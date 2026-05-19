Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ: Системите „Пейтриът“ са като детска играчка – не работят ефективно (ВИДЕО)

Гръцките „Пейтриът“, които бяха разположени близо до границата с България като част от вътрешно преразпределение, сега се преместват. Не е нужно да си военен експерт, за да знаеш, че когато една ракета преминава през територията на Гърция, гръцкото правителство няма как да знае дали тя ще падне в България или в Гърция. Затова гърците са длъжни да реагират и да я свалят, защото не знаят каква е крайната ѝ цел. Но видяхме и в Украйна, и в Близкия изток, че противоракетните системи „Пейтриът“ са като детска играчка – не работят ефективно. Огромна част от системите „Пейтриът“ бяха унищожени в Украйна. А в Близкия изток, въпреки че сме член на НАТО, виждаме, че американските бази са разсипани, не просто унищожени. Те бяха подложени на удари, а противоракетните им системи не дадоха очакваната защита. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС и бивш депутат.
„Именно затова Саудитска Арабия започна да търси споразумение с Иран за ненападение. Такова се подготвя с всички страни от Близкия изток, но без Обединените арабски емирства. Това показва, че системите „Пейтриът“ не гарантират сигурност нито на нас, нито на останалите страни членки на НАТО. Ние трябва внимателно да следим как ще се развие конфликтът между Иран и САЩ и при какви условия ще приключи. За България по-големият проблем ще бъдат тежките икономически последици след конфликта, както и за Европа. А фактът, че Гърция приема вътрешно преразпределение на системите „Пейтриът“, показва, че и те самите не се чувстват достатъчно защитени“, добави гостът.
„Какво се случва сега с американските военни самолети? Премиерът на Канада влезе в конфликт със САЩ, а канадците се насочиха към закупуване на „Грипен“ от Швеция вместо F-35 от САЩ. За F-16 вече никой не говори, защото са стари. Причината е, че канадците гледат цената на изтребителя и параметрите му. „Грипен“ е в същия клас като F-16, макар и с определени разлики, но е по-евтин и поддръжката му също е по-евтина. Голямото предимство на „Грипен“, което беше изтъкнато и по време на дебатите в парламента, когато се подготвяше сделката, е, че шведите предлагаха конкретни условия – да предоставят два самолета безплатно до пълното окомплектоване и, най-важното, да инвестират в България чрез поддръжката на самолетите и производство на част от компонентите у нас. От това, което САЩ обещаха, не се изпълни почти нищо. Парите бяха платени, но къде са американските инвестиции? Къде е реалната поддръжка на F-16 в България? Къде са инвестициите в нови технологии? По онова време много се обясняваше как това е бъдещето, как ще има трансфер на технологии и как самолетите са изключителни. Сега същите хора могат да отидат да се снимат с останалите самолети, които стоят по хангарите и чакат пилоти в реална готовност“, сподели още Румен Гечев.
1 от гробищата
2 Малеееее
3 оня с коня
4 Пламен
Румен Василев Гечев е български икономист и политик от Българската социалистическа партия, вицепремиер и министър на икономическото развитие в правителството на Жан Виденов. Сътрудник на Държавна сигурност.
5 Ганчев
6 Перо
7 И защо
Сега това продължава - България НЯМА ПВО, няма бункери - НЯМА НИКАКВА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СИ.
НО продължават да се купуват оръжия - СКЪПИ НАПАДАТЕЛНИ ОРЪЖИЯ.
8 Всъщност
9 провициалист
10 Хи хи
До коментар #5 от "Ганчев":Това долар за 3000 лв беше при демокрацията 97-ма, а при комунизма който падна 89-та долара беше 3 лева !!!
11 Пламен
За тез ли гласува ,,мъдрия" народец ?! :)
12 Четете моля
До коментар #5 от "Ганчев":Стана ясно, че кризата при Жан Виденов е била създадена изкуствено чрез две АМЕРИКАНСКИ фирми (ЦРУ)
13 А дали
Във всеки един момент имаше стотици еврейски и американски самолети в небето им в продължение на месец та колко точно бяха свалени??
Като те обсипват с ракети денонощно и Господ да си пак ще изравнят със земята..
14 Пламен
До коментар #10 от "Хи хи":Ти долар къде си виждала през кумунизъма , ма?
15 Ха ха
Колко броя системи Пейтриът има в Украйна бе другарю църул?
16 Те пък щото тези на Иран
17 РЕАЛИСТ
18 Аз.....
