Тръмп с коментар за преориентирането на световния пазар на петрол

5 Май, 2026 21:56 845 6

Повече държави ще купуват суровината от САЩ

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американо-израелската военна операция срещу Иран преразпределя световния енергиен пазар и го измества към закупуване на петрол от САЩ.

„Това, което се случва, е, че хората се учат да купуват петрол от САЩ“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в разговор с репортери в Белия дом, коментирайки енергийната криза, предизвикана от американско-израелската военна операция срещу Иран. „Те правят това пътуване, за да закупят петрол от САЩ. По-безопасно е отколкото да минават през Ормузкия проток“, отбеляза ръководителят на администрацията във Вашингтон.

„И вероятно става въпрос и за продукт с по-високо качество“, заяви президентът. „Те се учат да купуват от САЩ, променят навиците си“, каза той за потребителите на световния енергиен пазар.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Лаконично

    4 1 Отговор
    АКО!?

    21:59 05.05.2026

  • 2 Пич

    6 1 Отговор
    Коментари на един малоумник!!! Или - на израелски пленник!!! Такива като Епщайн не са организирали тези извращения, защото са много арни! А за да събират компромати за евреите!!! И компромати има достатъчно, защото когато Израел поиска нещо, САЩ козирува независимо кой е на власт!!!

    22:07 05.05.2026

  • 3 Ами

    6 2 Отговор
    Ако Европа не беше ръководена от безмозъчни кокошки и купуваше от Руси Бай Дончо щеше друго да пее!

    22:15 05.05.2026

  • 4 Бяла мечка

    1 2 Отговор
    Путин духа супата😀😀😀

    22:15 05.05.2026

  • 5 Грешка

    6 1 Отговор
    "Американо-израелската ТЕРОРИСТИЧНА операция срещу Иран"
    А има ли поне един вменяем жълтопаветник, който може да каже къде е евтиния краварски газ и петрол, който обещаваха през 2021г с високите борсови цени на газта, или по-късно, когато ЕССР спря да купува петрол от Русия?

    22:15 05.05.2026

  • 6 🤣🤣🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    22:16 05.05.2026