе долар за 3000 лева работеше по-ефективно.

    Коментиран от #10, #12

    14:41 19.05.2026

  • 6 Перо

    22 5 Отговор
    И както винаги, няма разследване, няма виновни, няма обвиняеми в мутренската демокрация, има охрана, по чуждо нареждане на определени лица!

    14:45 19.05.2026

  • 7 И защо

    24 6 Отговор
    Този ЗАЩО коментира Пейтриът, след като, когато беше част от правителството и Народното събрание, той и партията му НЕ ПОИСКАХА НИКАКВО ЗАЩИТНО ОРЪЖИЕ за България.

    Сега това продължава - България НЯМА ПВО, няма бункери - НЯМА НИКАКВА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СИ.

    НО продължават да се купуват оръжия - СКЪПИ НАПАДАТЕЛНИ ОРЪЖИЯ.

    14:45 19.05.2026

  • 8 Всъщност

    17 25 Отговор
    Няма страшно за Гърция - имат си руски С300 ,( Съ 300 се чете )! Да му мислим ние , дето оставихме по една за Козлодуй и София , а другите дадохме на украинската хунта .

    Коментиран от #60

    14:45 19.05.2026

  • 9 провициалист

    12 7 Отговор
    Най-важното е, че цифром и словом ф-ките са един Боташ само за самолетите - без реконструкцията на летище Граф Игнатиево, щото иначе нямаше къде да кацат у нас, без обучение на летци, да не споменавам, че половината ги няма, а половината на половината не летят. И това тепърва генерира разходи в бъдеще.

    14:45 19.05.2026

  • 10 Хи хи

    16 11 Отговор

    До коментар #5 от "Ганчев":

    Това долар за 3000 лв беше при демокрацията 97-ма, а при комунизма който падна 89-та долара беше 3 лева !!!

    Коментиран от #14, #22

    14:46 19.05.2026

  • 11 Пламен

    21 1 Отговор
    По времето тоя федерунгел Г.Герг. и други другари станаха милиардери , а пенциите бяха по 3 $.
    За тез ли гласува ,,мъдрия" народец ?! :)

    14:46 19.05.2026

  • 12 Четете моля

    14 21 Отговор

    До коментар #5 от "Ганчев":

    Стана ясно, че кризата при Жан Виденов е била създадена изкуствено чрез две АМЕРИКАНСКИ фирми (ЦРУ)

    14:47 19.05.2026

  • 13 А дали

    20 7 Отговор
    Пък дали не видяхме какво се случи с руските и китайски системи в Иран?
    Във всеки един момент имаше стотици еврейски и американски самолети в небето им в продължение на месец та колко точно бяха свалени??
    Като те обсипват с ракети денонощно и Господ да си пак ще изравнят със земята..

    14:47 19.05.2026

  • 14 Пламен

    16 9 Отговор

    До коментар #10 от "Хи хи":

    Ти долар къде си виждала през кумунизъма , ма?

    Коментиран от #27

    14:48 19.05.2026

  • 15 Ха ха

    21 8 Отговор
    "Огромна част от системите Пейтриът в Украйна бяха унищожени"???
    Колко броя системи Пейтриът има в Украйна бе другарю църул?

    Коментиран от #37

    14:49 19.05.2026

  • 16 Те пък щото тези на Иран

    19 8 Отговор
    работят много добре. От някакви самолетоносачи им сринаха почти цялата наземна техника на армията.

    14:50 19.05.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    8 20 Отговор
    Защо тук ме писахте , че преди няколко дни в Украйна е имало Dogfight между СУ-35 и Ф-16. Естествено Ефката е дала фира. Бойко лупи боклуци, дето само за музея стават.

    Коментиран от #46

    14:50 19.05.2026

  • 18 Аз.....

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Правиш ли разлика м/у ПВО и балистични ракети ????
    Аз другаря...... все още някой помнят 1996,97г.

    14:50 19.05.2026

  • 19 Г-н Хиперинфлация

    26 4 Отговор
    Специалистът по предизвикване на хиперинфлация се оказа, че разбира и от ПВО!!!
    Ако експертизата му е толкова задълбочена, колкото във сферата на финансите, най-добре чуваме го какво мисли и правим обратното....