До коментар #3 от "оня с коня":Правиш ли разлика м/у ПВО и балистични ракети ????
Аз другаря...... все още някой помнят 1996,97г.
19 Г-н Хиперинфлация
Ако експертизата му е толкова задълбочена, колкото във сферата на финансите, най-добре чуваме го какво мисли и правим обратното....
20 смях в залата
21 Зенитчик
Що не си приказваш за икономиката, в която си специалист...
А, вярно - ти беше министър през жан-виденовата зима...
Дотук с експертизата ти.
Украйна загуби две пускови установки, докато се придвижваха. Останалото с руски измишльотини.
Американските и израелските самолети си летят необезпокоявани над Техеран, който е "прикрит от на-доброто ПВО - руското". Явно е добро само за паради. Иначе - кръгла нула.
Коментиран от #32
22 На Магурата
До коментар #10 от "Хи хи":Се търгуваше 1 долар за 10 лева. Макар че "официално" беше 0.90 ст. За долар.
Коментиран от #33
23 Потрес
24 Тодар Живков
25 дядо дръмпир
26 Дик диверсанта
27 Хи хи
До коментар #14 от "Пламен":Ми купуваха се бе, а който е работил в Либия, Ирак носеше оттам !!!
28 Фори
14:55 19.05.2026
29 665
30 Дик диверсанта
До коментар #4 от "Пламен":За икономист никой не е казал, че е такъв, това че се е писал не значи че е.
31 Коритаров
32 Точно
До коментар #21 от "Зенитчик":Казано. Е тоя направи 3000лв за 1 долар. И за 30 г. докара БСП до един файтон хора. А Крум Зарков в другия файтон. Даже и държавна субсидия не взеха , а трябва да чакат нещо да им метне Митрофанова.
33 Хи хи
До коментар #22 от "На Магурата":Някой тъмнозелен те е преметнал, аз до последния ден на комунизма ги купувах на 3 лева !!
34 ХАХАХА😂
35 гейчеф
36 Хи хи
До коментар #32 от "Точно":3000 лв за долар направи демокрацията, при комунизма долара беше 3 лева !!!
37 Елементарно , бе Уотсън ! 😀
До коментар #15 от "Ха ха":До средата на тази година Украйна е получила от САЩ и Германия 12 нови системи Пейтриът и 600 ракети за тях Без дори да споменаваме "старите" , прехвърляни от други страни , като по почина на Тагаренко . Ще питаш ли колко ф16 е получила Украйна , или ще се запиташ защо е Сирия на Ф35 е забранено да лети над зони , в които има С300
Коментиран от #48, #53
38 Хи хи
До коментар #35 от "гейчеф":Ми как, демокрация бе !!
39 Пламен
На времето фалира България
40 михихи
До коментар #38 от "Хи хи":яш прэс
42 Гечеффф ти учадтва
44 И кво ?
До коментар #26 от "Дик диверсанта":Тц . Знаем само какъв як секс си правеха шпионите на Турция и Англия на Петрохан .
45 Е сега
До коментар #36 от "Хи хи":Под евро за долар. Долара няма и 2лв. Това направи демокрацията за долара. А комунягите начело с Виденов и тоя смешник направиха 1 германска марка 2000лева, и 1 долар 3000лева. Ма какво да ги правиш комунисти , цялата работа им е такава. Но да трепят хора и да взривяват църкви могат. Не че вече не са черво да се кръстят по църквите.
46 Зенитчик
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Нещо другарю си се объркал.
Всъщност F-16 на 07.06.2025 г. свали руски Су-35С.
А сега през май 2026 има руски фантазии.
Самолетите, които украйнците получиха са стари модификации, макар и с известен ъпгрейд. За съжаление, тръмпягата доста ограничи помощта на Украйна и това силно затруднява украйнците. Затова те наблягат на дронове и създадоха зона на смъртта над линията на съприкосновение. И това е само началото.
Нашите F-16 са супер модерни. Единствено нямат стелт-характеристики. Друг е въпросът, че съвременният самолет е интегрирана бойна платформа. А понеже бойко е замесен - то вероятно са орязани доста допълнителни компоненти. Което пречи на застъпването на F-16 на бойно дежурство.
47 Рън Рън
48 Абе смех
До коментар #37 от "Елементарно , бе Уотсън ! 😀":Пусни си интернета ,защото познанията са ти нула и вижколко руски с300унищожиха украинските дронове.Абе да те питам онзи ден вМацква и областта как укр.дро ове пробиха 4степенната ПВО защита,кажи ....
