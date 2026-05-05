ЕЦБ е "за" разширяване на използването на възобновяеми енергийни източници

На фона на конфликта в Близкия изток, президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард се застъпи за развитието на възобновяемата енергия и посочи нестабилността на европейската енергийна система.

„Европа внася около 60% от енергийните си нужди, почти изцяло под формата на изкопаеми горива“, заяви Лагард на пресконференция на ЕЦБ, посветена на климата, природата и паричната политика. „Днешното рязко покачване на цените на енергията ясно показва цената на тази зависимост“, заяви тя.

Алтернативните енергийни източници, според Лагард, са най-добрият начин за съгласуване на противоречията между целите на енергийната политика на Европа: сигурност, екологичност и достъпност. Анализ на ЕЦБ на нарастващите цени на енергията показва, че страните с по-висок дял на електроенергията от неизкопаеми горива, като Испания и Португалия, са по-добре защитени от повишаване на цените на газа. Същевременно Лагард посочи разходите, свързани с изменението на климата. Метеорологичните събития, които влияят негативно на селскостопанското производство, могат да доведат до по-високи цени на храните.

Подобни събития, обясни ръководителят на ЕЦБ, могат да повлияят негативно и на икономическите показатели, вероятно по-сериозно от очакваното. „Анализът на ЕЦБ установи, че регионалните икономически показатели остават потиснати средно с 3 процентни пункта дори 4 години след суша или наводнение“, заяви Лагард.

В светлината на конфликта в Близкия изток цените на петрола и газа се повишиха рязко на световния пазар, което натовари компаниите и потребителите. На фона на ценовия шок инфлацията в еврозоната се повиши до 3% през април, значително надхвърляйки средносрочната цел на ЕЦБ от 2%. Поради инфлационния натиск е планирано увеличение на основния лихвен процент за юни.