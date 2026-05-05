Тръмп с коментар за преориентирането на световния пазар на петрол

Американо-израелската военна операция срещу Иран преразпределя световния енергиен пазар и го измества към закупуване на петрол от САЩ.
„Това, което се случва, е, че хората се учат да купуват петрол от САЩ“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в разговор с репортери в Белия дом, коментирайки енергийната криза, предизвикана от американско-израелската военна операция срещу Иран. „Те правят това пътуване, за да закупят петрол от САЩ. По-безопасно е отколкото да минават през Ормузкия проток“, отбеляза ръководителят на администрацията във Вашингтон.
„И вероятно става въпрос и за продукт с по-високо качество“, заяви президентът. „Те се учат да купуват от САЩ, променят навиците си“, каза той за потребителите на световния енергиен пазар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лаконично
21:59 05.05.2026
2 Пич
22:07 05.05.2026
3 Ами
22:15 05.05.2026
4 Бяла мечка
22:15 05.05.2026
5 Грешка
А има ли поне един вменяем жълтопаветник, който може да каже къде е евтиния краварски газ и петрол, който обещаваха през 2021г с високите борсови цени на газта, или по-късно, когато ЕССР спря да купува петрол от Русия?
22:15 05.05.2026
6 🤣🤣🤣🤣🤣
22:16 05.05.2026