49 Тошко
До коментар #25 от "дядо дръмпир":Как... с комонистчески заслуги
52 Пак аз
До коментар #44 от "И кво ?":Да не си бит с мотика по главата като малък?
53 Зенитчик
До коментар #37 от "Елементарно , бе Уотсън ! 😀":Айде да спрем с послъгването.
Тази година Украйна получи от Германия - две батареи.
Изобщо правиш ли разлика между "система", "батарея", "пускова установка", "радарна система", "пункт за управление"?
54 Аз съм гечев- паразит непотребен
55 Весел Патиланец
Иначе очаквано надува русйата гайда - грипен не ф-16 - защото от грипен руснака не се страхува, а от Ф-ките толкова се страхува че мести самальотите зад урал ;-)
А за пейтриотите - питайте раззия защо пуска бомбите към раззия от урал!
Тези опорки са като санкциите ни помагат!
59 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #48 от "Абе смех":Около 10% унищожени . И то с помощта на американски спътници . Колкото до Иран : ескадрилата EA-18G Growler – модифицирани за радиоелектронна борба изтребители.
Тези машини са създадени на базата на F/A-18F Super Hornet, но освен няколко ракети AIM-120 за самозащита и AGM-88 HARM за унищожение на наземни радари, по крилата им са закачени контейнери за радиоелектронна атака и борба / Знаеш ли тези Ф18 колко по-високо стъпало са от ф16 и Ф35 . Не знам щатите да разрешават друг да ги купува . / "Украински дронове" ? 😄...смешник !
60 Някой
До коментар #8 от "Всъщност":Шкумба, ти ли си? В Москва с какво се пазят...че за там още и ракети не са тръгнали...
61 По скоро
До коментар #44 от "И кво ?":Руските шпиони. Единият от петроханци е представлявал Русия срещу България в абритажа и е взел много денги от тавариш Путин. Руска работа . Толкова хубави рускини а Чапаев пита за Петка.
62 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #53 от "Зенитчик":Тези доставки започват от пролетта на 2023г .Двете германски системи , за които говориш от тази година са последните . И е на база Министерство на отбраната на Украйна и Kyiv Independent . А какво ви говорят в клуба на Паси и DW ...това не знам .
63 Или пък
До коментар #61 от "По скоро":Представлявал е английска кантора ! Ами ще вземе , като ни управляват турски и английски шпиони , за които българската енергетика и международните договори нищо не значат .
71 Да ли е
До коментар #63 от "Или пък":В Англия или Пакистан руснаците са си руснаци, и цялата им работа е петроханска. И в Англия има много руски шпиони, включително и българи шпиониращи за руснаците. Та петроханеца е бранел руснаците срещу Родината си. Както и да го въртиш си е руска работа.
73 Истината
Руско Българската банка на Кюлев, СИК. ВИС даваха по 70 Д М ва студент да крещи ..Кой не скача е червен.
Доган в Попското сложи Костов начело.
Първанов и Добрев в последния момент продадоха мандата на БСП на Костов.
Той взе властта и евтино продаде Нефтохим на Вяхирев.
Проведе единственият в света Закон за ликвидацията и ликвидира България
74 РЕАЛИСТ
До коментар #46 от "Зенитчик":Фантазиите ти нямат.край. Пише, че това е първа среща и измислиците ти ме хващат декиш. Влез в "Труд" и чети, ако можеш.
76 Зенитчик
До коментар #62 от "Елементарно , бе Уотсън !":Айде сега прочети ти какво си написал и намали водката.
Още доста преди войната, един Z-тник, специалист, анализирайки действията на ПВО руско производство в последните локални войни, направи еднозначен извод, че то (руското) е пълен боклкук и единствената причина е да се произвежда е да точат бюджетни средства.
Тогава все още можеха в разни патриотични канали да се казва и малко истина. Сега - не може. Или като гиркин в тюрмата или в психушката. И пак ти казвам - спри с тия руски телеграм канали, че не ти останаха мозъчни клетки.
77 Зенитчик
До коментар #74 от "РЕАЛИСТ":Аз мойто момче, не чета "Труд:, който се превърна локализирана българска версия на руската "правда".
И теб не те съветвам. Има достатъчно сайтове, в които се показва информация с доказателствен материал за загубите от украинска и руска страна. Само трябва малко езици да знаеш.
