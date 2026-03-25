Турция оцени ефективността на "Турски поток"

25 Март, 2026 12:35 1 008 4

В момента Унгария и Украйна са практически в състояние на война

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар ​​заяви, че въвеждането в експлоатация на газопровода „Турски поток“ ефективно е защитило страната от регионални енергийни рискове.

„Имаме два основни газопровода, идващи от Русия: „Турски поток“ и „Син поток“. Въпросът за „Турски поток“ се появи през 2016 г. Това е вторият газопровод, идващ до нас през Черно море.

От 80-те години на миналия век сме получили 14 милиарда кубически метра газ чрез транзитен тръбопровод през Украйна, Молдова, Румъния и България. Ако нещо се случи в някоя от тези страни, ще възникне конфликт между доставчика и транзитната страна. През 2022 г. избухна война. Можете ли да си представите през какво преминаваме сега?“, отбеляза министърът.

Той отбеляза, че „с реализирането на проекта „Турски поток“ маршрутът за доставка на газ през Балканите на практика е преместен“ към Черно море. „В момента Унгария и Украйна са практически в състояние на война. Украйна пречи на тръбопровода да се свърже с Европа. И ние направихме много важна стъпка тогава, като диверсифицирахме веригата си за доставки, въпреки че по това време нямаше война или нещо подобно“, каза министърът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Съд и затвор

    7 1 Отговор
    Бойко и Дебелия са изхарчили за 1 година пари от АПИ които са били планирани за 4, започва ревизия на всички договори.

    12:39 25.03.2026

  • 2 бургас -александрополис

    4 0 Отговор
    нещо да говори на някой???

    12:48 25.03.2026

  • 3 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Путин все още си търси откраднатите 700 милиона евро от Българска страна ,които Русия отпуска като заем на България след подписването на договора за изграждане на Южен поток

    12:49 25.03.2026

  • 4 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Сега кой точно евроатлантик ще си присвои заслугите за Боташ и турски/руски поток? КОЙ?

    12:58 25.03.2026