    14:50 19.05.2026

  • 20 смях в залата

    20 5 Отговор
    Малоумник. Руските ли са по-добри. Украинците таковата мамата на РАшките и тяхното пво

    14:51 19.05.2026

  • 21 Зенитчик

    24 4 Отговор
    Гечев,
    Що не си приказваш за икономиката, в която си специалист...
    А, вярно - ти беше министър през жан-виденовата зима...
    Дотук с експертизата ти.
    Украйна загуби две пускови установки, докато се придвижваха. Останалото с руски измишльотини.
    Американските и израелските самолети си летят необезпокоявани над Техеран, който е "прикрит от на-доброто ПВО - руското". Явно е добро само за паради. Иначе - кръгла нула.

    Коментиран от #32

    14:51 19.05.2026

  • 22 На Магурата

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хи хи":

    Се търгуваше 1 долар за 10 лева. Макар че "официално" беше 0.90 ст. За долар.

    Коментиран от #33

    14:51 19.05.2026

  • 23 Потрес

    21 5 Отговор
    Първо Гечев да благодари защото не е в затвора за нациотално предателство. Същият с Жан Виденов закопаха така България, че последващите се видяха в чудо, как да измъкнат страната от бездната. Класически комунистически мръсник и лъжец

    14:52 19.05.2026

  • 24 Тодар Живков

    17 3 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    14:53 19.05.2026

  • 25 дядо дръмпир

    16 4 Отговор
    този освен от фалит на банки и държави разбира и от системи за ПВО.......Може би руските системи ще му паснат по добре.да си взема домочадието и вместо в симеоново да лети за шереметиево ако е отворено!пс.как си е извоювал титлата простифесор???

    Коментиран от #49

    14:53 19.05.2026

  • 26 Дик диверсанта

    11 3 Отговор
    Който разпространява руска пропаганда нали знаете какво го очаква?

    Коментиран от #44

    14:54 19.05.2026

  • 27 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пламен":

    Ми купуваха се бе, а който е работил в Либия, Ирак носеше оттам !!!

    14:55 19.05.2026

  • 28 Фори

    14 4 Отговор
    Ей този Румен Гечев професор по всичко! И военен експерт и икономически и от медицина разбира! Кадрите на БКП /БСП и ДС са енциклопедисти!

    14:55 19.05.2026

  • 29 665

    13 4 Отговор
    Колко ли такива ма л0 умни търтеи професори храним

    14:55 19.05.2026

  • 30 Дик диверсанта

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пламен":

    За икономист никой не е казал, че е такъв, това че се е писал не значи че е.

    14:55 19.05.2026

  • 31 Коритаров

    12 4 Отговор
    Е това си е прозрение, а нещо да с400 във Венецуела и Иран да каже

    14:56 19.05.2026

  • 32 Точно

    14 3 Отговор

    До коментар #21 от "Зенитчик":

    Казано. Е тоя направи 3000лв за 1 долар. И за 30 г. докара БСП до един файтон хора. А Крум Зарков в другия файтон. Даже и държавна субсидия не взеха , а трябва да чакат нещо да им метне Митрофанова.

    Коментиран от #36

    14:56 19.05.2026

  • 33 Хи хи

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "На Магурата":

    Някой тъмнозелен те е преметнал, аз до последния ден на комунизма ги купувах на 3 лева !!

    14:56 19.05.2026

  • 34 ХАХАХА😂

    9 4 Отговор
    Професионален клоун... Ама от самолети разбира повече от икономика де, щото се знае какъв "икономист" е😂👎

    14:58 19.05.2026

  • 35 гейчеф

    11 2 Отговор
    я кажи как 1$=3000 лв.

    Коментиран от #38

    14:58 19.05.2026

  • 36 Хи хи

    5 6 Отговор

    До коментар #32 от "Точно":

    3000 лв за долар направи демокрацията, при комунизма долара беше 3 лева !!!

