ЕЦБ е "за" разширяване на използването на възобновяеми енергийни източници

5 Май, 2026 22:11 462 5

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На фона на конфликта в Близкия изток, президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард се застъпи за развитието на възобновяемата енергия и посочи нестабилността на европейската енергийна система.

Европа внася около 60% от енергийните си нужди, почти изцяло под формата на изкопаеми горива“, заяви Лагард на пресконференция на ЕЦБ, посветена на климата, природата и паричната политика. „Днешното рязко покачване на цените на енергията ясно показва цената на тази зависимост“, заяви тя.

Алтернативните енергийни източници, според Лагард, са най-добрият начин за съгласуване на противоречията между целите на енергийната политика на Европа: сигурност, екологичност и достъпност. Анализ на ЕЦБ на нарастващите цени на енергията показва, че страните с по-висок дял на електроенергията от неизкопаеми горива, като Испания и Португалия, са по-добре защитени от повишаване на цените на газа. Същевременно Лагард посочи разходите, свързани с изменението на климата. Метеорологичните събития, които влияят негативно на селскостопанското производство, могат да доведат до по-високи цени на храните.

Подобни събития, обясни ръководителят на ЕЦБ, могат да повлияят негативно и на икономическите показатели, вероятно по-сериозно от очакваното. „Анализът на ЕЦБ установи, че регионалните икономически показатели остават потиснати средно с 3 процентни пункта дори 4 години след суша или наводнение“, заяви Лагард.

В светлината на конфликта в Близкия изток цените на петрола и газа се повишиха рязко на световния пазар, което натовари компаниите и потребителите. На фона на ценовия шок инфлацията в еврозоната се повиши до 3% през април, значително надхвърляйки средносрочната цел на ЕЦБ от 2%. Поради инфлационния натиск е планирано увеличение на основния лихвен процент за юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Европейската централна банка

    3 0 Отговор
    е за рупане на зелена енергия но не и за атомни централи. Това ми звучи като нашата банка ни воден към икономически срив и високи цени за европейските граждани защото това постигнахме след въвеждането на зелената сделка. Продължаваме с тъпотиите

    22:14 05.05.2026

  • 2 Куовадис

    2 0 Отговор
    Да източим отново големите язовири и да има нов воден режим през лятото? Вие с акъла ли сте? Явно сопата трябва да играе.

    22:17 05.05.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Приказки от малоумни за още по-малоумни.

    22:32 05.05.2026

  • 4 Зеленоглави

    2 0 Отговор
    На всеки метър перка, на всеки два панел от тук до края на света, за зелено бъдеще . Не ни трябват ниви, не ни трябват гори, дата центровете искат ток.

    22:35 05.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Нема да им увре главата на евро-простакесите!
    ЦК на Партията е полудяла и ще съсипе Европа!

    Цаката не е да произвеждаш сам ако това, което произвеждаш е скъпо - цаката е да произвеждаш евтино, а това може да е и чрез внос!

    Тия 40% собствени всъщност не ги стигнахме чрез нови мощности, а чрез орязване на потреблението - стотици фирми, туриха кепенците и се махнаха... ако продължават ще стигнат 100% ама и броя на фалиралите ще е 100!!!

    ГЛУПОСТТА УБИВА! ЕВРОГЛУПОСТТА УБИВА БРУТАЛНО!

    23:01 05.05.2026