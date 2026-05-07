Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Рекорден ръст на разходите за гориво на американските авиокомпании

Рекорден ръст на разходите за гориво на американските авиокомпании

7 Май, 2026 14:47 577 4

  • сащ-
  • керосин-
  • разходи-
  • ръст

Американските превозвачи са похарчили 5,06 милиарда долара за гориво през март в сравнение с 3,23 милиарда долара през февруари

Рекорден ръст на разходите за гориво на американските авиокомпании - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разходите на американските авиокомпании за авиационно гориво през март са се увеличили с 56,4% спрямо февруари на фона на конфликта около Иран, пише аг. Bloomberg.

По думите му според статистиката американските превозвачи са похарчили 5,06 млрд. USD за гориво спрямо 3,23 млрд. USD през февруари. Спрямо март 2025 г. увеличението е с около 30%. Рязкото увеличение на разходите последва избухването на конфликта около Иран, което доведе до фактическото затваряне на Ормузкия пролив. През април цените на самолетното гориво в някои региони надхвърлиха 4 долара за галон.

Както беше отбелязано, на фона на нарастващите разходи авиокомпаниите преразглеждат или напълно се отказват от прогнозите за 2026 г., а също така намаляват плановете си за разширяване на трафика. В същото време търсенето на пътувания със самолет остава. През март продажбите на самолетни билети са нараснали с 12% на годишна база и са достигнали 10,4 милиарда долара. Въздушните превозвачи очакват да могат частично да прехвърлят нарастващите разходи върху пътниците до края на 2026 г. - началото на 2027 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Когато начело на фалирала държава сложат човек фалирал собственото си казино-
    това е резИлтатът ❗

    14:49 07.05.2026

  • 2 хехе

    4 1 Отговор
    големи яйца дреме ми за тях точно толкова колкото на тях за нас.

    14:58 07.05.2026

  • 3 Цвете

    3 0 Отговор
    НЯМА СРЪДНЯ, НАЛИ? ТЕ СИ ГО ИЗБРАХА. ДА ДОЧАКАМЕ ОКТОМВРИ И ДА ВИДИМ НЕГОВОТО ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ЛИ ИЛИ КРАЙ НА ИГРИТЕ И ЗАБАВЛЕНИЯТА ТУКА ИМА ТУКА НЕМА. 🎲🪆✈️

    15:01 07.05.2026

  • 4 Цвете

    2 0 Отговор
    НЯМА СРЪДНЯ, НАЛИ? ТЕ СИ ГО ИЗБРАХА. ДА ДОЧАКАМЕ ОКТОМВРИ И ДА ВИДИМ НЕГОВОТО ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ЛИ ИЛИ КРАЙ НА ИГРИТЕ И ЗАБАВЛЕНИЯТА ТУКА ИМА ТУКА НЕМА. 🎲🪆✈️

    15:12 07.05.2026