    Коментиран от #45

    14:58 19.05.2026

  • 37 Елементарно , бе Уотсън ! 😀

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха":

    До средата на тази година Украйна е получила от САЩ и Германия 12 нови системи Пейтриът и 600 ракети за тях Без дори да споменаваме "старите" , прехвърляни от други страни , като по почина на Тагаренко . Ще питаш ли колко ф16 е получила Украйна , или ще се запиташ защо е Сирия на Ф35 е забранено да лети над зони , в които има С300

    Коментиран от #48, #53

    14:58 19.05.2026

  • 38 Хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "гейчеф":

    Ми как, демокрация бе !!

    Коментиран от #40

    14:59 19.05.2026

  • 39 Пламен

    13 3 Отговор
    Това са ,,новите,, капацитети на фатмака.
    На времето фалира България

    15:01 19.05.2026

  • 40 михихи

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи":

    яш прэс

    15:02 19.05.2026

  • 41 Казуар

    12 4 Отговор
    Другарю Гечев, а при ПВО на Иран самолетите на Израел и американците свободно летяха над страната.

    15:02 19.05.2026

  • 42 Гечеффф ти учадтва

    10 3 Отговор
    Във фалита на държавата ,като финансов министър.Тебе да те питам от какво ти разбира комундтелската глава ,разбирам ,че разчиташ на късопаметния народ,но ние ви помним.И защо не кажеш ,че офертата на Грипен беше без много доокомплектоване и въоръжение на самолетите.Те са с американски двигатели.

    15:03 19.05.2026

  • 43 Този не разсмя

    5 2 Отговор
    Ако на калашниците викаш ПВО добрееее.... тъпа пропаганда....

    15:03 19.05.2026

  • 44 И кво ?

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "Дик диверсанта":

    Тц . Знаем само какъв як секс си правеха шпионите на Турция и Англия на Петрохан .

    Коментиран от #52, #61

    15:04 19.05.2026

  • 45 Е сега

    12 2 Отговор

    До коментар #36 от "Хи хи":

    Под евро за долар. Долара няма и 2лв. Това направи демокрацията за долара. А комунягите начело с Виденов и тоя смешник направиха 1 германска марка 2000лева, и 1 долар 3000лева. Ма какво да ги правиш комунисти , цялата работа им е такава. Но да трепят хора и да взривяват църкви могат. Не че вече не са черво да се кръстят по църквите.

    15:04 19.05.2026

  • 46 Зенитчик

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Нещо другарю си се объркал.
    Всъщност F-16 на 07.06.2025 г. свали руски Су-35С.
    А сега през май 2026 има руски фантазии.
    Самолетите, които украйнците получиха са стари модификации, макар и с известен ъпгрейд. За съжаление, тръмпягата доста ограничи помощта на Украйна и това силно затруднява украйнците. Затова те наблягат на дронове и създадоха зона на смъртта над линията на съприкосновение. И това е само началото.
    Нашите F-16 са супер модерни. Единствено нямат стелт-характеристики. Друг е въпросът, че съвременният самолет е интегрирана бойна платформа. А понеже бойко е замесен - то вероятно са орязани доста допълнителни компоненти. Което пречи на застъпването на F-16 на бойно дежурство.

    Коментиран от #74

    15:04 19.05.2026

  • 47 Рън Рън

    4 1 Отговор
    Тоа па откъде знае

    15:05 19.05.2026

  • 48 Абе смех

    12 5 Отговор

    До коментар #37 от "Елементарно , бе Уотсън ! 😀":

    Пусни си интернета ,защото познанията са ти нула и вижколко руски с300унищожиха украинските дронове.Абе да те питам онзи ден вМацква и областта как укр.дро ове пробиха 4степенната ПВО защита,кажи ....

    Коментиран от #59

    15:06 19.05.2026

  • 49 Тошко

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "дядо дръмпир":

    Как... с комонистчески заслуги

    15:07 19.05.2026

  • 50 Пламен

    14 3 Отговор
    Мордофанова пак е дала партийно поръчение на доносника ,,Економов" ( Р. Геч. според архива на ДС ).

    15:07 19.05.2026

  • 51 Пробвай я

    8 1 Отговор
    Румба ,ами като са детска аграчка една да ти се изтърси по умната глава.Може и да не те заболи.

