Американо-израелската военна операция срещу Иран преразпределя световния енергиен пазар и го измества към закупуване на петрол от САЩ.

„Това, което се случва, е, че хората се учат да купуват петрол от САЩ“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в разговор с репортери в Белия дом, коментирайки енергийната криза, предизвикана от американско-израелската военна операция срещу Иран. „Те правят това пътуване, за да закупят петрол от САЩ. По-безопасно е отколкото да минават през Ормузкия проток“, отбеляза ръководителят на администрацията във Вашингтон.

„И вероятно става въпрос и за продукт с по-високо качество“, заяви президентът. „Те се учат да купуват от САЩ, променят навиците си“, каза той за потребителите на световния енергиен пазар.