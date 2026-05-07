Рекорден ръст на разходите за гориво на американските авиокомпании

Разходите на американските авиокомпании за авиационно гориво през март са се увеличили с 56,4% спрямо февруари на фона на конфликта около Иран, пише аг. Bloomberg.

По думите му според статистиката американските превозвачи са похарчили 5,06 млрд. USD за гориво спрямо 3,23 млрд. USD през февруари. Спрямо март 2025 г. увеличението е с около 30%. Рязкото увеличение на разходите последва избухването на конфликта около Иран, което доведе до фактическото затваряне на Ормузкия пролив. През април цените на самолетното гориво в някои региони надхвърлиха 4 долара за галон.

Както беше отбелязано, на фона на нарастващите разходи авиокомпаниите преразглеждат или напълно се отказват от прогнозите за 2026 г., а също така намаляват плановете си за разширяване на трафика. В същото време търсенето на пътувания със самолет остава. През март продажбите на самолетни билети са нараснали с 12% на годишна база и са достигнали 10,4 милиарда долара. Въздушните превозвачи очакват да могат частично да прехвърлят нарастващите разходи върху пътниците до края на 2026 г. - началото на 2027 г.