    15:10 19.05.2026

  • 52 Пак аз

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "И кво ?":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    15:10 19.05.2026

  • 53 Зенитчик

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Елементарно , бе Уотсън ! 😀":

    Айде да спрем с послъгването.
    Тази година Украйна получи от Германия - две батареи.
    Изобщо правиш ли разлика между "система", "батарея", "пускова установка", "радарна система", "пункт за управление"?

    Коментиран от #62

    15:12 19.05.2026

  • 54 Аз съм гечев- паразит непотребен

    12 2 Отговор
    фалирах страната с безмозъчника Жан Лебеда ...сега и от ракети разбирам , а всъшност съм проста нагла крадлива с.мрад непотребна ..ставам само за сапун ..и ще стана както съм тръгнал

    15:13 19.05.2026

  • 55 Весел Патиланец

    12 2 Отговор
    Г-н Фалит да говори за военни въпроси... толкова ли го закъсахте копейките!!!
    Иначе очаквано надува русйата гайда - грипен не ф-16 - защото от грипен руснака не се страхува, а от Ф-ките толкова се страхува че мести самальотите зад урал ;-)
    А за пейтриотите - питайте раззия защо пуска бомбите към раззия от урал!
    Тези опорки са като санкциите ни помагат!

    15:14 19.05.2026

  • 56 Майко мила

    6 1 Отговор
    😅😅😅😅😅😅😅

    15:15 19.05.2026

  • 57 Абсурдистан

    10 0 Отговор
    Невероятен експерт е тоя. Сигурно е участвал в създаването им. Има логика, че покрай новата власт изпълзяват всякакви влечуги от миналото.

    15:15 19.05.2026

  • 58 Търновец

    4 1 Отговор
    Боже мили Анунаки. Такова невежество за инженерни и военни проблеми скоро не бе се случвало Пейтриът не са проектирани срещу дронове преди около 30 години дронове нямаше. Пейтриът да срещу самолети коптери и неголеми балистични ракети. Срещу дронове е Германската Skynex a същата система е срещу крилати ракети и всякакви снаряди и мини и имат даже лазерни оръдия. А един Грипен Е е поне 5 F 16 победител на симулиран бой и последните грипени за Колумбия са с двигатели Rolls Royce и са по добри от Американските на GE

    15:16 19.05.2026

  • 59 Елементарно , бе Уотсън !

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Абе смех":

    Около 10% унищожени . И то с помощта на американски спътници . Колкото до Иран : ескадрилата EA-18G Growler – модифицирани за радиоелектронна борба изтребители.

    Тези машини са създадени на базата на F/A-18F Super Hornet, но освен няколко ракети AIM-120 за самозащита и AGM-88 HARM за унищожение на наземни радари, по крилата им са закачени контейнери за радиоелектронна атака и борба / Знаеш ли тези Ф18 колко по-високо стъпало са от ф16 и Ф35 . Не знам щатите да разрешават друг да ги купува . / "Украински дронове" ? 😄...смешник !

    15:20 19.05.2026

  • 60 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Всъщност":

    Шкумба, ти ли си? В Москва с какво се пазят...че за там още и ракети не са тръгнали...

    15:23 19.05.2026

  • 61 По скоро

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "И кво ?":

    Руските шпиони. Единият от петроханци е представлявал Русия срещу България в абритажа и е взел много денги от тавариш Путин. Руска работа . Толкова хубави рускини а Чапаев пита за Петка.

    Коментиран от #63

    15:27 19.05.2026

  • 62 Елементарно , бе Уотсън !

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Зенитчик":

    Тези доставки започват от пролетта на 2023г .Двете германски системи , за които говориш от тази година са последните . И е на база Министерство на отбраната на Украйна и Kyiv Independent . А какво ви говорят в клуба на Паси и DW ...това не знам .

    Коментиран от #76

    15:28 19.05.2026

  • 63 Или пък

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "По скоро":

    Представлявал е английска кантора ! Ами ще вземе , като ни управляват турски и английски шпиони , за които българската енергетика и международните договори нищо не значат .

