ЕС не знае точните количества гориво в Европа

Липсата на точни данни от властите на ЕС за обемите налични горива изостря енергийната криза в общността, пише европейското издание Politico.

Според него, на фона на конфликта в Близкия изток и кризата, причинена от затварянето на Ормузкия пролив, европейските страни са изправени пред недостиг на актуална информация за запасите от горива, включително дизелово гориво, авиационно гориво и бензин. В резултат на това оценката на реалните обеми на наличните ресурси е трудна. Отбелязва се, че официалните данни обхващат основно държавните запаси от нефт и газ, но значителна част от търговските резерви остават извън постоянен мониторинг. От компаниите не се изисква редовно да разкриват информацията за съхранението си, което създава пропуски в статистиката.

Европейската комисия признава проблема и обявява, че работи за създаването на организация, която да осигури по-добро проследяване на доставките и съхранението на енергийни ресурси в ЕС.