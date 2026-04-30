ЕС не знае точните количества гориво в Европа

ЕС не знае точните количества гориво в Европа

30 Април, 2026 14:21 403 4

Този факт изостря енергийната криза в общността

ЕС не знае точните количества гориво в Европа
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Липсата на точни данни от властите на ЕС за обемите налични горива изостря енергийната криза в общността, пише европейското издание Politico.

Според него, на фона на конфликта в Близкия изток и кризата, причинена от затварянето на Ормузкия пролив, европейските страни са изправени пред недостиг на актуална информация за запасите от горива, включително дизелово гориво, авиационно гориво и бензин. В резултат на това оценката на реалните обеми на наличните ресурси е трудна. Отбелязва се, че официалните данни обхващат основно държавните запаси от нефт и газ, но значителна част от търговските резерви остават извън постоянен мониторинг. От компаниите не се изисква редовно да разкриват информацията за съхранението си, което създава пропуски в статистиката.

Европейската комисия признава проблема и обявява, че работи за създаването на организация, която да осигури по-добро проследяване на доставките и съхранението на енергийни ресурси в ЕС.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 1488

    5 0 Отговор
    еСС точно колко пола има не знае, камо ли точното количество на горивата

    14:25 30.04.2026

  • 2 УНИзян

    2 0 Отговор
    Като свърши, ще разбере.

    14:35 30.04.2026

  • 3 Не става

    2 0 Отговор
    ясно дали има дефицит или очакван дефицит с горивата в ЕС комуналката или не. Защото обясняваха как "Европа" не била засегната с физическите обеми горива от кризата в залива.

    14:39 30.04.2026

  • 4 Нали

    1 0 Отговор
    уж има някакво законодателство на ЕС за 90 дневни задължителни запаси. Да не се окаже, че такива липсват.

    14:42 30.04.2026