    Коментиран от #71

    15:32 19.05.2026

  • 64 явер

    7 1 Отговор
    Този долен педал фалира държавата, сега разбира и от аероплани. Въобще е за разстрел.

    15:34 19.05.2026

  • 65 Гражданин

    2 0 Отговор
    Покажете му на този дипломата, и после го интервюирайте!

    15:38 19.05.2026

  • 66 спокойно

    1 3 Отговор
    дара ще ни пази от ракетите.

    15:38 19.05.2026

  • 67 гадател

    3 0 Отговор
    И тоя ли разбира?

    15:43 19.05.2026

  • 68 Анджо

    6 1 Отговор
    Комунизма настъпва, Българи кои качихте на власт. Тия ще продадат България за жълти стотинки, ако вече не са го направили.

    15:43 19.05.2026

  • 69 Крум Страшни

    6 2 Отговор
    Как може да се е родил такъв тъпанар?! Че и на студенти да преподава такива глупости..! Г-н Фалит, Пейтриът са надеждни много по-вече от любимите ти руски С300 и С 400,които трудно опазват Москва, а във Венецуела бяха 0.Разбираш ли, 0.САЩ си разхождаха над 150 самолета и Сетките не гъкнаха. Над Иран има близо 10000 полета, бойни в двете нападения и също Сетките бяха остани. Автоласите дадоха фира! Спри се! Направи опит да фалираш България, после фалира БСП... Долен Русороб!

    15:44 19.05.2026

  • 70 Пруууч

    3 1 Отговор
    Този трябва да го натирим към североизточната k.o4.i.n.a където му е мястото

    15:44 19.05.2026

  • 71 Да ли е

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Или пък":

    В Англия или Пакистан руснаците са си руснаци, и цялата им работа е петроханска. И в Англия има много руски шпиони, включително и българи шпиониращи за руснаците. Та петроханеца е бранел руснаците срещу Родината си. Както и да го въртиш си е руска работа.

    15:47 19.05.2026

  • 72 Самозабравил се

    1 1 Отговор
    Евала СПЕЦИАЛИСТО !-ТЪП И ЗАДРЪСТЕН КОМУНЯГА

    15:50 19.05.2026

  • 73 Истината

    1 0 Отговор
    Виденов отказа влизане в НАТО и не продаде Нефтохим на Рем Вяхирев без пари.
    Руско Българската банка на Кюлев, СИК. ВИС даваха по 70 Д М ва студент да крещи ..Кой не скача е червен.
    Доган в Попското сложи Костов начело.
    Първанов и Добрев в последния момент продадоха мандата на БСП на Костов.
    Той взе властта и евтино продаде Нефтохим на Вяхирев.
    Проведе единственият в света Закон за ликвидацията и ликвидира България

    15:53 19.05.2026

  • 74 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Зенитчик":

    Фантазиите ти нямат.край. Пише, че това е първа среща и измислиците ти ме хващат декиш. Влез в "Труд" и чети, ако можеш.

    Коментиран от #77

    15:59 19.05.2026

  • 75 володя

    1 0 Отговор
    Румен Гечев е икономист, заради своите постижения, е признат в цял свят. Разбира много и от противоракетни системи, за това ви благодаря за интервюто с него!

    16:07 19.05.2026

  • 76 Зенитчик

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Айде сега прочети ти какво си написал и намали водката.
    Още доста преди войната, един Z-тник, специалист, анализирайки действията на ПВО руско производство в последните локални войни, направи еднозначен извод, че то (руското) е пълен боклкук и единствената причина е да се произвежда е да точат бюджетни средства.
    Тогава все още можеха в разни патриотични канали да се казва и малко истина. Сега - не може. Или като гиркин в тюрмата или в психушката. И пак ти казвам - спри с тия руски телеграм канали, че не ти останаха мозъчни клетки.

    16:12 19.05.2026

  • 77 Зенитчик

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "РЕАЛИСТ":

    Аз мойто момче, не чета "Труд:, който се превърна локализирана българска версия на руската "правда".
    И теб не те съветвам. Има достатъчно сайтове, в които се показва информация с доказателствен материал за загубите от украинска и руска страна. Само трябва малко езици да знаеш.

    16:15 19.05.2026

