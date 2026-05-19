Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ: Системите „Пейтриът“ са като детска играчка – не работят ефективно (ВИДЕО)

Гръцките „Пейтриът“, които бяха разположени близо до границата с България като част от вътрешно преразпределение, сега се преместват. Не е нужно да си военен експерт, за да знаеш, че когато една ракета преминава през територията на Гърция, гръцкото правителство няма как да знае дали тя ще падне в България или в Гърция. Затова гърците са длъжни да реагират и да я свалят, защото не знаят каква е крайната ѝ цел. Но видяхме и в Украйна, и в Близкия изток, че противоракетните системи „Пейтриът“ са като детска играчка – не работят ефективно. Огромна част от системите „Пейтриът“ бяха унищожени в Украйна. А в Близкия изток, въпреки че сме член на НАТО, виждаме, че американските бази са разсипани, не просто унищожени. Те бяха подложени на удари, а противоракетните им системи не дадоха очакваната защита. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС и бивш депутат.

„Именно затова Саудитска Арабия започна да търси споразумение с Иран за ненападение. Такова се подготвя с всички страни от Близкия изток, но без Обединените арабски емирства. Това показва, че системите „Пейтриът“ не гарантират сигурност нито на нас, нито на останалите страни членки на НАТО. Ние трябва внимателно да следим как ще се развие конфликтът между Иран и САЩ и при какви условия ще приключи. За България по-големият проблем ще бъдат тежките икономически последици след конфликта, както и за Европа. А фактът, че Гърция приема вътрешно преразпределение на системите „Пейтриът“, показва, че и те самите не се чувстват достатъчно защитени“, добави гостът.

„Какво се случва сега с американските военни самолети? Премиерът на Канада влезе в конфликт със САЩ, а канадците се насочиха към закупуване на „Грипен“ от Швеция вместо F-35 от САЩ. За F-16 вече никой не говори, защото са стари. Причината е, че канадците гледат цената на изтребителя и параметрите му. „Грипен“ е в същия клас като F-16, макар и с определени разлики, но е по-евтин и поддръжката му също е по-евтина. Голямото предимство на „Грипен“, което беше изтъкнато и по време на дебатите в парламента, когато се подготвяше сделката, е, че шведите предлагаха конкретни условия – да предоставят два самолета безплатно до пълното окомплектоване и, най-важното, да инвестират в България чрез поддръжката на самолетите и производство на част от компонентите у нас. От това, което САЩ обещаха, не се изпълни почти нищо. Парите бяха платени, но къде са американските инвестиции? Къде е реалната поддръжка на F-16 в България? Къде са инвестициите в нови технологии? По онова време много се обясняваше как това е бъдещето, как ще има трансфер на технологии и как самолетите са изключителни. Сега същите хора могат да отидат да се снимат с останалите самолети, които стоят по хангарите и чакат пилоти в реална готовност“, сподели още Румен Гечев.

